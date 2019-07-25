Космический долгострой. Почему российские бизнесмены отказываются достраивать космодром «Восточный»?

Бизнесмен Араз Агаларов, чья компания Crocus Group считалась одним из претендентов на строительство второй очереди космодрома Восточный, заявил, что он не будет принимать участия в проекте. В интервью изданию The Bell он пояснил: объем средств, которые были выделены на строительство космодрома, недостаточен для успешного окончания проекта. Проект стоит примерно на 8 миллиардов рублей дороже, чем это заложено в бюджете.

Кто еще отказался

Весной этого года вице-премьер Юрий Борисов, который курирует оборонно-промышленный комплекс, в беседе с РБК рассказывал, что застройщиком второй очереди космодрома Восточный может стать Crocus Group. Со свой стороны Агаларов, комментируя ситуацию, отмечал, что его компания будет достраивать космодром, если от правительства будет получено соответствующее поручение. В разговоре с The Bell предприниматель сообщил о том, что соответствующее предложение ему действительно было сделано, однако он от него отказался.

«Сказал, что готов, но не за эти деньги. Когда спросили меня, я сказал, что есть две новости. Первая — что вторую очередь космодрома за два года построить можно. Вторая — что за те деньги, которые предусмотрены, нельзя. Если увеличите стоимость, через два года все получите. Если нет — извините», — заявил Агаларов во время совещания, которое было посвящено строительству Восточного с участием Борисова.

По словам Агаларова, достраивать космодром также отказались Геннадий Тимченко и Аркадий Ротенберг. Их компании, «Стройтрансгаз» и «Стройгазмонтаж», также были в списках претендентов на застройку Восточного – об этом говорил глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин.

Что будут строить

Вторая очередь космодрома – это строительство стартового стола для ракетного комплекса «Ангара». Стоимость проекта оценивается в 38,7 млрд рублей. Об этом, как пишут «Ведомости», стало известно от собеседника, близкого к государственной корпорации. По словам собеседника, Crocus Group пытались ввести в стройку «Восточного» еще с 2018 года. Именно в это время у изначального подрядчика ПСО «Казань» появились проблемы с ФНС, которая подала иск о банкротстве «Казани» в связи с долгом в 1,96 млрд руб.

Агаларов сначала согласился участвовать в космической стройке. У него уже был опыт успешного масштабного строительства Дальневосточного университета на острове Русский- проект, который, безусловно, стал предметом его гордости. Однако до подписания контракта с «Восточным» дело не дошло. Практически на финишной прямой бизнесмен заявил о низкой рентабельности и высоком риске стройки. После чего он обозначил еще ряд условий.

Помириться ради космоса

В конечном итоге в сложившейся ситуации власти решили продолжать работать с «Казанью». Сыграл свою роль и тот факт, что государственный контракт, который был с ней подписан в октябре 2018 года, де-юре так и не расторгли. В итоге пришлось мобилизовать все ресурсы, за «Казань» поручился даже глава Республики Татарстан Рустам Минниханов.

Между ФНС и строительной компанией заключили мировое соглашение, согласно которому задолженность будет погашена в течение года. Вероятно, как пишут «Ведомости», в том числе и за счет средств, заработанных на стройке «Восточного». В данный момент техника «Казани» уже производит выемку грунта под котлован стартового сооружения «Ангары». В итоге, по планам, строительно-монтажные работы и комплектация объекта инженерным оборудованием завершатся в срок до конца 2022 г.

Срок сдачи объекта несколько раз переносился. Ранее планировалось сдать объект в эксплуатацию 2021 году. Строительство первой очереди началось в 2012 году, длилось четыре года и сопровождалось коррупционными скандалами и уголовными делами В за все время в строительство «Восточного» было вложено почти 92 млрд рублей.