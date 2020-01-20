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«Космический день» для голосования. Когда россиянам предложат решить судьбу Конституции

20 Января 2020 151 0 Политика
«Космический день» для голосования. Когда россиянам предложат решить судьбу Конституции

В Кремле предварительно назначили день для всероссийского голосования по изменению Конституции. Им стал День космонавтики, который отмечается 12 апреля. По данным РБК, провести голосование станет возможным после того, как Госдума и Совет федерации примут поправки. Ожидается, что в период до голосования будет развернута информационная кампания за изменения главного закона страны.

Перед Пасхой или после

  • На 12 апреля Кремль назначил предварительную дату всероссийского голосования по изменению Конституции. Как пишет РБК со ссылкой на трех собеседников, это самая вероятная дата из всех обсуждаемых. Однако есть еще один вариант, по словам источников, это 26 апреля. Однако в этот голосование вряд ли состоится. Так же как и 19 апреля, которое «неудобно», поскольку в этот день отмечается православная Пасха.
  • Всероссийское голосование пройдет после принятых Госдумой и Совфедом поправок в Основной закон и до того как вступит принятый ими федеральный конституционный закон в силу.
  • Поддержать принятие поправок в Конституцию должны будут минимум две трети заксобраний регионов. При этом в Кремле надеются, что этот процесс пройдет достаточно быстро.
  • Пока не обозначены процедурные сроки принятия решений – тех, от которых и будет зависеть день проведения всероссийского голосования. Сроки и процесс голосования планируется прописать в специальном указе Путина.

Исторический день для Конституции

  • Ныне действующая Конституция была принятая при Борисе Ельцине после всенародного голосования, которое состоялось 12 декабря 1993 года. Президент Владимир Путин, инициировав изменение Основного закона, так же пообещал провести голосование.
  • Путин предложил ряд поправок. Одна из них предлагает закрепить роль и статус Госсовета. Еще одна наделяет Думу правом не только согласовывать, но и утверждать премьер-министра, а также его замов и министров. В этом случае президент не сможет отклонить их кандидатуры, но сохранит право уволить. Кроме этого, Путин предложил убрать слово «подряд» из положения Конституции, согласно которому одно лицо не может быть президентом именно два срока подряд. 
  • Интересно, что новая Конституция РСФСР была принята 12 апреля 1978 года. В пятой статье говорилось о том, что «наиболее важные вопросы государственной жизни выносятся на всенародное обсуждение, а также ставятся на всенародное голосование (референдум)». Шестая статья прописывала роль КПСС, как руководящей и направляющей силы советского общества и, по сути, ядра его политической системы.

Масштабная компания

  • Перед голосованием планируется развернуть масштабную информационную кампанию на телевидении и в интернете. Власти ожидают высокой явки – более 50%. В идеальном варианте будет, если на участки придет не меньше россиян, чем на выборах президента в 2018 году (67,4%). Поскольку речь идет именно о поддержке инициатив президента и о доверии ему, то и результаты должны быть убедительными, считают источники.
  • При этом заданий по явке нет, так как это не референдум, комментирует кремлевский источник. «Даже если придут 20%, легитимность от этого не пострадает – кто хотел, тот пришел», – подчеркивает он. По его словам, поправки будут приниматься парламентом, а по российскому закону этого достаточно.

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Редакция
Редакция "Капитала Страны"

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