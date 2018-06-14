«Конец прекрасной эпохи». Скончался режиссер Станислав Говорухин

В столичном санатории «Барвиха» в возрасте 82 лет скончался знаменитый российский режиссер, народный артист России, общественный деятель и депутат Станислав Говорухин. Человек, который без творчества не мог представить свою жизнь. Даже несмотря на депутатскую деятельность, режиссер находил время для того, чтобы поработать над своим последним фильмом.

Режиссер, артист, депутат

Одним из первых о смерти режиссера сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин во время пленарного заседания. «Я хочу вас проинформировать о том, что в 10:37 в санатории «Барвиха» после тяжелой и продолжительной болезни скончался, ушел из жизни наш коллега Станислав Сергеевич Говорухин. Он боролся до конца с болезнью, но она его победила», – сообщил он. После этого депутаты почтили память коллеги минутой молчания.

Буквально на днях пресс-секретарю Говорухина пришлось опровергать информацию о его смерти, о чем преждевременно сообщили СМИ. Сообщалось о его госпитализации в критическом состоянии и дальнейшем пребывании в московском санатории. К сожалению, сегодня печальные пророчества сбылись: артиста и режиссера не стало.

Одним из первых слова соболезнования выразил президент России Владимир Путин. По словам главы государства, Говорухин был гениальным режиссером и уважаемым общественным деятелем, гражданином России, который принимал активное участие в жизни России.

«Он всегда имел свою собственную точку зрения относительно того, как должны обстоять дела в нашей стране, отстаивал эту точку зрения и работал для ее воплощения в жизнь», – процитировал Путина пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков. Добавив, что президента и режиссера «объединяли очень честные дружеские отношения, Путин относился к нему с большим уважением».

Смерть, которую трудно принять

Кончина режиссера стала для многих неожиданностью. В то, что Станислав Говорухин поправится, верилось до последнего, однако болезнь взяла свое. «Скончался Станислав Говорухин. Это очень трудно принять. Казалось, он всегда будет среди нас – со своей неизменной трубкой, со своим спокойным, пристальным, вдумчивым взглядом… Мы будем всегда помнить о нем», – написал в своем Twitter сенатор Алексей Пушков.

По словам главы киноконцерна «Мосфильма» Карена Шахназарова, Говорухин был выдающейся фигурой не только в кинематографе, но и в жизни страны, и переоценить его очень сложно. Его кончина – это большая потеря для российской культуры и всей России. «Нас связывали очень теплые, дружеские отношения. Это потеря не только огромного мастера кинематографа, он еще и выдающийся политический деятель последних лет…» – сказал Шахназаров. Отметив, что «его земной путь закончился, но его наследие останется вместе с нами, его фильмы будут смотреть еще миллионы зрителей».

По словам советника президента по вопросам культуры Владимира Толстого, Говорухин являлся важной фигурой для отечественного кинематографа и культовой личностью: «Он был совестью нашего кино последних десятилетий… Я, честно говоря, до сих пор не могу поверить в то, что его нет с нами. Он удивительно важная фигура для всей нашей культуры, нашего кинематографа, блестящий режиссер, культовый, можно сказать. Яркая, глубокая личность. Утрата огромная…»

О значимости фигуры Говорухина для всей России сказал и актер Марат Башаров: «Это был великий режиссер, великий человек, великий художник, великий мужчина, который умел правильно, красиво жить… Я счастлив, что у меня получилось поработать с этим человеком…»

А для министра культуры РФ, как и для многих представителей культурной области нашей страны, Станислав Говорухин стал настоящим наставником: «Я имел счастье общаться с мастером не только в рабочей, но и в личной обстановке, и с гордостью могу назвать Станислава Сергеевича своим учителем и наставником, к которому в любой ситуации можно было обратиться за мудрым советом, найти в его лице помощь и поддержку».

Легенда

Станислав Говорухин – уроженец города Березники (Пермский край, 29 марта 1936 года). Воспитывался матерью, которая была портнихой. Отца, донского казака, репрессировали. Предположительно, он погиб в 1938 году.

Говорухин – выпускник геологического факультета Казанского государственного университета им. В.И. Ульянова-Ленина (1958 год). После университета стал работать на Казанской студии телевидения. После этого отправился в Москву – там поступил во ВГИК, в мастерскую Якова Сегеля. Затем стал работать на Одесской киностудии. Именно здесь он снял свой первый фильм «Вертикаль» (1967 год), где одну из ролей сыграл Владимир Высоцкий.

Затем зрители увидели фильмы «Жизнь и удивительные приключения Робинзона Крузо» (1972), «Приключения Тома Сойера и Гекльберри Финна» (1981), «В поисках капитана Гранта» (1985), «Десять негритят» (1987) и так далее. В 1979 году вышли в свет «Пираты XX века», где режиссером стал Борис Дуров, а Говорухин стал автором сценария – эта кинолента заняла лидирующие позиции в отечественном прокате. Но самую большую славу режиссеру принес многосерийный телефильм «Место встречи изменить нельзя», в котором одну из главных ролей исполнил Владимир Высоцкий.

Свой последний фильм Станислав Говорухин навал «Конец прекрасной эпохи». Драму с символичным названием по Довлатову он снимал в 80 лет. Удивительно, но в таком почетном возрасте режиссеру удалось создать киноленту, которая оказалась полна молодой творческой энергии. За эту работу Говорухин получил свою последнюю награду – «Золотого орла». О своих фильмах мастер говорил так: «Мои зрители знают наизусть, а я не помню ни одной реплики».