«Коней на переправе не меняют». Почему Путин почти не изменил состав своей администрации

Владимир Путин подписал указы, связанные с назначениями и отставками в руководстве администрации президента. Все они опубликованы на официальном сайте Кремля. Здесь же речь идет о помощниках и советниках главы государства. Большей части государственных деятелей удалось сохранить свои посты, однако не исключено, что в ближайшее время могут произойти переназначения полпредов главы государства в федеральных округах.

Кто ушел, а кто остался

Должность главы администрации президента сохранилась за Антоном Вайно. Первыми заместителями главы АП были переназначены Алексей Громов и Сергей Кириенко. Аналогично свой пост сохранил замглавы президентской администрации Магомедсалам Магомедов. Дмитрий Песков остался в должностях заместителя главы президентской администрации и пресс-секретаря главы государства, а Владимир Островенко — на должности заместителя Вайно.

Помощниками президента РФ были переназначены Андрей Белоусов, Владислав Сурков, Юрий Ушаков, Андрей Фурсенко и Игорь Левитин. Еще одним новым помощником президента стал бывший замруководителя Федеральной таможенной службы Анатолий Серышев. Кроме него на пост еще одного помощника главы государства и начальником контрольного управления президента было решено назначить заместителя главы ФСБ Дмитрия Шалькова.

Лариса Брычёва осталась в должности начальника государственно-правового управления президента, Дмитрий Калимулин – начальником референтуры президента, а Владислав Китаев – руководителем протокола. Без должностей остались помощники Владимир Кожин, Николай Цуканов, а также Евгений Школов и Игорь Щеголев.

Также посты советников главы государства сохранили Сергей Глазьев, Антон Кобяков, Александра Левицкая, Владимир Толстой, Михаил Федотов и Вениамин Яковлев. Утратили должности Александр Бедрицкий, Сергей Григоров и Герман Клименко.

Отставки, которые не случились

Как отмечает ряд СМИ, самых ожидаемых отставок так и не произошло. Включая Владислава Суркова, который курирует «украинские вопросы», темы ДНР и ЛНР и взаимодействие с Абхазией и Южной Осетией. Как пишет Газета.ру, со ссылкой на свои источники, изначально слухи об отставке Суркова могли идти от самого окружения политика, чтобы, так сказать, привлечь к нему внимание. Тем не менее, как считает собеседник издания, с него все-таки могут снять «кураторство» по Абхазии и Осетии.

Отставку предсказывали и Ларисе Брычёвой, сохранившей пост главы государственно-правового управления. Вместе с этим, по словам собеседников, она осталась, поскольку не удалось найти подходящего кандидата на ее должность. Если бы она все-таки ушла, то не исключено, что она могла бы работать в Конституционном суде, где сменила бы его председателя Валерия Зорькина.

Были слухи и об уходе Юрия Ушакова, оставшегося помощником президента. Ушаков занимается вопросами международной политики. Однако в сегодняшних условиях сложной международной обстановки нового человека решили не ставить.

«Комфортная команда»

По словам политолога и экс-сотрудника Кремля Андрея Колядина, незначительные изменения, которые произошли в АП, можно объяснить тем, что президент России за все время своей работы подобрал команду, с которой ему комфортно работать. «Команда Путина со временем оттачивается, поэтому на самых важных постах остаются одни и те же люди», – цитирует РБК эксперта.

Кроме этого, есть еще одна причина столь незначительных перемен. Директор по исследованиям Института социально-экономических и политических исследований Александр Пожалов считает, что дело все в высоких результатах Владимира Путина на минувших выборах президента: «Уверенную победу на выборах президент рассматривает и как совокупную заслугу всей своей администрации».

Аналогичного мнения придерживается и политолог Евгений Минченко: «Коней на переправе не меняют. Пока мы наблюдаем стабильность большинства групп влияния и усиление ФСБ: недаром двое из новых назначенцев – оттуда (новые помощники президента Дмитрий Шальков и Анатолий Серышев)». Что касается масштабных перестановок, то, по словам эксперта, они могут случиться в 2020–2021 годах, и приурочат их к выборам в Государственную думу. «А дальше уже начнется обкатка новой команды преемника, но это будет ближе к президентским выборам», – подвел итог политолог.