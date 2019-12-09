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Кому нужна интеграция России и Белоруссии? Почему сочинская встреча Путина и Лукашенко провалилась

9 Декабря 2019 133 0 Политика
Кому нужна интеграция России и Белоруссии? Почему сочинская встреча Путина и Лукашенко провалилась

Переговоры Путина и Лукашенко поставили новый рекорд по продолжительности – лидеры проговорили 5,5 часов в резиденции российского президента в Сочи. И все же накануне 20-летия создания Союзного государства России и Белоруссии, которое отмечалось 8 декабря, договориться не получилось. Лукашенко улетел в Минск без итогового заявления, но с обещанием вернуться к переговорам 20 декабря.

20 лет как повод

Президенты Владимир Путин и Александр Лукашенко использовали 20-летие Союзного государства как повод для обсуждения проблем интеграции между двумя странами. Ожидалось, что в свете предстоящего юбилея стороны найдут компромиссы во всех сложных вопросах.

Два часа делегации России и Белоруссии работали в расширенном формате, затем встреча приняла закрытый характер. После общения с глазу на глаз Путин и Лукашенко вернулись за общий стол. Впрочем, итогом переговоров стало отсутствие какого-либо внятного итога, а лишь обещание продолжить переговорный процесс через две недели.

О результатах встречи доложили министр экономического развития России Максим Орешкин, сообщивший о прогрессе в нефтегазовых вопросах (Минск требует внутрироссийские цены на нефть и газ), а также посол Белоруссии в РФ Владимир Семашко, который отрапортовал, что из 31 дорожной карты по интеграции восемь до сих пор не выполнены. Никакой конкретики от спикеров не прозвучало.

Нефть и газ – основа интеграции

Еще до вылета в Сочи Лукашенко обвинил российское правительство в провале договоренностей по поставкам газа. Он отказался говорить об интеграции, пока между государствами нет соответствующего договора.

«То есть у нас завтра новый год, а мы не имеем договора по объему и ценам поставок природного газа», – заявлял Лукашенко.

На самой встрече с Путиным президент Белоруссии отметил, что Минск готов закупать газ и по 200 долларов за 1 тыс. кубометров, а нефть – по 63 доллара за баррель, но если эти цены будут равными для всех предприятий России и Белоруссии. Без этого, подчеркнул Лукашенко, создать основу Союзного государства не получится.

Другой вопрос, на который Путин и Лукашенко не дали ответ, – поставки нефти. Минск никак не может добиться от Москвы компенсации за налоговый маневр в нефтяной области. Изменения в российском законодательстве оставили Белоруссию без дополнительного дохода, который в Минске оценивают в 239 млн долларов в 2020 году.

Правительство России отказывается возмещать белорусской стороне «ущерб». Поскольку не видит для этого оснований и обращает внимание на долг Минска перед Москвой в несколько миллиардов долларов.

В действительно же скидки на газ и компенсации за нефть – ключевые экономические бонусы, которые Россия может дать Белоруссии в обмен на обещание интеграции и следование в фарватере внешней политики Москвы.

Белорусы не хотят интеграции

В течение всех 5,5 часов напряженных переговоров Путина и Лукашенко в Минске проходила несогласованная акция против интеграции России и Белоруссии. Несколько сотен человек собрались на Октябрьской площади и двинулись к зданию правительства. Организаторы акции призывали людей не расходиться и защищать независимость Белоруссии до последнего.

«Мы вернемся на Октябрьскую площадь и продолжим до ночи, а завтра снова соберемся, потому что Лукашенко и Путин собираются подписать документы по интеграции», – заявлял Сопредседатель незарегистрированной партии «Белорусская христианская демократия» Павел Северинец.

Примечательно, что сотрудники полиции не мешали протестующим. По мнению активиста Павла Белавуса, это говорит о том, что у государства была заинтересованность в акции. «Может, это сигнал от государства народу, что мы вас не трогаем», – отметил он. Но это больше похоже на сигнал Лукашенко Путину – белорусы не хотят интеграции с Россией.

Очередная встреча президентов запланирована на 20 декабря в Санкт-Петербурге. Как сообщается, к обсуждению подготовлен ряд «дорожных карт», целью которых является углубление интеграции. Однако об их содержании почти ничего не известно.

Редакция
Редакция "Капитала Страны"

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