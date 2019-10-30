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Контрольно-надзорный ренессанс. Почему в России вновь увеличилось число проверок бизнеса?

30 Октября 2019 2080 0 Исследования
Контрольно-надзорный ренессанс. Почему в России вновь увеличилось число проверок бизнеса?

Шесть лет подряд, в 2012–2018 годах, в России наблюдалось сокращение проверок бизнеса контролирующими органами. Но в этом году резко и внезапно увеличилось число и плановых, и внеплановых проверок. Эти данные содержатся в исследовательской работе Института проблем правоприменения Европейского университета (ИПП ЕУ СПб), в основе которой, как сообщает «Ъ», лежат данные о порядка 500 тысячах плановых и внеплановых мероприятий за 2018 и 2019 годы.

Перезагрузка реформы 

В работе исследователей, получившей название «Контроль и надзор в 2019 году. Новое и неизвестное в ожидании реформы», прямой связи происходящего с реформой контрольно-надзорной деятельности (КНД) не обозначено. Но, как пишет «Ъ», говорится об активности Белого дома в этом направлении, в том числе об экспериментах, которые в 2016 году начал тогда еще «министр без портфеля» Михаил Абызов.

Суть этих экспериментов состояла во введении риск-ориентированного подхода к КНД, а также постоянном анализе результативности и эффективности этой деятельности.

Так называемый контрольно-надзорный ренессанс, который увидели исследователи ИПП ЕУ СПб, скорее всего, можно объяснить паузой, которая возникла после отставки Абызова и передачи реформы «в руки» департамента регуляторной политики аппарата правительства.

Напомним, что в отношении бывшего министра по делам открытого правительства Михаила Абызова, арестованного еще в марте этого года по обвинению в организации организация преступного сообщества и мошенничество, возбуждено три уголовных дело, а суд арестовал его имущество на 27 млрд рублей.

После всего этого руководство над реформой КНД взял на себя Юрий Любимов, а кураторство осталось за вице-премьером и главой аппарата Белого дома Константином Чуйченко. «Ъ» напоминает, что это привело к удлинению реформы и кардинальной переделке уже практически готового «Надзорного кодекса».

Региональный разрез

Параллельно с этими событиями, как отмечается в исследовании, резко увеличился поток жалоб бизнеса на рост числа внеплановых проверок из-за ограничения плановых контрольных мероприятий. В частности, за январь—август 2019 года почти все надзорные ведомства усилили свою активность. По факту, общее число проверок составило 304 тыс. против 234 тыс. за тот же период 2018 года , то есть выросло на 30%.

Лидером среди «активно проверяющих» стал Роспотребнадзор, контролирующий наиболее близкие к конечному потребителю и наличным расчетам рынки общепита и торговли - объем внеплановых проверок этого ведомства вырос на 29,5 тысяч. Сразу следом за ним идут МЧС (плюс 16 тыс.), Ростехнадзор (14 тыс.) и Россельхознадзор (12 тыс.). При этом сокращение проверок произошло со стороны Роструда (на 10 тыс.) и МВД (на 431).

Изменился и тренд по сокращению количества плановых проверок. За весь 2019 год их станет больше на 28,7% в сравнении с 2018-м – будет проведено до 233 тыс. мероприятий против 181 тыс. годом ранее. Здесь лидерство принадлежит МЧС (плюс 45,6 тыс. проверок) и все тому же Роспотребнадзору (плюс 19,7 тыс.). Эти тенденции вполне можно объяснить нашумевшими событиями прошлого года, в том числе чудовищным пожаром в ТРЦ «Зимняя вишня». Сыграли свою роль и выявленные проблемы со школьным питанием.

Наименее активными в плане контроля бизнеса оказались Роструд (плюс 1,9 тыс.) и Росприроднадзор (1,1 тыс.). А некоторые ведомства даже сократили давление на бизнес-  у МВД - минус 7,3 тыс. проверок), у Россельхознадзора - минус 5,7 тыс. и у Ространснадзора - минус 3,2 тыс.

Активные и пассивные

Если рассматривать проблему  «в географической  плоскости», то в разрез с общероссийским трендом, как пишет «Ъ», идут Красноярский и Алтайский края, а также Омская, Амурская, Курганская, Калининградская, Липецкая, Орловская области, Дагестан, Ханты-Мансийский и Ненецкий АО.

В исследовании  также говорится о том, что сопоставление распределения организаций по формам собственности с частотой проверок свидетельствует о том, что больше всего внимание, госконтролеров притягивают крупные компании. «Проверенные организации не только заметно старше средней организации, но и обладают большими совокупными активами», - отмечают исследователи. А вот на ИП, которые составляют около половины компаний, зарегистрированных в ЕГРЮЛ, пришлось только 18% проверок. Как отмечается в исследовании,  больше других рискуют оказаться в числе объектов внимания контролирующих инстанций  муниципальные предприятия (доля в ЕГРЮЛ 2,3%, проверок — 23%) и НКО (доля в 4,3% ЕГРЮЛ, 8,8% проверок).

 

Редакция
Редакция "Капитала Страны"

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