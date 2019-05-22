Кому в России больше всего платят? Батлер, няня и водитель стали самыми высокооплачиваемыми вакансиями

Должность управляющего домашним хозяйством (батлера) стала самой высокооплачиваемой в этом мае, выяснил сайт «Работа.ру». Сообщается, претендентам на эту вакансию в нашей стране предлагают внушительный оклад от 200 до 500 тысяч рублей. Однако и требования высокие – как минимум трехлетний опыт работы в Европе либо в ОАЭ, владение русским, английским языками, а также водительский стаж минимум пять лет. На каких еще вакансиях можно неплохо заработать, читайте в нашем материале. Стоит отметить, что все упомянутые предложения реальные, и размещены на сайте вакансий.

Обслуживающий персонал

Кроме солидного опыта работы в VIP-семьях Европы или Арабских Эмиратов, владения иностранными языками и опыта вождения батлер, претендующий на полумиллионную зарплату, должен уметь управлять домашним персоналом, организовывать и контролировать семейные мероприятия и путешествия, составлять бюджет расходов, чтобы поддерживать домашнее оборудование.

Как ни странно, но на втором месте оказалась вакансия водителя с личным грузовым транспортом. Как пишет «Российская газета», для такого специалиста заработная плата варьируется на уровне от 200 тысяч до 360 тысяч рублей. При этом, работодатель обязывается выплачивать гонорар каждую неделю, а также приставить выделенного менеджера. В данном случае речь идет о грузоперевозках по Москве и области. Ключевое требование к кандидату – автомобиль грузоподъемностью 10 – 20 тонн.

Третье место в рейтинге вакансий – у няни-воспитателя. Кандидатку приглашают на проживание и работу в русскую семью в США с заработной платой – до 300 тысяч рублей. В обязанности того, кто поступит на эту работу, будет входить уход за 4-летними детьми (мальчик и девочка), то есть сопровождение в школу и обратно, занятия и игровое время, а также уход за детским гардеробом. Чтобы получить «профессию мечты», помимо загранпаспорта необходимо педагогическое образование и желателен опыт работы с детьми-аутистами.

Техники и коммуникаторы

Зарплату поменьше предлагают мастеру по ремонту телевизоров – от 100 тысяч до 210 тысяч рублей. Чтобы работать по этой вакансии, нужен опыт в ремонте современных телевизоров и работы с программатором. Кандидату обещают рабочее место в сервисном центре без разъездов, солидный поток заказов, а также все, что нужно для исполнения своих обязанностей.

Пятое место в рейтинге – у вакансии менеджера по открытию заведений в сегменте HoReCa и заработная плата от 100 до 300 тысяч рублей. От претендента ждут минимального трехлетнего опыта работы в должности менеджера по продажам или руководителя в сегменте HoReCa. У этого специалиста должны быть хорошие организаторские способности, отличные навыки письменной и устной речи, межличностного общения и управления, а также стратегическое мышление. Плюсом будут контакты, личные связи и хорошая репутации в ресторанной сфере.

Сменить работу и зарплату

Наверное, каждый хотя бы раз в жизни задумывался о том, чтобы сменить место работы. Во время опроса, который проводили эксперты Роструда на сайте «Работа в России» около 25 тысяч человек оценили свое нынешнее место работы и поделились ожиданиями от карьеры. В итоге каждый четвертый опрошенный признался, что, меняя работу, хотел бы получать заработную плату в полтора раза больше, чем на прежнем месте работы.

Больше половины респондентов (51%) могли бы уйти на работу с большей зарплатой. При этом увеличить ежемесячный заработок на треть хотели бы 33% опрошенных, 26% не отказались бы от прибавки в 1,5 раза, еще 24% хотели бы поднять уровень оплаты на 50%.



Как отметили около половины респондентов, уровень зарплаты является главным критерием при выборе места работы. Еще для 44% хороший заработок и карьерный рост могут послужить поводом для переезда. А вот о лояльности руководства думают только 17% опрошенных. Вместе с этим, 30% участников опроса рассказали, что их ожидания по поводу условий на работе полностью совпали с действительностью.