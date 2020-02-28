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Коронавирус бросает вызов. Что делать при подозрении на инфекцию
28 Февраля 2020 100 0 События и факты
По мнению главы ВОЗ (Всемирная организация здравоохранения) Тедроса Гебрейесуса, Россия должна немедленно отвечать на появление первых больных коронавирусом в стране. Российские власти принимают разнообразные меры для предотвращения распространения эпидемии из Китая. В мире он уже поразил 82 тыс. человек, более 2,8 тыс. скончались.
Никто не застрахован
- Всего, по данным ВОЗ, в мире коронавирусом заразились 82,2 тыс. человек, из них 78,6 тыс. в Китае. За пределами Китая вирус распространился в 48 странах, где поразил 3,6 тыс. человек, в том числе приведя к 57 смертям.
- Россия в борьбе с вирусом ограничила въезд из Южной Кореи и Ирана – двух новых очагов распространения вируса после Китая. Также отменено железнодорожное сообщение с Италией. Российские туроператоры приостановили продажу туров в Италию, поскольку в этой стране количество жертв коронавируса достигло 19 человек, а число заражений достигло 650.
- Также Роспотребнадзор направил ресторанам и розничным сетям рекомендации по борьбе с коронавирусом. В частности персонал должен носить маски, посуда должна дезинфицироваться, а помещения – проветриваться и обрабатываться бактерицидными лампами два раза в день. Однако из-за нехватки масок не всем они достаются. В Ассоциации малоформатной торговли назвали эти меры излишними.
Агрессивные меры
- Меры российского правительства можно назвать своевременными: первые случаи заражения установлены в Белоруссии и Литве – оба больных связаны с Ираном и Италией.
- По словам главы ВОЗ, хорошие новости все же есть – в ряде стран за последние несколько недель не сообщалось о новых случаях заболевания: это Бельгия, Камбоджа, Индия, Непал, Филиппины, Шри-Ланка, Вьетнам и Россия. «Все эти страны разные. Но их пример доказывает, что агрессивные ранние меры по предотвращению распространения болезни помогают», – подчеркнул глава ВОЗ.
- Однако меры предосторожности не гарантируют, что инфекция в обозначенных странах не появится. Аналогичная ситуация до вчерашнего дня была в Финляндии и Швеции, однако и там зафиксированы новые заболевшие. Гебрейесус отмечает, что в этом плане необходим комплексный подход к решению проблемы. «Каждая страна должна быть готова к тому, что в ней появится первый заболевший. Никто от этого не застрахован», – подчеркнул чиновник.
- Вместе с этим он отметил, что власти Китая предприняли меры для предотвращения распространения новой инфекции. В частности, речь идет о ситуации в провинции Гуаньдун, которая находится между Уханем и Гонконгом. В этом регионе медики проверили 320 тыс. человек, в результате было обнаружено только 0,14% заболевших.
Что делать при подозрении на вирус?
- При обнаружении симптомов инфекции Роспотребнадзор рекомендует предпринимать следующие меры: необходимо его изолировать в отдельную комнату, после чего вызвать терапевта либо скорую помощь. От самого больного нужно отойти минимум на один метр, а лучшее вообще покинуть комнату. Как уточняют в ведомстве, в случае необходимости врач сам возьмет анализ крови для диагностики вируса.
- Что касается симптомов коронавируса, то отличить ее от гриппа или ОРВИ очень сложно. Обе инфекции имеют схожие признаки. При этом, как отмечают эксперты, если одним из главных симптомов гриппа является высокая температура, то у коронавируса таких признаков нет. «От гриппа клинически отличить сложно. Единственное – высокая температура, скажем 39 градусов, не характерна для нового коронавируса», – объяснил в разговоре с ТАСС вирусолог, директор Института медицинской паразитологии, тропических и трансмиссивных заболеваний им. Е. И. Марциновского Сеченовского университета Александр Лукашев.
- По словам эксперта, кашель при наличии 2019-nCoV, как правило, сухой, что обусловлено следующим: вирус вызывает пневмонию (воспаление легких), а мокрый кашель преимущественно – это симптом бронхита. Точный диагноз возможно поставить только после теста.
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