Ковровая бомбардировка российской элиты? В чем смысл «кремлевского доклада» США 506 1 Политика

Минфин США представил Конгрессу широко анонсированный документ – «кремлевский доклад», который должен был выявить близких к президенту России людей для последующего введения против них точечных санкций. Однако документ распух до более чем 200 имен и не содержал никакой новой, а тем более секретной информации. Политики и эксперты выразили разочарование документом. Тем не менее, в нем заложен четкий сигнал – какой?

Вместо доклада – телефонный справочник

Кажется, все было сделано от начала до конца исключительно формально. Закон «О противодействии противникам США посредством санкций» (CAATSA), подписанный президентом Дональдом Трампом в августе прошлого года под давлением Конгресса, предписывал в течение 180 дней представить на суд парламентариев доклад о ближайшем окружении президента России Владимира Путина, коррупционных связях в российской элите и роли наиболее важных личностей в принятии внешнеполитических решений Москвы. Информацию в Конгрессе затребовали в связи с делом о вмешательстве России в выборы президента США и явно рассчитывали на нечто существенное и весомое.

Так называемый «кремлевский доклад» появился в самый последний момент – ровно по истечении отведенного срока. И вызвал он крайне обескураживающую реакцию: предельно формализованный, список охватил всех действующих лиц в политической и экономической элите России. Но вместо указаний на степень близости к Путину и уровень вовлеченности в принятие решений в нем содержались общие сведения о занимаемых должностях, а вместо оценки состояния на основе всех доступных источников информации – данные журнала Forbes за прошлый год. Составители доклада выделил всех и одновременно никого конкретно, что дало повод критикам Трампа и его администрации с долей иронии утверждать – список, должно быть, прислали из Кремля и это был кремлевский телефонный справочник.

Министр финансов США Стив Мнучин, сглаживая всеобщее недовольство, заявил, что есть еще и закрытая часть доклада, против фигурантов которого будут введены санкции. До этого эксперты, помогавшие в работе над документом, организовывали «сливы» о количестве близких к Путину бизнесменов, которые окажутся в итоговом перечне. Порядка 20-25, утверждали конфиденты. Но теперь в Атлантическом совете негодуют – «высокоточное оружие» экспертов прямо перед передачей доклада в Конгресс списал в утиль некий неназванный высокопоставленный чиновник. И надо сказать, он обыграл высоколобых стратегов, решивших в очередной раз сыграть с Кремлем в шахматную партию. В конце концов санкции против «друзей Путина» уже были при рафинированно интеллектуале Бараке Обаме. Они обрекли на жизнь в границах России Тимченко, Ковальчука и братьев Ротенберг, но на очень богатую и комфортную жизнь. Режим, как сегодня понятно, нисколько не дрогнул, а лишь укрепился, перераспределив ренту между властными кланами и группами влияния.

Абстрактный бунт бояр, тем более смута, в сегодняшней России по-прежнему принципиально невозможны в силу рентного характера экономики и затянутых политических гаек. Наивно было бы полагать, что санкции в отношении двадцати олигархов Путина настроят отечественных капиталистов против президента, заставят дистанцироваться и не поддерживать его политику. И хотя российской власти хотелось бы в идеологически-пропагандистских целях, чтобы Вашингтон добивался раскола в правящей верхушке и среди крупного бизнеса, «кремлевский доклад» говорит о том, что ничего подобного США даже и не предполагают. Они выбирают куда более изощренный подход – подвесить дамоклов меч над Россией.

Коллективная ответственность

Поэтому вместо снайперской винтовки была выбрана ковровая бомбардировка, вернее приготовление к ней – под прицелом оказались все и без особо хитрого разбора секретной информации, проведения расследований, включения в круг подозреваемых детей, жен, родственников и «кошельков» путинской России (как, например, Ролдугин).

Неприкасаемых в России почти не оказалось, за исключением руководителей официально независимых институций – Центробанка (Эльвира Набиуллина), Счетной палаты (Татьяна Голикова), Центральной избирательной комиссии (Элла Памфилова), а также председателя Конституционного суда Валерия Зорькина и председателя Верховного суда Вячеслава Лебедева. По какой-то причине в список также не попали глава «Роснано» Анатолий Чубайс и глава ЦСР Алексей Кудрин.

Авторы доклада, по-видимому, действовавшие по методу копипаста и исходя из логики «виновны все», не стали отделять козлищ от агнцев: в одну компанию с Сечиным и Усмановым, которые не раз проводили волю Кремля, они поместили образцового предпринимателя Галицкого и еще недавно жертву путинского режима Евтушенкова. Но лишь на первый взгляд отсутствие анализа и отсева выглядит досадной недоработкой: помещение в один доклад дает всем перечисленным иммунитет от нападок более патриотичных деятелей, которые, как коршуны, нацелились бы на активы «прозападных» бизнесменов. Вот этой междоусобицы полный список российских капиталистов помогает избежать.

Перед публикацией доклада бизнесмены на протяжении нескольких месяцев испытывали стресс и со страхом ждали судного дня. Тем лучше, что заветная дата, 29 января, ничего не решила и интригу не раскрыла – санкции все еще возможны против любого миллиардера в произвольном порядке. Для тех, кто толкался со товарищи в списках Forbes, кичась яхтами в Средиземноморье, это ежедневный кошмар. Ружье не выстрелило, но, возведя интригу в степень, его подвесили.

Бизнесменам, а особенно чиновникам ничего не оставалось, как выступить в уже освоенном жанре – нелицеприятные выпады врагов это признание заслуг перед отечеством. По-другому и не могло быть, ведь кормовая база у них находится здесь, в России. И только что их заперли в высшем классе большого корабля: роскошь, шик, блеск. Только вот на борту лайнера написано «Титаник» и Вашингтон напоминает о возможном айсберге на горизонте. Спасения с этого судна уже не предусматривается.

В то время как страна оказалась в очередном внешнеполитическом тупике, телевизионная пропаганда постарался стянуть «экспертов» на прямые эфиры и уже днем дать отпор неприятелю. Слюны по ту сторону экрана было немало разбрызгано ради желаемой консолидации общества. Однако противостояние с Западом давно превратилось в скучную рутину, вопли обиженных. К тому же, Россия всегда была страной ресентимента, бессильной зависти. Когда в списке Forbes сто человек с совокупным состоянием более 200 млрд долларов, а из 140 млн населения более 20 млн живут за чертой бедности, ничего кроме одобрения карающих действий третьей силы, если трезво рассуждать, в народе быть не может.

Между тем наспех состряпанным докладом администрация Трампа самоустранилась от введения санкций – формальности соблюдены, требование закона выполнено, а прочее теперь в руках Конгресса США. И Москва, немного порадовавшаяся отсутствию моментальных последствий, пока не знает, как действовать – решено, по словам Путина, «не лезть на рожон» и никаких ответных шагов не предпринимать. И, правда, зачем, если США просто переписали телефонный справочник Кремля. Однако смысл на первый взгляд бессмысленного действия в том, что позвонить могут каждому. В любой момент.

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