Краснодар – лучший город России, Москва – на 52 месте. Что показало исследование российских городов 238 0 Исследования

Самым комфортным и доступным городом России оказался Краснодар. Об этом говорится в исследовании института «Урбаника», оценившего условия проживания и доступность жилья в 100 российских городах. Что интересно, Санкт-Петербург вошел в пятерку лучших городов страны, а Москва заняла лишь 52-е место.