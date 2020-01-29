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Коронавирус из Китая идет на Москву? Как в России готовятся принимать китайскую заразу
29 Января 2020 152 0 События и факты
Коронавирус из Китая дойдет до России в феврале 2020 года, считают эксперты Национального медицинского исследовательского центра фтизиопульмонологии (НМИЦ ФПИ). Риск появления вируса на территории России – высокий, но вероятность эпидемии мала. Пока в России нет подтвержденных случаев заболевания коронавирусом. Тем временем ученые в Гонконге изобрели вакцину от вируса, но готова она будет только через несколько месяцев, когда пройдет тесты на животных.
Риски есть
- Высокий риск завоза на территорию России нового штамма коронавируса 2019-nCoV из Китая обуславливается, по мнению специалистов НМИЦ ФПИ Минздрава РФ, тем, что он передается от человека к человеку воздушно-капельным путем. В этом плане настораживает увеличивающееся число заболеваний в северных провинциях Китая, граничащих с Приморским и Хабаровским краем, а также Еврейским автономным округом и Амурской областью.
- Также повышают риск такие факторы, как высокие темпы роста заболеваемости и празднование Нового года по китайскому календарю, который отмечался 25 января и был связан с большим турпотоком из Китая.
- В докладе специалистов НМИЦ ФПИ говорится, что в этих условиях распространение вируса может иметь «взрывной характер». Но, даже проникнув в Россию, он вряд ли спровоцирует эпидемию.
Эпидемии не будет
- «Никакой эпидемии не случится», – считает завкафедрой инфекционных болезней Российского национального исследовательского медицинского университета им. Н.И.Пирогова Владимир Никифоров.
- Теоретически, по словам Никифорова, россияне могут привести в страну вирус. В частности, тепловизоры, которые используются для проверки на наличие заболевания, могут обнаруживать только больного с клиникой. Если же вирус находится в инкубационном периоде, то клинически человек здоров и «поймать» его не представляется возможным.
- «Вместе с тем риск распространения крайне мал, так как коронавирус малозаразен. В России в любом случае не случится эпидемии, если вирус останется в нынешнем состоянии и не мутирует», – отметил эксперт. Он также напомнил, что из Уханя, в котором обнаружили вирус, выезд уже закрыли. Тем не менее на сегодняшний день случаи заболевания вирусом установлены в 11 странах, а общее число заболевших перевалило за 6 тыс. человек и уже превзошло масштабы атипичной пневмонии 2003 года.
Россия готовится к вирусу
- Тем временем премьер-министр Михаил Мишустин утверждил состав оперативного штаба по предупреждению завоза в Россию и распространения нового коронавируса. В него вошли: вице-премьер Татьяна Голикова, которая в новом кабмине отвечает за социальную тематику, руководитель Роспотребнадзора Анна Попова, замминистра МВД Александр Горовой, руководитель Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору Сергей Данкверт, глава МЧС Евгений Зиничев и другие.
- По информации генерального консульства России в Гуанчжоу, Китай уже передал России геном нового коронавируса 2019-nCoV. Данный геном поможет ученым из двух стран при разработке вакцины от вируса. Российские ученые уже успели разработать экспресс-тесты, благодаря которым за два часа можно будет обнаружить вирус в организме человека. «Российские и китайские специалисты приступили к разработке вакцины», — говорится в сообщении.
- Вместе с тем в США рассматривают возможность над заморозкой авиасообщения между США и Китаем. Авиакомпания United Airlines – крупнейший перевозчик со стороны США, уже отменила десятки рейсов в связи со снижением спроса.
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