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Краснодар – лучший город России, Москва – на 52 месте. Что показало исследование российских городов
11 Декабря 2019 238 0 Исследования
Самым комфортным и доступным городом России оказался Краснодар. Об этом говорится в исследовании института «Урбаника», оценившего условия проживания и доступность жилья в 100 российских городах. Что интересно, Санкт-Петербург вошел в пятерку лучших городов страны, а Москва заняла лишь 52-е место.
Комфорт и доступность
- Краснодар, Сургут, Тюмень и Калуга – одновременно и самые комфортные для жизни города, и города, в которых жилье наиболее доступно. В Санкт-Петербурге городская среда в целом комфортна, но жилье «относительно доступно». Точно такая же ситуация с ценой квадратных метров в других городах-миллионниках: Перми, Челябинске и Красноярске.
- Наиболее удобными для жизни признаны 23 города, в том числе миллионники: Санкт-Петербург, Екатеринбург, Казань, Самара, Воронеж, Уфа и Ростов. Также к этой группе были отнесены южные города Сочи и Ставрополь – преимущественно за климат.
- В промышленных городах России, как показало исследование, сочетается сравнительно высокий уровень зарплат, относительно невысокая стоимость жилья, а также товаров и услуг. Но некоторые города, такие как Мурманск, занявший в общем рейтинге 14-е место, выделяются невысокой стоимостью жилья по причине естественного сокращения населения.
- Москва, в свою очередь, в общем рейтинге попала на 52-е место – из-за низкого уровня обеспеченности жильем, высокой стоимостью квартир в сравнении со средней зарплатой, а также автомобильных пробок и плохой экологии.
Преимущества лидеров
- Лидер рейтинга «Урбаники» Краснодар активно развивается последние 10-15 лет и по численности приближается к 1 млн человек. Город получил высокие баллы за климат, обеспеченность жильем населения и относительно невысокую его стоимость.
- Два сибирских города – Сургут и Тюмень, заняли соответственно 2-ое и 4-ое места. В их случае свою роль сыграли высокие зарплаты, уровень жизни и благоустроенность городской среды. Население Тюмени за последние несколько лет выросло с 400 тыс. до 800 тыс. жителей.
- Замыкает первую пятерку Санкт-Петербург. В северной столице уровень зарплат не позволяет говорить о доступности жилья. Однако город выигрывает за счет хорошей обеспеченности жильем (26 кв. м на человека против 20 кв. м в Москве), неплохой экологии и низких расходов на коммуналку.
Недостатки аутсайдеров
- На последнем месте в рейтинге – Уссурийск. В нем невысокие доходы сочетаются с дорогим жильем, отмечен низкий оборот розничной торговли и недостаток торговых центров. Кроме того, у города очень мало проектов благоустройства и плохая освещенность.
- Другой аутсайдер – Севастополь, набрал 60% баллов по показателям качества среды. Но это не отменяет дорогой аренды жилья и коммунальных услуг, а также невысокого уровня обеспеченности объектами торговли.
- В целом у отстающих городов две проблемы – низкое качество городской среды и высокая стоимость жизни.
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