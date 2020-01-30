«Компенсация за бедность». Зачем власти проиндексируют социальные выплаты на 3%? 33 0 Экономика

Власти проиндексируют социальные выплаты на 3% с 1 февраля, но поднимут тарифы для автомобильных грузоперевозок, что приведет к росту цен на товары и продукты питания. Индексация составит от 50 до 500 руб. и не покроет общего роста цен.