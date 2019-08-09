«Конвертируемая зарплата». Почему объем «серых» доходов россиян сопоставим с расходами казны?

Каждый третий житель России хотя бы один раз получал зарплату в конверте. За прошлый год по данным Росстата, в общей сложности объем «серых зарплат» в стране составил тринадцать триллионов рублей. Эта сумма находится на уровне 12,6% ВВП и сопоставима с расходной частью федерального бюджета за этот же период (16,8 трлн).

Тенденции на снижение

В 2018 году объем «серых» доходов россиян оценивается в 13,07 трлн рублей при том что номинальный ВВП составлял 103,8 трлн. рублей. Как отмечают в Росстате, 12,6% ВВП - это минимум за последние пять лет. Для примера: в 2014 году данный показатель находился на уровне 13,4% ВВП, в 2015-м — 13,5%, в 2016-м — 13%, а в 2017-м — 12,9%.

Весьма серьезный скачок в теневом секторе был зафиксирован в период 2014–2015 годов – в то время много россиян действительно вынуждены были искать вторую работу, либо брать неофициальные подработки. Директор Центра социально-политического мониторинга РАНХиГС Андрей Покида напомнил, что в процентном соотношении число людей, получавших заработную плату в конвертах, достигало 40% от общего числа работающих россиян. Как правило, это были частные услуги нянь, репетиторов, парикмахеров и других специалистов «индустрии красоты».

Что касается последних лет, то выявляется другая закономерность: граждане ищут подработку для улучшения своего благосостояния, но спрос на услуги стал заметно меньше. Проще говоря, как объясняет эксперт, у россиян стало меньше денег, которые они могут потратить на маникюр или уроки английского. В итоге, доля доходов в «серой» зоне упала до 30%.

Легализация доходов

Что касается реакции властей, то сегодня они пытаются «обелить» рынок самозанятых. В качестве эксперимента с начала 2019 года в четырех российских регионах запущен пилотный проект по легализации так называемых «фрилансеров». Для жителей Москвы, Подмосковья, Калужской области и Татарстана доступен упрощенный регистрационный режим и пониженные налоги- 4% для физических и 6% для юридических лиц.

Как отмечает Андрей Покида, опыт других стран демонстрирует, что целиком изжить «серый» сектор невозможно. Тем не менее, с помощью комплексного подхода и грамотного регулирования рынка сократить «серые показатели» можно в два раза.

Однако, как считает доцент РЭУ им. Г.В. Плеханова Никита Моисеев, уже можно говорить о позитивном опыте «легализовавшихся» самозанятых. Но для эффекта, который будет заметен, понадобиться минимум два года. Речь идет о специальном приложении, с помощью которого формировать отчетность и платить налоги достаточно просто. Моисеев рассказал, что пользователи отмечают удобство приложения: «В целом многие довольны. Так что, думаю, мы получим еще 20–30% самозанятых, которые решат зарегистрироваться».

Деньги на руки

Вместе с этим при всех положительных моментах существует и другая сторона проблемы. Кроме фрилансеров и самозанятых большую долю «серого» сектора экономики занимают компании, выплачивающие своим сотрудникам заработную плату в конверте. По словам Моисеева, в данном случае мотивацию руководителей понять можно: они пытаются уйти от налогов. Однако и сами сотрудники не готовы отказываться от таких предложений. Как заявил эксперт, подобная тенденция связана с тем, что работающие россияне не доверяют пенсионной системе. После перманентных реформ в этой сфере граждане уже не особенно верят в то, что в будущем получат какие-то выплаты. И по этой причине не настаивают на отчислениях страховых взносов в Пенсионный фонд с «белой зарплаты» и стараются обеспечить себе безбедную старость самостоятельно. То есть, при таких обстоятельствах на первом плане у россиян стоит деньги на руки «здесь и сейчас», а то что эти деньги кладутся в конверт и с них не делаются отчисления — уже вторично.