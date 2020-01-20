«Космический день» для голосования. Когда россиянам предложат решить судьбу Конституции 151 0 Политика

В Кремле предварительно назначили день для всероссийского голосования по изменению Конституции. Им стал День космонавтики, который отмечается 12 апреля. По данным РБК, провести голосование станет возможным после того, как Госдума и Совет федерации примут поправки. Ожидается, что в период до голосования будет развернута информационная кампания за изменения главного закона страны.