Космическая независимость. Когда «Восточный» станет главным центром пилотируемой космонавтики в России?

«Восточный» - первый гражданский космодром, который строится в новейшей истории России и на российской территории. Многочисленные скандалы, связанные с финансовыми махинациями на этой мега-стройке, порой отвлекают внимание от главного – на Дальнем Востоке создается уникальная стартовая площадка, которая обеспечит России независимый доступ на орбиту Земли и в дальний космос.

Собственный космодром

О создании новейшего космодрома на своей территории России задумались сразу после того как страна выбралась из разрухи 90-х.

Вкладываться в масштабную модернизацию «Байконура», который с 1994 года Россия арендует у Казахстана, было бы неразумно. Все равно, что квартирантам делать за свой счет евроремонт жилья, из которого хозяева могут выставить в любой момент.

«Плесецк» прекрасно справлялся с запусками беспилотных космических аппаратов.

Но нужно было строить собственный центр пилотируемой космонавтики.

Указ о строительстве космодрома в Амурской области в районе города Циолковский был подписан Президентом РФ 6 ноября 2007 года. Соответствующее распоряжением правительства РФ принято 14 января 2009 года.

Из всех малонаселенных российских территорий Амурская область находится наиболее близко как к экватору, так и к побережью.

Оптимальное место для вывода спутников на солнечно-синхронную орбиту «вычислили» еще в Советском Союзе.

Так что «Восточный» решили строить неподалеку от недалеко от расформированного космодрома «Свободный». А близлежащий поселок Углегорск – преобразовывать в современный город Циолковский.

«Восточный» расположен на 6 градусов широты севернее Байконура. Но отсюда можно запускать ракеты по более удобной траектории.

К тому же отделяющиеся части ракет-носителей попадают в малонаселённые территории России или в нейтральные воды.

«Восточный» спроектирован с размахом - как космодром, обеспечивающий запуск научных и коммерческих космических аппаратов, транспортных грузовых кораблей и модулей орбитальных станций, пилотируемых космических аппаратов.

Под строительство зарезервировали около 1035 квадратных километров, космодром будет занимать площадь около 700 квадратных километров.

При том, что площадь космодрома Байконур составляет 6717 квадратных километра, а космодрома Плесецк — 1762 квадратных километра). За счет применения новейших технологий полезная площадь сокращается, так что «Восточный» будет более компактным.

Ошибки на старте

С самого начала строительство «Восточного» разделили на три этапа.

В 2012-2015 годах планировалось создание космического ракетного комплекса "Союз-2", а также объектов социальной, инженерной и транспортной инфраструктуры, в том числе города с населением 12 тысяч человек.

В 2016-2020 годах должны быть созданы объекты наземной инфраструктуры космического ракетного комплекса тяжелого класса типа "Ангара"

В 2021-2030 годах по плану - создание объектов наземной инфраструктуры второй очереди для запуска ракеты-носителя сверхтяжелого класса, в том числе для лунных экспедиций.

После завершения проекта население города Циолковский должно увеличиться до 30 тысяч человек.

Но, к сожалению, планы пришлось сильно корректировать.

Это на стройке Байконура была практически военная дисциплина, никому в голову не приходило что-то «урвать» для себя, а советские люди соглашались работать на благо Родины в тяжелейших условиях за символическую плату.

В рыночной России подобное невозможно.

Строительство инфраструктуры и технологических объектов космодрома, которое началось в середине 2012 года, велось с нарушением сроков – отставание от графика достигало 3-4 месяцев. Рабочие космодрома неоднократно жаловались на несвоевременную выплату зарплаты и даже объявляли голодовки.

Подрядчиками были расхищены миллиарды рублей, выделенных государством.

До сих пор в судебных разбирательствах «зависли» 22,4 млрд рублей. Чтобы завершить строительство первой очереди, нужно эти средства либо выделять из федерального бюджета, либо брать из тех средств, что предусмотрены на строительство второй очереди «Восточного», а потом постепенно возвращать.

Большую часть проворовавшихся все же отправили за решетку, поменяли подрядчиков, кураторов и контролеров космической стройки. На все это ушло немало времени.

Но ракеты среднего класса «Союз-2» с «Восточного» позже, чем планировалось, но все же полетели.

Поехали!

Первый пуск с космодрома Восточный состоялся 28 апреля 2016 года.

Запустили ракету-носитель "Союз-2.1а", которая вывела на орбиту космические аппараты "Аист-2Д", научный спутник МГУ "Ломоносов", а также наноспутник SamSat-218.

Потом стали запускать в среднем по две ракеты в год. Ведь по ходу приходилось устранять недоделки, в том числе полость, обнаруженную под стартовым комплексом в 2018 году.

В итоге, как отмечают специалисты на «Восточном» построен сверхсовременный стартовый комплекс, рассчитанный на эксплуатацию в течение трех десятилетий.

В 2020-м с него планируется произвести 5 пусков ракет-носителей семейства "Союз".

Как отметил в начале этого года генеральный директор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин, наконец «довели до ума» основные объекты пускового минимума - технического комплекса и стартового комплекса первой очереди. После проведения экспертизы их примут в штатную эксплуатацию, так что не нужно будет каждый пуск проводить решению специальной экспертной госкомиссии.

Кроме того, на «Восточный» постепенно переводят с «Байконура космических специалистов, способных обеспечить эффективные пуски.

Первый в этом году пуск «Союза» с «Восточного» планировался на конец апреля.

Еще 25 декабря прошлого года на станцию Ледяная у космодрома Восточный прибыл специальный железнодорожный состав с блоками трех ракет-носителей (РН) "Союз-2.1б".

Ракеты готовят к старту в производственных помещениях, а ряд блоков дожидается своей очереди в технологическом отсеке.

Отстоим и достроим?

Строительство второй очереди космодрома началось в прошлом году. Речь идет о возведении стартового стола под ракеты-носители "Ангара-А5" и сопутствующей инфраструктуры. Подрядные работы по второй очереди проводит ПСО "Казань".

Сегодня Дмитрий Рогозин на своей странице в Twitter сообщил:

«Объекты стартового комплекса "Ангара" "выбираются" из котлованов на поверхность. Прибывающее пополнение рабочих и специалистов после прохождения карантина вливается в стройку. К лету их здесь уже будет несколько тысяч».

Ранее на встречах с журналистами глава «Роскосмоса» уверял, что под жесточайшим контролем генеральной дирекции нового состава одновременно ведется достройка первой очереди инфраструктуры «Восточного» и строительство второй очереди космодрома.

Гендиректор ЦЭНКИ (Центр эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры) Андрей Охлопков ранее сообщал РИА Новости, что по первой очереди «Восточного» приняты в эксплуатацию 6 объектов из 19. Принято решение еще по двум объектам (9 жилых домов в Циолковском и хранилище компонентов ракетного топлива) — их будет достраивать производственно-строительное объединение «Казань».

ЦЭНКИ ведет работы на стартовом и техническом комплексах и достраивает водозабор. Принято решение на достройку еще 9 объектов: автомобильной дороги, железной дороги, двух промышленно-строительных и эксплуатационной баз, метеорологической станции, системы телекоммуникаций и связи космодрома.

Это строительство планируется завершить в 2021-2022 годах.

Ведь в первую очередь «Восточного» заложена инфраструктура, которая необходима не только для сегодняшних запусков «Союзов», но и для пусков «Ангары», первый из которых должен состояться в 2023 году и вывести в космос беспилотный корабль «Орел».

Первый пилотируемый пуск «Ангары-А5П» намечен на 2025 год.

Пилотируемые пуски последуют в 2026 и 2027 годах, а потом испытания нового корабля перенесут на сверхтяжелую ракету «Енисей», первый старт которой запланирован на 2028 год.

Как уверяет Андрей Охлопков, наученные горьким опытом первой очереди при строительстве второй недочетов не допустят. Для того созданы оперативные группы из строителей, Роскосмоса, ЦЭНКИ и смежных организаций, а также центр контроля, который оборудован самой современной техникой.

Новые космические технологии

В ЦЭНКИ рассчитывают, что уже в сентябре этого года будет доставлено на Восточный оборудование для стартового стола «Ангары». Планируется отправить его Северным морским путем, а затем по рекам Амур и Зею к порту в 40 километрах от космодрома. Его монтаж будет проводиться в 2021-2022 годах.

В этом оборудовании реализовано российское ноу-хау. Впервые встроили всю электрику и гидравлику в готовые секции, которые после доставки на космодром нужно будет собрать как конструктор Lego.

Практически все оборудование на «Восточном» - российского производства.

С санкциями на поставку импортного оборудования столкнулись еще в 2014 году при строительстве стартового стола для «Союза», в котором ранее участвовали Италия, Испания и другие страны.

Все иностранные системы полностью заменили на отечественные.

Например, испанские компрессоры, которые должны были стоять на наземной инфраструктуре «Союза», заменили на дизеля для подводных лодок, которые производят в Санкт-Петербурге. Сегодня они, по словам специалистов «работают как часы», а в дальнейшем будут установлены на наземной инфраструктуре для «Ангары», которой прочат «колоссальное будущее».

«Восточный» - это не просто космодром, а научно-производственная база по отработке новых космических технологий в России.

Эксперты Дальневосточного отделения РАН с отмечают, что строительство космодрома «Восточный» не только решает приоритетную государственную задачу, но и позитивно влияет на социально-экономическое развитие территорий Дальнего Востока.

В исследовании, проведенном совместно с институтом Всероссийской академии внешней торговли Минэкономразвития РФ, среди социальных эффектов этого мега-проекта отмечено создание около четырех тысяч рабочих мест и кадрового потенциала для высокотехнологичной промышленности.

Благодаря строительству "Восточного" Амурский госуниверситет сегодня становится одним из опорных для космической отрасли.

Амурская область получит новую транспортную, коммунальную и производственную инфраструктуру.

Совокупный вклад в развитие этой инфраструктуры оценивается в 300 миллиардов рублей.

Так что полеты в космос изменят к лучшему жизнь на этом участке Земли.

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