Контроль над нефтью. С кем и за что воюют США у месторождений на востоке Сирии?

Впервые за несколько лет правительственная армия Сирии смогла занять нефтяное месторождение в окрестностях Румейлана – города на северо-востоке республики. Это произошло на фоне заявлений американских властей о том, что США до последнего будут защищать нефтяные регионы Сирии, не пуская туда ни россиян, ни даже самих сирийцев.

На защите чужой нефти

США неоднократно заявляли о том, что планируют «встать на защиту» нефтяных месторождений в Сирии. В частности, в одном из своих последних выступлений глава Пентагона Марк Эспер открыто говорил, что Вашингтон будет отвечать силой, если эти месторождения кто-то попытается захватить, даже если это не боевики ИГ (запрещена в России). Более того, Эспер подчеркнул, что американские военные вообще не планируют туда никого пускать – ни российских военных, ни вооруженные силы Сирии.

Комментируя планы американцев по удерживанию сирийских нефтяных месторождений, специальный представитель президента России по Сирии Александр Лаврентьев ранее заявлял, что нефтеносные районы на северо-востоке Сирии должны находится под контролем сирийского правительства.

«Ни в международном праве, ни в самом американском законодательстве – нигде нет и не может быть ни одной законной задачи для американских войск по охране и обороне углеводородных залежей Сирии от самой Сирии и ее народа», – подчеркнул официальный представитель Минобороны РФ. Игорь Конашенков напомнил, что все залежи сирийских углеводородов являются собственностью Сирийской Арабской Республики, они не принадлежат ни боевиками ИГИЛ (запрещена в РФ), ни «американским защитникам от террористов ».

Американские контрабандисты

Но о международном праве в Америке привычно забывают в угоду собственным экономическим интересам. США каждый месяц получают порядка тридцати миллионов долларов от нефтедобычи в Сирии. Сообщивший эти данные генерал-майор Игорь Конашенков на прошлой неделе заявил: контролируя нефтяные сирийские месторождения вместо того, чтобы бороться против террористов, Соединенные Штаты занимаются так называемым «международным государственным бандитизмом». Он пояснил, что США захватили нефтяные поля и держат их под вооруженным контролем. И истинная причина подобных шагов «лежит далеко от провозглашаемых Вашингтоном идеалов свободы и лозунгов по борьбе с терроризмом».

Как рассказал Конашенков, месторождения охраняют военнослужащие США и сотрудники американских ЧВК, а с нефтяных полей восточной Сирии бензовозы контрабандой уходят в другие страны. При этом в случае нападения на так называемый нефтяной «караван» на его защиту оперативно бросают боевую авиации и подразделения для спецопераций.

Как подтвердили представители космической разведки, американцы занимались охраной нефти и вывозили ее из страны постоянно, то есть и до, и после разгрома террористов. Нефтеобычу США ведут, используя оборудование, доставленное «в обход всех санкций ведущими западными корпорациями», а доходы от сирийской нефти направляются на счета американских частных военных компаний и спецслужб.

В настоящее время, как сообщали СМИ, США начали строительство двух новых военных баз в нефтеносном районе Сирии, и туда уже отправился дополнительный контингент (от 250 до 300 солдат), бронетехника, тяжелое вооружение и боеприпасы.

Реакция России

Комментируя ситуацию, глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что военное присутствие США в Сирии, которое якобы нужно для «защиты нефтяных месторождений» - это противоречие международному праву. И по этому вопросу даже внутри США ведутся дискуссии.

«США и участники коалиции, которую США возглавляют, находятся в Сирии незаконно, вопреки позиции законного правительства САР», — заявил российский министр после встречи с главами МИД Турции и Ирана Мевлютом Чавушоглу и Мохаммадом Джавадом Зарифом в Женеве.

Он также отметил, что после заявления, в котором речь шла о выводе войск из Сирии военнослужащие все-таки остались для «защиты нефтяных месторождений от боевиков является предлогом, ведь что в марте этого года руководство Соединённых Штатов заявило, что ИГИЛ побеждён, уничтожен до конца.