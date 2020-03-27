Космический старт. Земные и звездные перспективы первого в мире российского космодрома Байконур

65 лет назад в обстановке строжайшей секретности был основан полигон № 5, который сегодня всем известен как космодром Байконур. Стартовый комплекс для космических аппаратов, который создал Советский Союз посреди казахской степи, по сей день остается достоянием всего человечества и реализует международные проекты. На этой неделе здесь завершали подготовку к запланированному на 9 апреля полёту пилотируемого корабля «Союз МС-16» по программе 63-й основной экспедиции на МКС.

От гонки вооружений до космоса

12 февраля 1955 году было принято совместное постановление ЦК КПСС и Совета министров СССР о создании в Казахской ССР Научно-исследовательского испытательного полигона № 5 Минобороны СССР.

Проект строительства полигона был утвержден 2 июня 1955 года. Город Байконур начали строить в 1955 году одновременно с возведением важнейших специальных объектов полигона.

Все делали в обстановке строжайшей секретности, ведь поначалу речь шла вовсе не о мирном освоении космоса.

С 1946 года набирала обороты гонка вооружений СССР и США. В конструкторском бюро Сергея Королева создали межконтинентальную баллистическую ракету Р-7, способную преодолеть расстояние от восьми до 11 тысяч километров.

И тут выяснилось, что расположенный в Астраханской области полигон Капустин Яр не подходит для испытаний этого ядерного оружия – его площади не хватает для падения ступеней ракет.

В поисках места для нового полигона рассмотрели площадки в Марийской автономной области, на западном побережье Каспийского моря, в пустыне Кызылкум. Самой подходящей сочли пустынную местность в Казахстане.

Учли мнение Сергея Королева о том, что стартовая площадка должна располагаться как можно ближе к экватору, помогая использовать для запуска скорость вращения Земли.

Свою роль сыграла близость к площадке железнодорожной станции Тюратам, на которую доставляли строительные материалы, а потом и части ракет.

Для «отвода глаз» потенциального противника имитировали строительство полигона в соседней Карагандинской области в окрестностях села Байконур. Говорят, макеты стартовых комплексов и ракет с высоты птичьего полета выглядели вполне правдоподобно для разведчиков других стран.

Героическая стройка

Настоящий полигон и в дальнейшем космодром был построен на удалении 100 км от ближайших населенных пунктов в рекордные сроки – всего за шесть лет.

Первая свая была забита строителями Байконура в мае 1955 года, а уже 21 августа 1957 года после нескольких неудачных попыток состоялся первый успешный старт межконтинентальной баллистической ракеты.

Строительство велось с нуля, круглосуточно, в тяжелых климатических условиях.

Его участники вспоминают о том, как от рева моторов дрожал воздух, а от свайных работ сотрясалась земля. Ощущения местных жителей впоследствии красочно описал Чингиз Айтматов в своем романе «И дольше века длится день».

Тысячи строителей первое время жили в палатках, землянках и железнодорожных вагонах. Они работали в местности, где суточные перепады температуры достигали 30 градусов Цельсия, и куда надо было завозить абсолютно все - от гвоздей до питьевой воды.

Впрочем, приспособили эту местность для нормальной жизни довольно быстро. К концу 1955 года наладили выпечку хлеба, работу госпиталя и банно-прачечного поезда.В августе 1956-го открыли первую школу для детей, специалистов, которые приехали на стройку с семьями, в 1957 году – летний кинотеатр. А в ноябре 1956 года в безводной степи заложили парк, высадив несколько тысяч деревьев и кустарников.

К 1958 году возле космодрома появился целый посёлок, который стал «закрытым городом» Ленинск, а в декабре 1995 года переименован президентом Казахстана в Байконыр.

4 октября 1957 года на этой площадке посреди казахской степи началась космическая эра человечества - был запущен на орбиту первый искусственный спутник Земли.

И началась новая, теперь уже космическая гонка СССР и США.

В 1959 году на орбиту вывели космический аппарат с собаками Белкой и Стрелкой и успешно вернули на Землю.

А когда космодром был полностью достроен, 12 апреля 1961 года отсюда отправился в космос Юрий Гагарин.

Возрожденный из пепла

В конце 70-х годов на стартовой площадке Байконура провели капитальный ремонт.

К 1980-му году на космодроме было 9 типов стартовых комплексов с 15-ю пусковыми установками для запусков ракет-носителей.

А 26 сентября 1983 года произошла катастрофа. За 48 секунд до старта «Союза Т-10-1», который должен был доставить экспедицию к орбитальной станции «Салют-7», загорелось топливо ракеты-носителя, через несколько минут весь Байконур был объят пламенем.

Пожар уничтожил всю поверхность стартовой площадки и оборудование бункеров.

Разрушения были огромными, но космонавтам Владимиру Титову и Геннадию Стрекалову удалось выжить.

Предыдущие два крупных пожара на космодроме, к сожалению, не обошлись без человеческих жертв.

24 октября 1960 года на стартовом столе Байконура произошел взрыв в ходе испытаний опытной межконтинентальной баллистической ракеты Р-16.

Погибло и умерло от полученных травм 78 военнослужащих и гражданских, в том числе командующий РВСН маршал Митрофан Неделин.

Информация об этой трагедии о количестве жертв долгие годы была засекречена.

24 октября 1963 года на стартовом столе сгорела ракета Р-9, погибли семь человек.

С тех пор на Байконуре никогда больше 24 октября не проводились запуски ракет и не производились работы на стартовых комплексах.

Эту дату ежегодно отмечают как День памяти погибших испытателей ракетно-космической техники.

А после пожара 1983 года Байконур возродили как феникс из пепла.

Через полгода пусковую площадку № 1 была не просто восстановлена, но и модернизирована.С Гагаринского старта начались новые полеты ракет. В мае 1987 года с космодрома стартовал новый сверхтяжелый ракетоноситель «Энергия», а в 1988 отправился в первый и последний полёт «Буран» - советский аналог многоразового американского «Шаттла».

Это был пик развития советской космонавтики, а «Буран» вошел в Книгу рекордов Гиннеса, поскольку это была первая в мире полностью автоматическая посадка орбитального корабля.

Кстати, программу «Шаттлов» американцы свернули в 2011 году по финансовым соображениям. С тех пор с Байконура на МКС отправляются не только российские космонавты, но и американские астронавты, а также космонавты из стран Европы и Азии.

Байконур открыт всему миру.

Еще с 1967 года, когда стартовала программа «Интеркосмос», он стал центром международных исследований и использования космического пространства в мирных целях.

За более чем 60 лет эксплуатации с площадок Байконура взлетели 638 космических кораблей, было произведено почти 5 тысяч пусков ракет

Настоящее и будущее

После развала СССР в 90-е годы Байконур пережил непростые времена.

В 1994 году космодром и город как единый комплекс были переданы Республикой Казахстан в аренду Российской Федерации до 2050 года. Арендная плата составляет $115 млн в год.

Так что за прошедшее время эксплуатации космодрома Россия заплатила Казахстану более $2,8 млрд.

К тому же время от времени сторонам приходится решать вопросы с землей и инфраструктурой города и космодрома. К началу аренды «Байконура» 25 лет назад, у России здесь было около 19 пусковых установок, сейчас осталось только три.

При таком раскладе Россия, используя Байконур, активно развивает на своей собственной территории космодромы Плесецк и Восточный.

В 2009 году из ведения Минобороны Байконур перешел ГК «Росмосмос».

Сегодня Байконур - самый крупный космодром в мире – его территория составляет 6717 км².

Здесь трудится более десяти тысяч человек. С первой и 31-й площадок с помощью ракет-носителей выводят в космос грузовые «Прогрессы» и пилотируемые «Союзы».

Байконур — сегодня единственное место на земле, откуда человек может попасть на Международную космическую станцию МКС.

В 2019 году с этого космодрома было произведено 25 запусков спутников, грузовых и пилотируемых космических кораблей.

По словам главы Роскосмоса на 2020 год запланировано 18 стартов с Байконура.

«Мы планируем с Казахстаном развернуть модернизацию Байконура, чтобы отсюда могли стартовать ракеты Союз-5. Это очень интересная разработка и очень простая — как автомат Калашникова. Мы между собой называем ее «карандаш». Эта ракета должна войти в жёсткую конкуренцию с лучшими американскими и европейскими образцами», - заявил в феврале этого года Дмитрий Рогозин.

Кроме того, площадку «Гагаринский старт» подготовят для пуска ракеты «Союз-2».

На 2020 год намечено принятие единой космической программы России, призванной объединить Федеральную космическую программу на 2016-2025 годы, Федеральную целевую программу «ГЛОНАСС» и программу «Космодромы России».

В 2020 или 2021 году с Байконура планируют с помощью ракеты «Протон-М» отправить на международную космическую станцию многоцелевой лабораторный модуль «Наука».

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