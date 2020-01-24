Коронавирус из Китая угрожает миру. Доберется ли 2019-nCoV до России?
Первое заражение новым коронавирусом 2019-nCoV было зафиксировано в китайском городе Ухань 31 декабря прошлого года на рынке морепродуктов. Через неделю удалось установить, что возбудитель болезни, похожей на пневмонию, неизвестный до того тип коронавируса. На сегодняшний день им заразились более 830 человек, а 25 умерли. Факты заражения отмечаются в Японии, США, Южной Корее, Сингапуре и Таиланде. В Китае в связи с эпидемией закрыли десять городов на карантин. В то же время в Санкт-Петербург прибыли китайские туристы с подозрениями на коронавирус, один больной скончался в китайской провинции Хэйлунцзян на границе России. Во Всемирной организации здравоохранения пока считают не нужным объявлять чрезвычайную ситуацию.
Коронавирус 2019-nCoV
- После первой вспышки нового коронавируса 2019-nCoV, которая произошла 31 декабря 2019 года, китайские власти закрыли на выезд и въезд город Ухань. Однако это не помогло и властям пришлось объявить карантин еще в девяти городах провинции Хубэй. Транспортное сообщение с ними на сегодняшний день полностью приостановлено.
- Большинство закрытых китайских городов – миллионники. Так, например, в Ухане проживает 11 млн человек, в Хуанган – 7,5 млн, в Хуанши – 2,7 млн, в Сяньнин – 2,5 млн, в Сяньтао – 1,6 млн, в Эчжоу – 1,08 млн. Всего в зоне карантина пребывают 29,2 млн человек.
- Тем не менее вирус вышел за пределы провинции – он охватил уже 20 провинций, также единичные случаи заболевания зафиксированы в Японии, США, Южной Корее, Вьетнаме, Сингапуре и Таиланде. А на границе с Россией, в провинции Хэйлунцзян, от вируса погиб человек.
- Всего, по данным Национальной комиссии здравоохранения и медицины Китая, на текущий момент вирусом заразились 830 человек в Китае, а умерло – 25 человек. 177 больных находятся в тяжелом состоянии. Вылечить удалось только 34 человека. 7 января китайские медики подтвердили, что вирус передается от человека к человеку.
- Свое название коронавирус получил за внешнее сходство его частицы с короной. Вирус подобного типа передаются от животных человеку и от людей – людям. При этом не все коронавирусы вызывают заболевания у людей.
- Симптомами коронавируса 2019-nCoV являются: кашель, одышка и затрудненное дыхание на фоне лихорадки. Вирус вызывает в виде осложнений пневмонию и почечную недостаточность.
Россия готовится к вирусу
- 22 января в аэропорт «Пулково» Петербурга прибыли два китайца, у которых врачи подозревали коронавирус. Но подозрения впоследствии не оправдались.
- Россия усилен контроль на границе и в аэпропортах – у граждан Китая проверяют состояние здоровья. А в Приамурье введен режим повышенной готовности.
- Глава Роспотребнадзора Анна Попова объявила о разработке вакцины от нового коронавируса. Однако препарат будет готов не раньше, чем через полгода.
- Роспотребнадзор рекомендовал россиянам отказаться от поездок в Китай. Между тем туроператоры России и без этого начали фиксировать растущее число отказов от поездок в Поднебесную.
- Чтобы обезопасить себя, необходимо пользоваться защитными масками, чаще дезинфицировать руки, в особенности после посещения многолюдных мест и перед приемом пищи. Также следует употреблять термически обработанную пищу и бетилированную воду.
ВОЗ призывает
- В связи с опасной ситуацией Всемирная организация здравоохранения обратилась ко всем странам с рекомендациями находиться в состоянии готовности по сдерживанию коронавируса, который распространяется в Китае. Однако от введения чрезвычайного положения отказалась. В организации надеются, что болезнь удастся победить в короткие сроки.
- Тем не менее: «Дальнейший международный вывоз случаев заболевания может распространиться на любую страну. Таким образом, все страны должны быть готовы к осуществлению мер по сдерживанию», – предупреждает ВОЗ.
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