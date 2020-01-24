Коронавирус из Китая угрожает миру. Доберется ли 2019-nCoV до России? 247 0 События и факты

Первое заражение новым коронавирусом 2019-nCoV было зафиксировано в китайском городе Ухань 31 декабря прошлого года на рынке морепродуктов. Через неделю удалось установить, что возбудитель болезни, похожей на пневмонию, неизвестный до того тип коронавируса. На сегодняшний день им заразились более 830 человек, а 25 умерли. Факты заражения отмечаются в Японии, США, Южной Корее, Сингапуре и Таиланде. В Китае в связи с эпидемией закрыли десять городов на карантин. В то же время в Санкт-Петербург прибыли китайские туристы с подозрениями на коронавирус, один больной скончался в китайской провинции Хэйлунцзян на границе России. Во Всемирной организации здравоохранения пока считают не нужным объявлять чрезвычайную ситуацию.