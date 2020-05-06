Конференции Победы. Росконгресс рассказывает о дипломатических баталиях Великой Отечественной войны

При поддержке «Российского военно-исторического общества» Фонд Росконгресс реализует проект, в рамках которого на новом онлайн-ресурсе аккумулируется информация о ключевых международных конференциях 1941–1945 годов, которые серьезно повлияли на ход Второй мировой войны.

На онлайн-ресурсе «Конференции Победы», который создан по инициативе Фонда Росконгресс при общероссийской общественно-государственной организации «Российское-военно-историческое общество», собраны фотоматериалы, документы и научные исследования о важнейших дипломатических встречах мировых лидеров.

Автором этой идеи является руководитель дирекции Фонда Росконгресс Андрей Майзелис.

Создание и работу интернет-ресурса обеспечивают сотрудники Росконгресса с помощью научного консультанта - начальника научного отдела Российского военно-исторического общества Юрия Никифорова и литературного редактора Евгении Стойновой.

На сайте 9may.roscongress.org концентрируется информация ключевых международных мероприятиях периода Великой Отечественной войны – от Первой московской конференции, на которой и была создана антигитлеровская коалиция, до Постдамской конференции, где были определены условия капитуляции Германии и во многом – судьба послевоенного мира.

Интернет ресурс постоянно обновляется и наполняется новыми материалами, которые доступны всем пользователям, интересующимся историей Великой Отечественной войны.

На данный момент наиболее полно представлены материалы по четырем Московским, а также по Тегеранской и Бреттон-Вудской конференциях, не которых решался вопрос открытия второго фронта и определялась финансовая и торговая политика стран-союзников.

Фонд Росконгресс является социально ориентированным нефинансовым институтом развития.

Проект «Конференции Победы» стал одной из просветительских инициатив, которую крупнейший в России организатор международных мероприятий посвятил 75-летию Великой Победы.

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