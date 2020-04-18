Коронавирус – новая нормальность: Мальтус давно предупреждал!

Волна заболеваний, смертей, противоречивых экспертных мнений, истерических интервью, погони за нарушителями карантина, штрафы людей, оставшихся без работы и т.д. Все это следствия пандемии Covid-19. Но о чем нас предупреждает новая эпидемия? Что ожидает человечество в будущем? А не рано ли списали в историю экономических учений теорию Томаса Мальтуса?

Коронавирус стал очередным нестандартным испытанием для человечества. Но является ли он чем-то новым? Нет. Мир постоянно содрогался от различных эпидемий, только с иными параметрами смертности.

На какие же выводы наводит вся мировая истерия с COVID-19?

Во-первых, это, скорее всего, репетиция для новых подобных инцидентов. Сегодня эксперты спорят о происхождении заболевания – естественное оно или искусственное? Но какая разница? Если природа породила эту эпидемию, то она способна породить ее еще и еще раз. Если же вирус создан в лаборатории, то его разновидности можно вообще поставить на конвейер. И это, пожалуй, главное испытание, которое грозит человечеству в самом недалеком будущем.

Во-вторых, COVID-19 существенно «охладил» мировую экономику, которая все предыдущие десятилетия была перегрета, хотя об этом не принято говорить. Вся современная экономическая наука – это наука об экономическом росте, который начался только с возникновением капитализма. Сегодняшние экономисты истерично спорят о темпах экономического роста: чем они выше, тем лучше. Если же они будут нулевыми, то об этом лучше не думать, а если они станут отрицательными, то это хуже любого стихийного бедствия. Но насколько правомерна такая установка?

Известнейший американский институционалист и экономический историк Дуглас Норт, лауреат Нобелевской премии по экономике, откровенно предрекал закат эпохи экономического роста. В частности, рассматривая человеческую историю на протяжении 10 тыс. лет, он констатировал прискорбный факт: «Экономический рост был исключением, а правилом – стагнация и упадок…» Норту вторит один из самых знаменитых экономистов в мире француз Тома Пикетти, иронично утверждая, что Европа сегодня живет ностальгией по Славному тридцатилетию, т.е. периоду с конца 1940-х до конца 1970-х годов, когда темпы экономического роста были очень высокими. Многие надеются, что этот благословенный период вернется, а сегодняшний нетипичный рост с низкими темпами сменится более интенсивным ростом. Однако Т.Пикетти категоричен: «…уникальным был как раз период Славного тридцатилетия». А потому вера в то, что нормальный рост составляет 3–4% в год, не говоря уже о китайских 10–15%, является, по мнению Пикетти, «иллюзией как с исторической, так и с логической точки зрения». Похоже, что COVID-19 является первым звонком о том, что эпоха бесконечного роста благосостояния подходит к концу.

В-третьих, как принято говорить в последнее время, COVID-19 – это новая нормальность. Данная характеристика вируса отнюдь не насмешка и не метафора. И здесь нельзя не вспомнить великого английского политэконома Томаса Мальтуса (1766—1834), который в своем «Очерке о законе народонаселения» сформулировал три тезиса:

из-за биологической потребности человека к продолжению рода численность населения постоянно растет, пока есть для этого источники средств существования;

народонаселение строго ограничено средствами существования;

рост народонаселения может быть остановлен лишь встречными причинами, которые сводятся к нравственному воздержанию или экзогенными катаклизмами – войнами, эпидемиями и голодом.

Другого способа приведения в соответствие человеческой биомассы и даров планеты Мальтус не видел. Разумеется, бедного английского ретрограда раскритиковали и западные экономисты, и марксисты. Все они упрекали его в игнорировании человеческой креативности, которая ведет к появлению новых технологий и продуктов, росту продуктивности аграрного хозяйства и производительности труда. И вот тебе на – старик Мальтус-то был прав. Мировые войны человечество пережило, голод в прошлые века был постоянным спутником почти всех стран, и вот, наконец, мы увидели глобальную эпидемию. Можно спорить о вирулентности коронавируса, но отрицать беспрецедентные масштабы его распространения нельзя.

Похоже, человечество подошло к некоему порогу экстенсивного развития – как населения (около 8 млрд чел.), так и экономических благ. В результате мы имеем глобальное потепление климата, грозящее неисчислимыми бедами, загрязнение окружающей среды, включая атмосферу и океаны, а теперь еще и глобальная пандемия COVID-19. Не случайно, что птичий грипп пришел из Гонконга, а коронавирус – из Уханя; перенаселенный Китай и дальше будет служить поставщиком эпидемий.

В-четвертых, у человечества пока нет действенных инструментов борьбы с масштабными пандемиями. Скорость создания вакцины или хотя бы сыворотки настолько недостаточна, что сами эти препараты теряют смысл. Если мир переживет COVID-19, то вакцина через год уже будет не нужна, так как очередная пандемия, скорее всего, будет на базе нового штамма вируса. Если бы COVID-19 был более смертоносным, то мир к моменту создания вакцины уже вымер бы. Карантинные меры, внедренные почти во всех развитых странах, наносят ужасающий экономический ущерб, ведут к озлоблению населения и при этом малоэффективны. Альтернативная политика, которую избрали власти Швеции и Беларуси, также вызывают народное недовольство: шведское правительство непрерывно критикуется сообществом врачей и биологов, а на Александра Лукашенко уже собрали 150 тыс. подписей на резолюции, требующей возбудить против него уголовное дело. Более того, системы здравоохранения почти всех стран мира, включая самые богатые и передовые, оказались не готовы к подобному испытанию. Не исключено, что системы государственного управления и здравоохранения потребуют принципиального переформатирования.

В-пятых, Covid-19 поставил вопрос ребром в отношении мегаполисов. При всей их экономической состоятельности именно они оказались самыми уязвимыми местами на планете для инфекционных заболеваний. Так, в Москве число умерших от коронавируса по состоянию на 18.04.2020 составляет 46,2% от всего их числа по России; в Нью-Йорке на 16.04.2020 аналогичный показатель составил 35,7%. Возникает логичный вопрос: а не пришло ли время мегаполисов уступить место населенным пунктам с меньшей плотностью населения? Вряд ли этот вопрос будет праздным после еще пары подобных эпидемий.

Что же в сухом остатке?

Во-первых, пришло время «разгружать» планету от избыточной человеческой биомассы. Инструмент эпидемий является идеальным для решения этой задачи. Те страны и народы, которые лучше подготовятся к данному бедствию, выживут, остальные – будут вымирать.

Во-вторых, при хотя бы частичном решении первой задачи будет меняться модель национальной экономики в сторону более разреженных населенных пунктов с работой преимущественно в удаленном режиме. И, скорее всего, это будет стартом для становления настоящей постиндустриальной экономики.

Расскажем о главном: подписывайтесь на «Капитал страны» в Instagram