Крах накануне выборов. Комик Зеленский обогнал Порошенко в президентском рейтинге

Комик и руководитель студии «Квартал-95» Владимир Зеленский стал лидером рейтинга кандидатов на пост президента Украины. Результат соцопроса показал, что свои голоса за него готовы отдать 19% украинцев. Эксперты уверены: действующему президенту Петру Порошенко стоит опасаться, так как за Зеленским стоят серьезные и враждебные для главы государства силы, в том числе и олигарх Игорь Коломойский.

Как шоумен президента обошел

По итогам исследования группы «Рейтинг» комик Владимир Зеленский стал лидером рейтинга кандидатов на пост президента Украины: за шоумена свои голоса готовы отдать 19% граждан Украины. Второе место рейтинга – у лидера «Батькивщины» Юлии Тимошенко (18,2%).

Что касается нынешнего президента Украины Петра Порошенко, то за него свои голоса отдали 15,1% опрошенных. Еще 10% голосов – у лидера «Оппозиционной платформы» Юрия Бойко. Остальные кандидаты распределили между собой менее 10% голосов.

При этом, как считают опрошенные, реально следующим главой Украины может стать Юлия Тимошенко – лидерство этого кандидата предсказали 23% опрошенных. В победу Порошенко верит 16,3%. А вот в то, что на выборах реально сможет победить Зеленский – всего 10,3%.

Далее, как показывает опрос, Петр Порошенко, деятельностью которого недовольны 80% опрошенных (довольны только 15%), стал лидером антирейтинга – за него не будут голосовать «ни при каких обстоятельствах» около половины опрошенных. За Тимошенко не готовы голосовать 31% опрошенных, и около четверти – за Юрия Бойко.

Также, как показало исследование, около половины украинцев (45%) считают, что следующим президентом Украины должен стать новый человек, не исключено, что даже без опыта управления. При этом, за обновление властных структур выступают именно избиратели комика Зеленского.

Грамотная команда комика

Успех Зеленского можно объяснить хорошей работой его команды. Об этом в беседе с RT сообщил собеседник из украинского Центра экономических и политических исследований им. А. Разумкова. По словам аналитиков, вопрос в том, что многие украинцы поневоле путают телевизионный образ Зеленского с реальным. В свое время Зеленский сыграл роль президента в сериале «Слуга народа», который транслировался по телеканалу «1+1». И этот шаг стал важным в продвижении шоумена.

«Команда Владимира Зеленского поступила очень грамотно. И теперь многие избиратели путают экранный образ с реальным. Кроме того, у него еще одно преимущество перед другими лидерами президентской гонки: у общества высокий запрос на новые лица в политике, и Зеленский как нельзя лучше соответствует этому запросу», – отметил эксперт.

Поддержка от олигарха

Администрации президента Украины тоже провела замеры общественного мнения. По данным этого исследования, лидером также стал Зеленский. «Результаты закрытой социологии, которую получают в администрации президента Украины, показывают, что Зеленский на первом месте, Тимошенко – на втором, а Петр Порошенко – на третьем. Это большая проблема для Порошенко, поскольку население готово поддержать комика, и что делать – неизвестно», – сообщил собеседник из партии «Народный фронт».

Кроме этого у шоумена есть и серьезная поддержка в лице олигарха Игоря Коломойского. Поэтому, как считают представители партии «Батькивщина», если актер победит на выборах, то не только у Петра Порошенко, но и у его окружения могут начаться серьезные проблемы. «Президенту есть чем рисковать. Против него могут начать реальные расследования, тем более уже есть опыт вынесения приговора экс-президенту Виктору Януковичу», – заявил собеседник RT.

Напомним, что выборы президента Украины запланированы на 31 марта 2019 года. Официальная кампания участников предвыборной гонки началась 31 декабря 2018 года. Кандидаты на пост главы государства могу подавать документы в ЦИК в срок до 3 февраля 2019 года. На данный момент в Избирком документы подали порядка 50 человек, процедуру регистрации прошли 26 кандидатов.