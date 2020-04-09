Космические женщины. Какие высоты покорили участницы российского отряда космонавтов?

За прошедшие почти шесть десятков лет в космическом пространстве побывало более 550 человек из 37 стран, но всего 64 из них — женщины. В США насчитывается 50 женщин-астронавтов. В России на сегодняшний день всего четверо женщин, побывавших на свидании с космосом. Каждая из них, достигнув рекордов на космической орбите, смогла ярко проявить себя в жизни на Земли.

Первая и единственная Валентина Терешкова

Первый полет женщины в космос состоялся 16 июня 1963 года. Его совершила Валентина Терешкова. Она провела наедине с космосом 22 часа 50 минут, 48 раз облетев вокруг Земли.

До сих пор Валентина Терешкова остается единственной в мире женщиной, которая совершила космический полет в одиночку.

Женщина-космонавт с позывным Чайка" пилотировала космический корабль "Восток-6". Впрочем совсем без мужской поддержки она не осталась – одновременно на орбите находился корабль "Восток-5", пилотируемый Валерием Быковским.

Валентина Владимировна Терешкова родилась 6 марта 1937 году в деревне Масленниково Ярославской области в крестьянской семье. Ее отец погиб на Финской войне в 1940 году, а мать с тремя детьми перебралась в Ярославль и устроилась на работу на текстильный комбинат «Красный перекоп».Сюда же пришла на работу в 1955 году и Валентина. Многодетной семье без отца жилось трудно, так что после школы приходилось учиться заочно и работать.

Но, несмотря на все трудности тех лет, Валентина Терешкова оставалась студенткой, спортсменкой, комсомолкой и просто красавицей.

Она закончила Ярославский заочный техникум легкой промышленности, стала секретарем комитета комсомола текстильного комбината и совершила 163 прыжка с парашютом в Ярославском аэроклубе.

С такой биографией и спортивной подготовкой Терешкову в 1962 году без проблем включили в отряд космонавтов. В отряде она находилась до своей отставки в 1997 году.

Сразу после своего первого в космос Валентина Терешкова получила звание Героя Советского Союза, а в дальнейшем стала первой в России женщиной - генерал-майором авиации.

В 1965-1966 годах Терешкова проходила подготовку в группе к полету на космическом корабле «Восход», еще один допуск к специальной подготовке получила в 1978 году . Но второе ее свидание с космосом так и не состоялось.

Зато на Земле у Валентины Терешковой все сложилось хорошо и на работе, и в личной жизни.

В 1963 году через несколько месяцев после возвращения на Землю она вышла замуж за летчика-космонавта Андрияна Николаева и в следующем году в их семье появилась дочь Елена.

В 80-х годах вторым мужем Валентины Терешковой стал генерал‑майор медицинской службы Юлий Шапошников, которого, к сожалению, не стало в 1999 году.

Что касается карьеры, то первая женщина – космонавт стала известным политиком.

С 1966 по 1989 годы Валентина Терешкова была депутатом Верховного Совета СССР. В 90-х возглавляла различные общественные организации по международному сотрудничеству.

С 2008 года по сей день является депутатом Государственной Думы России и в нынешнем созыве российского парламента занимает должность заместителя председателя комитета по федеративному устройству и вопросам местного самоуправления.

Дважды герой Светлана Савицкая

Второй женщиной, побывавшей в космосе, стала Светлана Савицкая.

Она совершила два полета, стала дважды Героем Советского Союза и первая из женщин-космонавтов совершила выход в открытый космос.

В честь этой женщины названы две малые планеты — № 4118 (Света) и № 4303 (Савицкая)

В отличие от Валентины Терешковой, у нее был прямой путь к звездам.

Светлана Евгеньевна родилась 8 августа 1948 года в Москве в семье маршала авиации Евгения Яковлевича Савицкого. В 1970-х годах она окончила Московский авиационный институт имени Серго Орджоникидзе и школу летчиков‑испытателей Министерства авиационной промышленности СССР.

Еще в 1970 году Савицкая стала абсолютной чемпионкой мира по высшему пилотажу на поршневых самолетах.

Работая летчиком‑инструктором на реактивных самолетах "МиГ‑15", "МиГ‑17", "Е‑33", "Е‑66Б" она установила 18 мировых рекордов, а также 3 мировых рекорда в групповых прыжках с парашютом из стратосферы.

В 1980 году Светлану Савицкую зачислили в отряд космонавтов

19 августа 1982 года она совершила свой первый полет продолжительностью 7 суток 21 час 52 минуты в качестве космонавта-исследователя на корабле "Союз Т‑7" и орбитальной станции "Салют‑7" совместно с командиром экипажа Леонидом Поповым и бортинженером Александром Серебровым.

Второй космический полет Савицкой продолжительностью 11 суток 19 часов 14 минут состоялся 17 июля 1984 года и 36 секунд. Она работала бортинженером "Союз Т‑12" и орбитальной станции "Салют‑7" совместно с командиром экипажа Владимиром Джанибековым и космонавтом-исследователем Игорем Волком.

Именно в этом полете впервые в мире женщина‑космонавт 25 июля 1984 года осуществила выход в открытый космос, пробыв наедине со Вселенной 3 часа 35 минут.

После возвращения на Землю у Светланы Савицкой все было хорошо на работе и в личной жизни. В 1986 году у нее родился сын Константин в браке с летчиком, инженером‑конструктором Виктором Хатковским.

До 1994 года она работала инструктором для космонавтом-испытателей, заместителем начальника отдела главного конструктора НПО "Энергия" в городе Королеве.

Как и Терешкова, Светлана Савицкая из космоса ушла в политику – в 1989-1992 годах была депутатом Верховного Совета СССР, с 1995 года – депутатом Госдумы России.

Космонавт и астронавт Елена Кондакова

Елена Кондакова – первая гражданка Российской Федерации, совершившая космический полет и первая российская женщина-космонавт, побывавшая на орбите на американском корабле Atlantis.

Она первая из советских и российских женщин совершила длительный космический полет.

И еще стала первой «космической мамой» - дочь Евгения родилась у нее в браке с летчиком-космонавт СССР Валерием Рюминым в январе 1986 года – то есть за 8 лет ее путешествия к звездам.

В целом путь космос Елены Кондаковой был трудным и довольно долгим.

Она родилась 30 марта 1957 года в Мытищи Московской области.В 1980 году окончила Московское высшее техническое училище (МВТУ) им. Н.Э. Баумана и пришла работать В НПО «Энергия». В Главной оперативной группе управления (ГОГУ) она пять лет занималась планированием и управлением полетами, тренировками персонала.

С 1985 года Кондакова самостоятельно тренировалась и изучала корабля "Союз ТМ" и лишь в 1989 году была зачислена на должность кандидата в космонавты-испытатели НПО "Энергия".

В свой первый полет в космос Елена Кондакова в качестве бортинженера отправилась 4 октября 1994 году корабля "Союз ТМ-17".

В 17-й основной экспедиции к орбитальной станции "Мир" вместе с космонавтом Александром Викторенко, немецким астронавтом Ульфом Мербольдом она провела в космосе 169 суток 5 часов 21 минуту.

Свой второй космический полет Елена Кондакова совершила с 15 по 24 мая 1997 года в составе экипажа шаттла Atlantis STS-84 по программе шестой стыковки с орбитальным комплексом "Мир".

К нему она готовилась почти год в Космическом центре им. Джонсона в США.

За эти полеты Кондакова награждена не только званием Героя России, но и медалью НАСА.

В НПО «Энергия» Кондакова работала до 1999 года, до 2011 года была депутатом Государственной Думы России, а затем перешла на дипломатическую работу.

Космический инженер Елена Серова

Елена Серова принадлежит новому поколению в российской космонавтике.

Она совершила один космический полет, но зато очень долгий - 167 суток 5 часов 42 минуты на орбите Земли.

Она первой из российских женщин-космонавтов побывала в экспедиции на МКС, причем в качестве бортинженера.

А на Земле ее возвращения ждали дочь Елена, которой на тот момент было 10 лет и супруг – летчик-космонавт Марк Серов.

Елена Олеговна Кузнецова (Серова) родилась 2 апреля 1976 года в Приморском края.

Она сразу выбрала для себя путь в космос и хорошо к нему подготовилась.

В 2001 года Елена Серова окончила аэрокосмический факультет Московского авиационного института «МАИ», а в 2003 году - Московскую государственную академию приборостроения и информатики.

Потом десять лет до 2011 года работала инженером и космонавтом – испытателем в «Ракетно-космической корпорации «Энергия».В 2011 году Серову зачислили в отряд космонавтов «Роскосмоса».

А 25 сентября 2014 года на корабле «Союз ТМА-14М» Елена Серова отправилась на орбиту и в качестве бортинженера участвовала в 41-й и 42-й основных экспедициях МКС.

За этот полет она получила звание Героя России.

В 2016 году Елена Серова покинула отряд космонавтов и ушла в политику.

Сегодня Елена Серова — депутат Госдумы России седьмого созыва, заместитель председателя комитета по экологии и охране окружающей среды.

Как и другие наши космонавты, побывавшие на орбите, она особенно остро ощущает как прекрасна и хрупка Земля и как важно беречь наш единственный дом во Вселенной.

Расскажем о главном: подписывайтесь на «Капитал страны» в Instagram