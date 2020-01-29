Коронавирус из Китая идет на Москву? Как в России готовятся принимать китайскую заразу 152 0 События и факты

Коронавирус из Китая дойдет до России в феврале 2020 года, считают эксперты Национального медицинского исследовательского центра фтизиопульмонологии (НМИЦ ФПИ). Риск появления вируса на территории России – высокий, но вероятность эпидемии мала. Пока в России нет подтвержденных случаев заболевания коронавирусом. Тем временем ученые в Гонконге изобрели вакцину от вируса, но готова она будет только через несколько месяцев, когда пройдет тесты на животных.