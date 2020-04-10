Космическая дружба. Как Россия осваивает космос вместе с западными партнерами

Отправной точкой «космической гонки» сверхдержав СССР и США стал осуществленный 4 октября 1957 Советским Союзом запуск первого искусственного спутника Земли. Но 45 лет назад страны соперники перешли от противостояния к сотрудничеству – 15 июля 1975 года стартовала совместная советско-американская программа «Союз-Аполлон», получившая название "Рукопожатие в космосе".

Отправной точкой начала космического сотрудничества СССР и США стала стыковка космических кораблей «Союз-Аполлон».

Экспериментальный полет советского космического корабля «Союз-19» для стыковки с американским космическим кораблем "Аполлон", получившей название "Рукопожатие в космосе", был осуществлен 15 июля 1975 года в 15 часов 20 минут с космодрома Байконур.

Главной целью экспедиции была проверка и тестирование новых систем, а также координация действий советского и американского Центров управления полетами.

За столь удачным началом последовали другие совместные программы. Прежде всего, программа СССР «Интеркосмос», в рамках которой не только запускали на орбиту спутники, но, самое главное, доставляли космонавтов и астронавтов на советскую космическую станцию «Мир». Программа позволила СССР и другим странам, включая США, вести исследования в космическом пространстве.

Станция "Мир" приняла 28 экспедиций и 104 космонавтов из 12 стран, а 29 космонавтов и 6 астронавтов вышли с нее в открытый космос.

За историю существования станции поставлены два рекорда по продолжительности пребывания в космосе. Один принадлежит советскому и российскому космонавту Валерию Полякову, а второй - астронавту США Шеннон Лусид.

Даже в разгар «гонки» вооружений» и «звездных войн», разворачивая на орбите группировки военных спутников, США и СССР в сфере пилотируемой космонавтики не прекращали совместную работу по мирному освоению ближнего космоса.

Продолжением международного сотрудничества стало создание в 1995 году плавучего космодрома «Морской старт», для запуска ракет «Зенит».

В программе были задействованы Boeing, РКК «Энергия», норвежская Aker Solutions и украинские КБ «Южное» и ПО «Южмаш». В этом году "Морской старт" перебазировалик российским берегам и вместо Украины, которой сейчас совсем не до космоса, в России создают новые ракеты для запусков с этой платформы.

Важной вехой в истории международного космического сотрудничества стало создание Международной космической станции (МКС), которая заменила устаревший «Мир».

В проекте создания пилотируемой орбитальной станции принимали участие 16 стран - Россия, США, Япония, Канада и входящие в Европейское космическое агентство Бельгия, Германия, Дания, Испания, Италия, Нидерланды, Норвегия, Франция, Швейцария и Швеция, а также Бразилия и Великобритания, которые в последствии отказались от участия в проекте.

Начиная с 1998 года и по сей день МКС используется как многоцелевой космический исследовательский комплекс для проведения экспериментов, которые требуют сложных и даже уникальных условий космоса, таких, как, например, микрогравитация, вакуум, космическое излучение и т.д.

20 лет назад началась работа МКС в пилотируемом режиме.

31 октября 2000 года корабль "Союз ТМ-31" доставил первую длительную экспедицию на МКС-1. В состав экипажа входили российские космонавты Юрий Гидзенко, Сергей Крикалев и американский астронавт Уильям Шеперд.

Доставляют исследователей и «космических туристов» на МКС исключительно российские космические корабли серии «Союз». Дело в том, что США в 2011 году отменили программу «Космический челнок», в рамках которой к МКС летали американские многоразовые транспортные космические корабли «Шаттл», из-за дороговизны и частых аварий последних. Американские астронавты почти 10 лет благополучно летают «пассажирами» на российских космических кораблях.

Развивается и техническое сотрудничество в освоении дальнего космоса.

Так, российские специалисты участвовали в длительной марсианской миссии НАСА.

Изготовленное российскими инженерами оборудование для проведения анализа химического состава скал и почв, использовалось первыми марсоходами НАСА «Дух» и «Возможность». Российские специалисты разработали нейтронный прибор ХЕНД для марсианского спутника НАСА «Марс Одиссей». Нейтронный телескоп ЛЕНД, российского производства установлен на лунном спутнике НАСА «ЛРО», а активный прибор ДАН с нейтронным генератором задействован в научных аппаратах марсохода «Кьюриосити».

Совместно с Европейским космическим агентством российскими экспертами проведен эксперимент Марс-500, в рамках которого 6 добровольцев в течение 519 дней находились в замкнутом пространстве, имитируя полет на Марс.

Одним из лучших примеров успешного космического международного сотрудничества считается проект «Экзобиология на Марсе» (ExoMars), конечной целью которого является поиск жизни на красной планете.

Это крупнейший совместный проект Роскосмоса и ЕКА, который реализуется в два этапа.

Первый этап миссии «ЭкзоМарс» состоялся в 2016 году. Были запущены два космических аппарата: орбитальный Trace Gas Orbiter (TGO) для наблюдений атмосферы и поверхности Марса, а также посадочный модуль Schiaparelli, который должен был отработать технологию посадки на планету.

Второй этап проекта стартовал в 2020 году. Он предусматривает доставку на поверхность Марса российской посадочной платформы с европейским автоматическим марсоходом на борту. Пока что реализация проекта отложена из-за пандемии коронавируса.

Масштабным проектом космического сотрудничества стало создание российско-германской орбитальной астрофизической обсерватории, которая используется для построения полной карты Вселенной в рентгеновском диапазоне энергий 0,3—30 килоэлектронвольт (кэВ).

Это первый российский и советский телескоп с оптикой косого падения. Обсерватория астрофизики высоких энергий обращается вокруг точки Лагранжа L2 системы Солнце—Земля. Период обращения составляет 6 месяцев, а радиус ее орбиты примерно равен 400 тыс. км. Это первый российский аппарат в окрестностях точки либрации.

В рамках мирной научно-исследовательской деятельности в космическом пространстве Россия сегодня сотрудничает со странами ЕКА, США, Канадой, Германией, Испанией, Японией, Бразилией, Казахстаном, Белоруссией, Арменией, Никарагуа и ЮАР.

Расскажем о главном: подписывайтесь на «Капитал страны» в Instagram