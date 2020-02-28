Коронавирус бросает вызов. Что делать при подозрении на инфекцию 100 0 События и факты

По мнению главы ВОЗ (Всемирная организация здравоохранения) Тедроса Гебрейесуса, Россия должна немедленно отвечать на появление первых больных коронавирусом в стране. Российские власти принимают разнообразные меры для предотвращения распространения эпидемии из Китая. В мире он уже поразил 82 тыс. человек, более 2,8 тыс. скончались.