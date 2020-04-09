Facebook
Капитал страны
Капитал Страны
ENGLISH
Меню
09 АПР, 13:43 МСК
USD (ЦБ)    74,6050
EUR (ЦБ)    81,0882

09 АПР, 13:43 МСК
USD (ЦБ)    74,6050
EUR (ЦБ)    81,0882
Русский космос
﻿

Космические женщины. Какие высоты покорили участницы российского отряда космонавтов?

9 Апреля 2020 473 0 Наука и технологии
Космические женщины. Какие высоты покорили участницы российского отряда космонавтов?

За прошедшие почти шесть десятков лет в космическом пространстве побывало более 550 человек из 37 стран, но всего 64 из них — женщины. В США насчитывается 50 женщин-астронавтов. В России на сегодняшний день всего четверо женщин, побывавших на свидании с космосом. Каждая из них, достигнув рекордов на космической орбите, смогла ярко проявить себя в жизни на Земли.

Первая и единственная Валентина Терешкова

Первый полет женщины в космос состоялся 16 июня 1963 года. Его  совершила Валентина Терешкова. Она провела наедине с космосом 22 часа 50 минут, 48 раз облетев вокруг Земли.

До сих пор Валентина Терешкова остается единственной в мире женщиной, которая совершила космический полет в одиночку.

Женщина-космонавт с позывным Чайка"  пилотировала космический корабль "Восток-6". Впрочем совсем без мужской  поддержки она  не осталась – одновременно на орбите находился корабль "Восток-5", пилотируемый Валерием Быковским.

Валентина Владимировна Терешкова родилась 6 марта  1937 году в деревне Масленниково Ярославской области в крестьянской семье. Ее отец погиб на Финской  войне в 1940 году, а мать с тремя детьми перебралась в Ярославль и устроилась на работу  на текстильный комбинат «Красный перекоп».Сюда же пришла на работу в 1955 году и Валентина. Многодетной семье без отца жилось трудно, так что после школы приходилось учиться заочно и  работать.

Но, несмотря на все трудности тех лет, Валентина Терешкова оставалась студенткой, спортсменкой, комсомолкой и просто красавицей.

Она закончила Ярославский заочный техникум легкой промышленности, стала секретарем комитета комсомола текстильного комбината и совершила 163 прыжка с парашютом в Ярославском аэроклубе.

С такой биографией и спортивной подготовкой Терешкову в 1962 году без проблем включили в отряд космонавтов. В отряде она находилась до своей отставки в 1997 году.

Сразу после своего первого в космос Валентина Терешкова  получила звание Героя Советского Союза, а в дальнейшем стала первой в России женщиной - генерал-майором авиации.

В 1965-1966 годах Терешкова проходила подготовку в группе к полету на космическом корабле «Восход», еще один допуск к специальной подготовке получила в 1978 году . Но второе ее свидание с космосом так и не состоялось.

Зато на Земле у Валентины Терешковой все сложилось хорошо и на работе, и в личной жизни.

В 1963 году через несколько месяцев после возвращения на Землю она вышла замуж за летчика-космонавта Андрияна Николаева и в следующем году в их семье появилась дочь Елена.

В 80-х годах вторым мужем Валентины Терешковой стал генерал‑майор медицинской службы Юлий Шапошников, которого, к сожалению, не стало в 1999 году.

Что касается карьеры, то первая женщина – космонавт стала  известным политиком.

С 1966 по 1989 годы Валентина Терешкова  была депутатом Верховного Совета СССР. В 90-х  возглавляла различные общественные организации по международному сотрудничеству.

С 2008 года по сей день является депутатом Государственной Думы России и в нынешнем созыве российского парламента  занимает должность заместителя председателя комитета по федеративному устройству и вопросам местного самоуправления.

Дважды герой Светлана Савицкая

Второй женщиной, побывавшей в космосе, стала Светлана Савицкая.

Она совершила два полета, стала дважды Героем Советского Союза и первая из женщин-космонавтов совершила выход в открытый космос.

В честь этой женщины названы две малые планеты — № 4118 (Света) и № 4303 (Савицкая)

В отличие от Валентины Терешковой, у нее был прямой путь к звездам.

Светлана Евгеньевна родилась 8 августа 1948 года в Москве в семье маршала авиации Евгения Яковлевича Савицкого. В 1970-х годах она  окончила Московский авиационный институт имени Серго Орджоникидзе  и школу летчиков‑испытателей Министерства авиационной промышленности СССР.

Еще в 1970 году Савицкая стала абсолютной чемпионкой мира по высшему пилотажу на поршневых самолетах.

Работая летчиком‑инструктором на реактивных самолетах "МиГ‑15", "МиГ‑17", "Е‑33", "Е‑66Б" она установила 18 мировых рекордов, а также 3 мировых рекорда в групповых прыжках с парашютом из стратосферы.

В 1980 году Светлану Савицкую зачислили в отряд космонавтов

19 августа 1982 года она совершила свой первый полет продолжительностью 7 суток 21 час 52 минуты в качестве космонавта-исследователя на корабле "Союз Т‑7" и орбитальной станции "Салют‑7" совместно с командиром экипажа Леонидом Поповым и бортинженером Александром Серебровым.

Второй космический полет Савицкой продолжительностью 11 суток 19 часов 14 минут состоялся 17 июля 1984 года и 36 секунд. Она работала  бортинженером "Союз Т‑12" и орбитальной станции "Салют‑7" совместно с командиром экипажа Владимиром Джанибековым и космонавтом-исследователем Игорем Волком.

Именно в этом полете впервые в мире женщина‑космонавт 25 июля 1984 года осуществила выход в открытый космос, пробыв наедине со Вселенной 3 часа 35 минут.

После возвращения на Землю у Светланы Савицкой все было хорошо на работе и в личной жизни. В 1986 году у нее родился сын Константин в браке с летчиком, инженером‑конструктором Виктором Хатковским.

До 1994 года она работала инструктором для космонавтом-испытателей, заместителем начальника отдела главного конструктора НПО "Энергия" в городе Королеве.

Как и Терешкова, Светлана Савицкая из космоса ушла в политику – в 1989-1992 годах была депутатом Верховного Совета СССР, с 1995  года – депутатом Госдумы России.

Космонавт и астронавт Елена Кондакова

Елена Кондакова – первая гражданка Российской Федерации, совершившая  космический полет и первая российская женщина-космонавт, побывавшая на орбите на американском корабле Atlantis.

Она первая из советских и российских женщин совершила длительный космический полет.

И еще стала первой «космической мамой» - дочь Евгения родилась у нее в браке с летчиком-космонавт СССР Валерием Рюминым в январе 1986 года – то есть за 8 лет ее путешествия к звездам.

В целом путь космос Елены Кондаковой был трудным и довольно долгим.

Она родилась 30 марта 1957 года в Мытищи Московской области.В 1980 году  окончила Московское высшее техническое училище (МВТУ) им. Н.Э. Баумана и пришла работать В НПО «Энергия». В Главной оперативной группе управления (ГОГУ) она пять лет занималась планированием и управлением полетами, тренировками персонала.

С 1985 года Кондакова самостоятельно тренировалась и изучала корабля "Союз ТМ" и лишь в 1989 году была зачислена на должность кандидата в космонавты-испытатели НПО "Энергия".

В свой первый полет в космос Елена Кондакова в качестве бортинженера отправилась 4 октября 1994 году корабля "Союз ТМ-17".

В 17-й основной экспедиции к орбитальной станции "Мир" вместе с космонавтом Александром Викторенко,  немецким астронавтом Ульфом Мербольдом  она провела в космосе 169 суток 5 часов 21 минуту.

Свой второй космический полет Елена Кондакова совершила с 15 по 24 мая 1997 года в составе экипажа шаттла Atlantis STS-84 по программе шестой стыковки с орбитальным комплексом "Мир".

К нему она готовилась почти год в Космическом центре им. Джонсона в США.

За эти полеты Кондакова награждена не только званием Героя России, но и медалью НАСА.

В НПО «Энергия» Кондакова работала до 1999 года,  до 2011 года была депутатом Государственной Думы России, а затем перешла на дипломатическую работу.

Космический инженер Елена Серова

Елена Серова принадлежит новому поколению в российской космонавтике.

Она совершила один космический полет, но зато очень долгий -  167 суток 5 часов 42 минуты на орбите Земли.

Она первой из российских женщин-космонавтов побывала в экспедиции на МКС, причем в качестве бортинженера.

А на Земле ее возвращения ждали дочь Елена, которой на тот момент было 10 лет и супруг – летчик-космонавт Марк Серов.

Елена Олеговна Кузнецова (Серова) родилась 2 апреля 1976 года в Приморском края.

Она сразу выбрала для себя путь в космос и хорошо к нему подготовилась.

В 2001 года Елена Серова окончила аэрокосмический факультет Московского авиационного института «МАИ», а в 2003 году - Московскую государственную академию приборостроения и информатики.

Потом десять лет до 2011 года работала инженером и космонавтом – испытателем в «Ракетно-космической корпорации «Энергия».В 2011 году Серову зачислили в отряд космонавтов «Роскосмоса».

А 25 сентября 2014 года на корабле «Союз ТМА-14М» Елена Серова  отправилась на орбиту и в качестве бортинженера участвовала в 41-й и 42-й основных экспедициях МКС.

За этот полет она получила звание Героя России.

В 2016 году Елена Серова покинула  отряд космонавтов и ушла в политику.

Сегодня Елена Серова — депутат Госдумы России седьмого созыва, заместитель председателя комитета по экологии и охране окружающей среды.

Как и другие наши космонавты, побывавшие  на орбите, она особенно остро ощущает как прекрасна и хрупка Земля и как важно беречь наш единственный дом во Вселенной.

Расскажем о главном: подписывайтесь на «Капитал страны» в Instagram

Наталья Мамон
Наталья Мамон

Написать комментарий

правила комментирования
  1. Не оскорблять участников общения в любой форме. Участники должны соблюдать уважительную форму общения.
  2. Не использовать в комментарии нецензурную брань или эвфемизмы, обсценную лексику и фразеологию, включая завуалированный мат, а также любое их цитирование.
  3. Не публиковать рекламные сообщения и спам; сообщения коммерческого характера; ссылки на сторонние ресурсы в рекламных целях. В ином случае комментарий может быть допущен в редакции без ссылок по тексту либо удален.
  4. Не использовать комментарии как почтовую доску объявлений для сообщений приватного характера, адресованного конкретному участнику.
  5. Не проявлять расовую, национальную и религиозную неприязнь и ненависть, в т.ч. и презрительное проявление неуважения и ненависти к любым национальным языкам, включая русский; запрещается пропагандировать терроризм, экстремизм, фашизм, наркотики и прочие темы, несовместимые с общепринятыми законами, нормами морали и приличия.
  6. Не использовать в комментарии язык, отличный от литературного русского.
  7. Не злоупотреблять использованием СПЛОШНЫХ ЗАГЛАВНЫХ букв (использованием Caps Lock).
Отправить комментарий

Статьи

В России могут заморозить цены на продукты. Власти собираются бороться с «беспределом»

В России могут заморозить цены на продукты. Власти собираются бороться с «беспределом»
Экономика

Россия уступит Саудовской Аравии рекордный объем нефти. США требуют еще больше

Россия уступит Саудовской Аравии рекордный объем нефти. США требуют еще больше
Экономика 3

Татьяна Данильянц расширяет границы творчества и следует собственным правилам

Татьяна Данильянц расширяет границы творчества и следует собственным правилам
Культура

«Выбора нет». Путин объявил новые меры поддержки россиян в связи с коронавирусом

«Выбора нет». Путин объявил новые меры поддержки россиян в связи с коронавирусом
Экономика 1

Узнай, страна

В Санкт-Петербурге разработали и внедряют технологию виртуальных рабочих столов для удаленной работы

В Санкт-Петербурге разработали и внедряют технологию виртуальных рабочих столов для удаленной работы

В Челябинске на металлургическом комбинате модернизировали прокатный стан для производства арматуры

В Челябинске на металлургическом комбинате модернизировали прокатный стан для производства арматуры

В Ленинградской области выборгские корабелы начали резку металла для нового траулера

В Ленинградской области выборгские корабелы начали резку металла для нового траулера

В Краснодаре Южный завод тяжелого станкостроения изготовил новый станок для Свердловской области

В Краснодаре Южный завод тяжелого станкостроения изготовил новый станок для Свердловской области

Новости дня

13:40 Премьер Италии рассказал о помощи России в борьбе с COVID-19 Премьер Италии рассказал о помощи России в борьбе с COVID-19
Около 1700 жителей Москвы лечатся от коронавируса дома
Около 1700 жителей Москвы лечатся от коронавируса дома
12:42 Правительство может ограничить рост цен на продукты Правительство может ограничить рост цен на продукты
12:37 Владимир Путин рассказал о дополнительной поддержке российского бизнеса Владимир Путин рассказал о дополнительной поддержке российского бизнеса
12:14 Сложное время: опыт Китая в борьбе с пандемией Сложное время: опыт Китая в борьбе с пандемией
11:48 Медики выявили 1459 новых случаев заражения COVID-19 Медики выявили 1459 новых случаев заражения COVID-19
11:37 Эксперты рассказали об опасностях дезинфекции и иммунитете к COVID-19 Эксперты рассказали об опасностях дезинфекции и иммунитете к COVID-19
Союз нерушимый? Большинство граждан Белоруссии выступают за союзнические отношения с Россией
Союз нерушимый? Большинство граждан Белоруссии выступают за союзнические отношения с Россией
11:25 В Москве создан комитет для борьбы с COVID-19 В Москве создан комитет для борьбы с COVID-19

Узнай, страна!

08 АПР, 18:36 В Санкт-Петербурге разработали и внедряют технологию виртуальных рабочих столов для удаленной работы В Санкт-Петербурге разработали и внедряют технологию виртуальных рабочих столов для удаленной работы
Дорога из Санкт-Петербурга в Москву. Как автомагистраль М-11 обеспечит развитие российских регионов?
Дорога из Санкт-Петербурга в Москву. Как автомагистраль М-11 обеспечит развитие российских регионов?
08 АПР, 16:52 В Челябинске на металлургическом комбинате модернизировали прокатный стан для производства арматуры В Челябинске на металлургическом комбинате модернизировали прокатный стан для производства арматуры
08 АПР, 16:31 В Ленинградской области выборгские корабелы начали резку металла для нового траулера В Ленинградской области выборгские корабелы начали резку металла для нового траулера
08 АПР, 16:10 В Краснодаре Южный завод тяжелого станкостроения изготовил новый станок для Свердловской области В Краснодаре Южный завод тяжелого станкостроения изготовил новый станок для Свердловской области
08 АПР, 13:13 На Ставрополье машиностроительный завод начал выпуск обеззараживателей воздуха для общественных мест На Ставрополье машиностроительный завод начал выпуск обеззараживателей воздуха для общественных мест
08 АПР, 13:01 В Рязанской области активизировали ремонт дорог в рамках нацпроекта на 2020 год за 3,9 млрд рублей В Рязанской области активизировали ремонт дорог в рамках нацпроекта на 2020 год за 3,9 млрд рублей
Вышли в «Авангард». Зачем Россия показала американцам свое гиперзвуковое оружие?
Вышли в «Авангард». Зачем Россия показала американцам свое гиперзвуковое оружие?
08 АПР, 11:50 В Ивановской области два предприятия реализуют проекты по программе противодействия эпидзаболеваниям В Ивановской области два предприятия реализуют проекты по программе противодействия эпидзаболеваниям
07 АПР, 15:48 В Иркутской области не останавливаются стройки социально важных объектов В Иркутской области не останавливаются стройки социально важных объектов
07 АПР, 15:31 В Приморье доставили портальный кран рекордной грузоподъемности для Владивостокского морторгпорта В Приморье доставили портальный кран рекордной грузоподъемности для Владивостокского морторгпорта
07 АПР, 14:09 В Приамурье строительство новой взлётно-посадочной полосы в аэропорту Благовещенска идёт по графику В Приамурье строительство новой взлётно-посадочной полосы в аэропорту Благовещенска идёт по графику



Капитал страны
Нашли ошибку на сайте? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter