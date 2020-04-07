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Космические «долгожители». Кто из российских космонавтов дольше всех был наедине со Вселенной?

7 Апреля 2020 280 0 Наука и технологии
Космические «долгожители». Кто из российских космонавтов дольше всех был наедине со Вселенной?

Для человека провести в космосе час, день, месяц – это подвиг. За шесть с небольшим десятилетий освоения космоса таких подвигов ради науки и будущего человечества было совершено немало. Но первыми рекордсменами по длительности пребывания как в космических аппаратах на орбите, так и в открытом космосе, стали советские космонавты. И российские космонавты продолжают ставить мировые рекорды.

Рекордсмены невесомости

Абсолютный мировой рекордсмен по космическим командировкам – Герой России, полковник Геннадий Иванович Падалка, уроженец города Краснодара.

За пять полетов он провел в космосе в общей сложности 878 суток.

Свой дебютный полет Геннадий Падалка совершил в качестве командира экипажа 13 августа 1998 года и находился в космосе до 28 февраля 1999 года. Последний его полет состоялся в 2015 году, во время которого Геннадий не только установил мировой рекорд, но и совершил юбилейный десятый выход в открытый космос, пробыв наедине со Вселенной пять с половиной часов.

До 2015 года  в течение десятилетия рекордсменом Земли по суммарному времени пребывания в космосе был Герой Советского Союза и Герой РФ Сергей Константинович Крикалев.

Его свершение - 803 дня за шесть полетов в космос.

Наиболее интересным был его второй полет, начавшийся в 1990 году. Проведя на станции «Мир» почти 312 дней, Крикалев вернулся домой в марте 1992 года. За время его пребывания на орбите на Земле  все поменялось - улетал он из Советского Союза, а вернулся уже в Российскую Федерацию.

Третий результат в истории российской космонавтики и пятый  в мире  принадлежит Герою России Aлeкcaндpу Юpьeвичу Kaлepи.

 Продолжительность его пяти космических экспедиций составляет 759 суток

За этот подвиг он был нaгpaждeн не только российскими opдeнaми, но и мeдaлями HACA. Eму пepвoму пpиcвoeнo звaниe «Лeтчик-кocмoнaвт Pоссийской Федерации».

Врач-космонавт Валерий Владимирович Поляков дважды побывал в космосе: 240 суток в 1988-89 годах плюс  438 суток в 1994-95 годах.

Уже после первого полета он получил звание Героя Советского Союза, Орден почетного легиона во Франции и множество других наград. Вторая экспедиция стала рекордной: за одну экспедицию дольше Валерия Полякова в космосе не находился никто. Это достижение принесло ему звание Героя России и навсегда вписало в историю мировой космонавтики.

Рекордсменом по количеству выходов и суммарной продолжительности работы в открытом космосе стал советский и российский космонавт Анатолий Яковлевич Соловьев.

За свои 5 экспедиций налетал 651 день. За 16 выходов космонавт провел вне станции 82 часа 21 минуту.

До сих пор это является абсолютным мировым рекордом, хотя последний раз Соловьев надевал скафандр в 1997 -1998 годах, когда был командиром ОК «Мир».

 

ТОП-5 российских космонавтов, дольше всех пробывших на космической орбите.

 

Космические командировки

В последние годы стали привычными пилотируемые экспедиции в космос продолжительностью 6-8 месяцев.

Именно за такой срок можно эффективно провести запланированные исследования и выполнить программы экспериментов.

Как ни удивительно, но непосредственно изучением космоса на орбите занимаются меньше всего. Эти исследования доступны и с Земли с помощью информации, получаемой со спутников. Так какую же работу выполняют космонавты?

Биологи и физиологи изучают влияние невесомости на человеческий организм, изменения, которые происходят после длительного пребывания в условиях микрогравитации. Обычно на МКС обитает небольшой «зверинец» из нескольких мышей, крыс, морских свинок, рыбок или насекомых. На них испытывают физиологические процессы, выясняют, каким получается потомство, рожденное в космосе.

Кроме того, космонавты изучают мутации бактерий, растят мини-огороды, наблюдая за развитием растений под действием постоянного космического излучения и все той же невесомости. Также на борту постоянно проводятся различные физические и химические эксперименты.

Чтобы справиться с такой работой, космонавты проходят специальную подготовку, и не только физическую, но и психологическую. Ведь человеческий фактор никто не отменял, тем более – в замкнутом пространстве.

На долгие недели орбита Земли становится местом  для жизни, а космический корабль – и офисом, и домом.

Профессия космонавта относится к группе повышенного риска. Нагрузки, действующие на космонавта в течение всего полета, похожи на эмоционально-психологические воздействия в условиях хронического стресса делового человека.

В длительных полетах медицинская аппаратура постоянно контролирует физиологические функции всех систем организма космонавтов. Чтобы поддерживать здоровье во время полета и быстро реадаптироваться после возвращения на Землю, им приходится проводить интенсивные физические упражнения на тренажерах и носить специальные нагрузочные костюмы.

Без бортового врача не обходится ни одна длительная космическая экспедиция. Он же, по мере возможности, выполняет функции психотерапевта.

Космическая коммуналка

На орбитальных станциях космонавтам постоянно приходится преодолевать массу сложностей, о которых на Земле никто даже не задумывается. Например, нельзя уронить ни крошки, ведь в условиях невесомости мелкая твердая частица или капелька жидкости может попасть в дыхательные пути.

Не так-то просто поесть-попить. На смену тюбикам пришли легкие пакетики с сублимированной едой, в которые нужно только добавить горячей воды, чтобы продукт стал объемным. Хлеб упаковывают маленькими кусочками на один укус. Чтобы не питаться в подвешенном состоянии, на столах есть специальные фиксаторы для ложек и вилок.

По нормативам космонавт может использовать 2,2 литра воды в сутки. Но только 0,75 литра из них он выпивает.

В целом с отправлением естественных потребностей человека в космосе весьма непросто. Достаточно вспомнить «драму» на МКС в конце 2019 года, когда на борту не работали оба туалета – в российском и американском модулях. Астронавты были вынуждены пользоваться «памперсами». А затем из-за ремонта в туалете американского сегмента возникла довольно напряженная ситуация.

Когда-то на орбитальных станциях был замкнутый круговорот воды – мочу  перерабатывали и снова использовали жидкость.

На современных МКС есть система водоснабжения, но вода в космосе остается одной из самых больших проблем.

Помыться в подвешенном состоянии довольно сложно, ведь вода не стекает по телу, а тоже висит, и все капли нужно собрать. Обычно космонавты обтираются влажными салфетками. Но в длительных экспедициях одними полотенцами не обойтись.

Со временем изобрели «космическую баню», в которой благодаря особой конструкции чистая вода растекается по телу, а грязная уходит на очищение и потом вновь используется.

Вода подается сверху с сильнейшим потоком воздуха. Когда космонавты используют это приспособление, они должны дышать через специальную трубку и надевать защитные очки.

Космонавты никогда не стирают одежду, а просто собирают накопившееся грязное белье в специальный контейнер, который потом выводится с корабля и сгорает в атмосфере.

На борту носят обычные вещи, чаще из хлопка, сшитые индивидуально на каждого члена экипажа.

На костюмах много карманов, чтобы инструменты при работе не разлетались по всей станции.

Для удобства передвижения во всех помещения установлено множество поручней. Члены экипажа спят в кабинках-шкафчиках, фиксируя тело.

Вопросы гигиены и комфорта – не единственные проблемы обитателей космических станций.

На орбите радиационный фон в сотни раз выше, чем на  поверхности Земли.

Космонавт серьезно облучается при работе в открытом космосе или при вспышках солнца. Длительные полеты наносят существенный удар по здоровью покорителей космоса. Но российские  космонавты научились держать этот удар.

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Редакция
Редакция "Капитала Страны"

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