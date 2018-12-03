Компенсация за суровые условия. В каких регионах получают больше, чем в Москве

Агентство «РИА Рейтинг» провело исследование, итоги которого показали: самые большие заработные платы в России у жителей Ямало-Ненецкого автономного округа, Чукотки и Hенецкого автономного округа. Меньше всего получают россияне, живущие в Дагестане и Карачаево-Черкесии. Однако высокие зарплаты вполне объяснимы, одно из причин уровня заработков – расположение в центральной России, или напротив – удаленность от Москвы.

Исследование

Больше всего в России получают жители Ямало-Ненецкого автономного округа, Чукотки и Hенецкой АО. Меньше всего получают россияне, которые являются жителями национальных республик: Дагестан, Карачаево-Черкесия и еще некоторые субъекты Центрального федерального округа. Все эти данные были опубликованы в исследовании уровня заработков в российских регионах в 2017 году, которое провели эксперты «РИА Рейтинг».

Основным показателем ранжирования исследователи брали долю высокооплачиваемых работников, заработная плата которых превышает показатель в 100 тыс. руб., а также долю низкооплачиваемых, которые зарабатывают меньше 15 тыс. руб. в месяц. Плюс к этому учитывался диапазон самых распространенных заработных плат в регионе.

Кто получает больше всех

Как показало исследование, только 4,4% россиян могут похвастаться зарплатой (за вычетом НДФЛ), сумма которой превышает 100 тыс. руб. в месяц. За один год количество таких россиян выросло примерно на 0,3 процентного пункта. Вместе с этим только о 17 регионах можно сказать, что там живут работники, которые имеют зарплату выше среднего уровня по стране.

Как было сказано выше, больше всего получают россияне, проживающие в северных и дальневосточных регионах, а также в Москве. На первом месте – жители Ямало-Hенецкого автономного округа, где порядка 27% работников имеют зарплату более 100 тыс. руб. в месяц (на год раньше их было меньше 24%). Вместе с этим доля занятых с низкими заработными платами составляет только 1,5%, это третий результат.

Вторым в рейтинге стал Чукотский автономный округ: здесь зарплата у 26% сотрудников составляет порядка 100 тыс. в месяц. Третья строчка – у Hенецкого АО, четвертое – у Магаданской области.

В прошлом году Москва занимала третью строчку рейтинга, но в этот раз заняла только пятую с результатом 17,6%. В общей сложности в девяти регионах эта доля превышает 10%. Кроме обозначенных пяти, еще в четырех российских субъектах хотя бы один работник из десяти получает официальную заработную плату уровнем более 100 тыс. руб. К таким относятся Сахалинская область – 12,7%, Югра – 12,7%, а также Камчатский край – 11,7% и Якутия – 11,5%.

Как объяснить высокие зарплаты

Практически все регионы из первой двадцатки представлены удаленными субъектами (северные или дальневосточные), Москвой и Санкт-Петербургом. В итоге картина напоминает советские времена, даже несмотря на все экономические и социальные преобразования. В частности, северные регионы, как и прежде, конкурентоспособны на рынке труда, причем, несмотря на то, что были утрачены некоторые советские льготы и преференции. Здесь основополагающим бизнесом является добыча природных богатств, благодаря чему большую прибыль получают не только собственники, но и сотрудники – высокие заработные платы.

В этом плане стоит учитывать, что большие заработные платы – это так называемая компенсация, поскольку уровень цен в регионах-лидерах рейтингах очень высокий. Вместе с этим компенсируется не только дороговизна сегодняшнего потребления, но и потеря в комфорте. И здесь главной причиной являются суровые погодные условия и удаленность от других регионов.

А вот что касается больших заработных плат в Москве или, например, в Санкт-Петербурге, то их также можно объяснить: в крупнейших мегаполисах России находятся не только центральные офисы практически всех флагманов российской экономики, но и штаб-квартиры крупнейших зарубежных корпораций. К 99% горожан высокие зарплаты не имеют никакого отношения.