Конец эры тотального доминирования GPS. Что идет на смену?

Система глобального позиционирования GPS была запущена в 1978 году и, несмотря на наличие формального конкурента в лице ГЛОНАСС, фактически на протяжении долгих десятилетий оставалась монополистом в сегменте спутниковой навигации, став именем нарицательным. Однако в XXI веке страны, претендующие на роль глобальных политических тяжеловесов, начали активно разрабатывать собственные системы спутниковой навигации, понимая, что от этого зависит их безопасность и суверенитет. Дело в том, что GPS – это продукт Министерства обороны США, поэтому каждый, кто пользуется данной системой, находится под колпаком у «Большого брата», и всегда существует вероятность, что навигация будет отключена в той или иной точке планеты, если это будет нужно и выгодно Соединенным Штатам. Учитывая непрерывное нарастание напряженности в мире, в частности между США и странами, в которых они видят соперников, нет ничего удивительного в том, что государства, обладающие достаточными финансовыми и интеллектуальными ресурсами, активно развивают свои спутниковые навигационные системы.

ГЛОНАСС

Советский Союз, пребывающий в то время в состоянии холодной войны с Соединенными Штатами, первый начал противостоять им в сегменте спутниковой навигации, уже в 1982 году запустив собственный аналог GPS. Глобальная навигационная спутниковая система (ГЛОНАСС), как и американская разработка, имела в первую очередь военное предназначение и дополняла систему предупреждения о ракетном нападении. Позже она начала активно использоваться и в гражданских целях.

После распада Советского Союза из-за недостаточного финансирования система постепенно начала приходить в упадок, и к 2001 году состояла всего из 6 спутников. Однако с тех пор она стала активно развиваться, модернизироваться, и к 2010 году количество спутников было доведено до 26, что позволило обеспечить полное покрытие нашей планеты.

Одним из ключевых преимуществ отечественной спутниковой системы перед американским аналогом является отсутствие резонанса между движением спутников и вращением Земли. Поэтому ГЛОНАСС отличается большей стабильностью, а входящие в ее состав космические аппараты не нуждаются в дополнительной корректировке. К числу слабых сторон российской системы относится довольно короткий срок бесперебойного функционирования спутников, а также более низкая точность позиционирования (2,8 метра против 2,2 у GPS).

Galileo

Европейский Союз разработку собственной системы спутниковой навигации, названной в честь выдающегося итальянского астронома Галилео Галилея, начал в 2000-х годах, а ее запуск состоялся в 2011 году. По состоянию на начало 2019 года на орбиту выведено 26 спутников, а к 2020 году это число должно быть доведено до 30, что обеспечит полноценную работу системы и покрытие всей планеты.

Galileo, в отличие от GPS и ГЛОНАСС, не находится под контролем военных ведомств, а имеет гражданское предназначение, состоящее в первую очередь в решении задач навигационного и геодезического характера. Тем не менее, допускается использование сигналов спутников, входящих в систему, при выполнении военных операций, направленных на обеспечение европейской безопасности.

Основным преимуществом Galileo перед GPS и ГЛОНАСС должна стать более высока точность позиционирования, оставляющая 1 метр на широте Полярного круга и до 0,3 метра в более южных широтах. Кроме того, за счет более высокой орбиты спутников (23222 км против 20180 км у GPS и 19100 км у ГЛОНАСС) обеспечивается более качественное покрытие в условиях так называемых «городских каньонов», возникающих в современных мегаполисах, застроенных небоскребами.

BeiDou

Китай занимается разработкой своей спутниковой системы навигации, названной в честь созвездия «Большая Медведица», с 90-х лет прошлого столетия. К концу 2012 года она обеспечивала покрытие территории Китая и Азиатско-Тихоокеанского региона. К декабрю 2018 года на орбиту было выведено 18 среднеорбитальных спутников, что позволило BeiDou превратиться в глобальную систему спутниковой навигации и начать предоставление услуг по всему миру. На данный момент погрешность позиционирования, обеспечиваемая Бэйдоу, составляет примерно 2,5 метра, однако к 2020 году, когда общее число космических аппаратов будет доведено до 35, этот показатель уменьшится до 1 метра.

Китай активно продвигает свою навигационную систему и внедряет ее в повседневную жизнь. В частности, крупнейшие китайские производители смартфонов Xiaomi и Huawei уже устанавливают на свои устройства чипы для приема сигнала от спутников BeiDou. С 2020 года соответствующее оборудование начнет выпускать компания Navinfo, поставляющая свою продукцию для автопроизводителей BMW и Tesla. В течение двух лет совместимость со спутниковой навигацией BeiDou будет обеспечена на всех новых автомобилях корпорации Volkswagen, для которой Китай является крупнейшим рынком сбыта.

Региональные системы спутниковой навигации

Американская, российская, европейская и китайская навигационные системы ориентированы на глобальное покрытие, в то время как некоторые страны сосредоточены на разработке подобного рода систем, функционирующих исключительно на их территории.

QZSS

Quasi-Zenith Satellite System (Квазизенитная спутниковая система) – японская разработка, представляющая собой не самостоятельную навигационную систему, а систему дифференциальной коррекции для GPS. Она предназначена для улучшения доступности и повышения точности американской навигационной системы на территории Японии. Запуск проекта состоялся в сентябре 2010 года, а полноценная эксплуатация системы в составе 4 спутников началась в ноябре 2018 года. Планируется довести число космических аппаратов до 7 к 2024 году. Дополнительным преимуществом QZSS является околозенитное расположение спутников, благодаря чему их сигналы не экранируются высотными зданиями японских мегаполисов.

Японская квазизентиная спутниковая система обеспечивает высокую точность позиционирования (до нескольких сантиметров), и в стране восходящего солнца, где американская GPS работает недостаточно корректно, потребность в QZSS достаточно велика. Особенно полезна она может быть для производителей автопилотируемых автомобилей. Однако популяризации данной навигационной системы препятствует высокая стоимость приемников сигнала, достигающая нескольких десятков тысяч долларов.

NAVIC

Необходимость создания собственной системы спутниковой навигации стала очевидна для индийского правительства во время Каргильской войны в 1999 году, когда индийские военные не могли воспользоваться GPS без разрешения американцев. Работа над проектом стартовала в 2006 году, и спустя 7 лет на орбиту был выведен первый спутник. Полноценное функционирование навигационной системы, состоящей на данный момент из 7 космических аппаратов, началось в 2016 году.

NAVIC покрывает территорию всей Индии, а также сопредельных государств на расстоянии до 1500 километров от ее границ. Погрешность позиционирования для гражданских целей достаточно высокая и составляет 10 метров, однако военные приемники имеют гораздо более высокую точность – около 10 сантиметров.

GPS по-прежнему остается наиболее популярной и распространенной системой спутниковой навигации, однако развитие собственных аналогов в ряде стран постепенно лишает Соединенные Штаты статуса монополиста на этом рынке.