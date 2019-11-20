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Космические траты. Почему бюджет НАТО оказался в 20 раз больше оборонных расходов России?

20 Ноября 2019 55 0 Политика
Космические траты. Почему бюджет НАТО оказался в 20 раз больше оборонных расходов России?

Постоянно заявляя о российской военной угрозе, НАТО ежегодно формирует бюджет под триллион долларов, который несоизмерим с российскими военными расходами и превышает их в два десятка раз. При этом никто не сомневается в обороноспособности России, а вот по поводу эффективности расходов НАТО уже у многих возникают вопросы. Отвечая на них накануне сегодняшней встречи министров иностранных дел стран альянса в Брюсселе, генсек НАТО Йенс Столтенберг попытался все объяснить разницей в уровне жизни и ценах. Судя по всему, расходы блока в ближайшее время станут буквально космическими, ведь страны НАТО сегодня признали космос одной из сфер военной деятельности.

Покупательная способность

Во время пресс-конференции, которая состоялась накануне министерских переговоров в Брюсселе, генсек НАТО дал комментарий по поводу того, что бюджет альянса в двадцать раз больше оборонных расходов России.

Как заявил Йенс Столтенберг, НАТО – это эффективный альянс в плане расходов и у него  есть эффективная армия, более высокий стандарты и  уровень затрат, чем в России.

 «Если сравнивать зарплаты и расходы между союзниками по НАТО и Россией, то, конечно, уровень затрат выше. Когда вы сравниваете эти бюджеты по рыночным ценам и валютам, вы получаете такие выводы.  Но это не отражает меньшую эффективность. И если провести расчеты и сравнения с учетом покупательной способности, то, вероятно, речь будет идти о «совершенно других цифрах», - резюмировал Столтенберг.

При этом  генсек НАТО заявил, что страны альянса  будут инвестировать  столько, «сколько потребуется» еще в «сдерживание России».Как напоминает РИА Новости, некоторое время назад представители альянса сообщили, что уровень расходов на оборону растет уже пять лет объем дополнительных инвестиций европейских стран и Канады достиг 100 миллиардов долларов.

Российские же эксперты называют НАТО «машиной по выкачиванию денег из союзников на покупку американского оружия», работу  которой  стимулируют мифы о российской  военной  угрозе. Справедливость этих выводов косвенно  подтверждает беспрецедентное давление , которое оказывает США на Турцию, осмелившуюся  купить российские системы ПВО  вместо американских.

Космические планы альянса

Сегодня в планах НАТО –  расширение не только на Восток и Запад, но и за пределы Земли.

Альянс решил признать космос одной из сфер своей военной деятельности. Но пообещал, что не будет требовать размещения оружия в  космосе.

«Мы сделаем еще один важный шаг - признаем космическое пространство как одну из сфер для проведения операций», - заявил генсек альянса  накануне встречи стран – членов НАТО на уровне глав МИД. Он отметил, что это решение носит только оборонительный характер и будет  полностью соответствовать международному праву.

По словам Столтенберга, это решение во многом связано с нуждами НАТО в системах раннего оповещения, связи и навигации. На сегодняшний день в космическом пространстве расположено примерно две тысячи спутников, из которых около половины является собственностью стран альянса.

Также страны НАТО планируют изучить виды космических угроз, которые так или иначе можно расценить как военное нападение. При этом Столтенберг подчеркнул, что в объединении всегда индивидуально будут подходить к данному вопросу. «Будем изучать каждый отдельный случай и смотреть, надо ли задействовать пятую статью Договора о коллективной обороне», - подвел итог генсек.

Редакция
Редакция "Капитала Страны"

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