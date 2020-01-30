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«Компенсация за бедность». Зачем власти проиндексируют социальные выплаты на 3%?
30 Января 2020 33 0 Экономика
Власти проиндексируют социальные выплаты на 3% с 1 февраля, но поднимут тарифы для автомобильных грузоперевозок, что приведет к росту цен на товары и продукты питания. Индексация составит от 50 до 500 руб. и не покроет общего роста цен.
Ежегодная индексация
- С 1 февраля власти проиндексируют социальные выплаты, пособия и компенсации на 3%. Такое постановление подписал премьер-министр Михаил Мишустин. Речь идет о ежегодной индексации в начале февраля. Согласно закону, они должны увеличиться на уровень инфляции прошлого года. Официально рост цен в 2019 году составил 3%.
- Всего увеличение выплат затронет около 60 категорий граждан, получающих от государства выплаты или помощь. Среди них: Герои Советского Союза, Герои России и полные кавалеры ордена Славы. Эти категории граждан до повышения получали 63 708 руб., а будут – 65 619 руб.
- Повышенные выплаты будет получать инвалиды войны (раньше 5 403 руб., после повышения – 5 565 руб.), а также инвалиды первой группы (3 783 руб. было, станет – 3 897 руб.). Инвалиды второй группы и дети-инвалиды будут получать 2 783 руб. (раньше 2 702 руб.), а третьей группы – 2 228 руб. (раньше 2 163).
- Будут увеличены компенсации и другие выплаты для тех граждан, кто подвергся воздействию радиации в результате аварий и ядерных испытаний.
- Выплаты и ежегодные денежные компенсации каждый месяц будут производиться инвалидам на содержание и ветеринарное обслуживание собак-проводников. Единовременные пособия будут получать беременные жены военнослужащих, которые проходят военную службу по призыву.
- Несмотря на то, что ежегодно по закону социальные выплаты индексируются, президент Владимир Путин предложил закрепить это правило в Конституции.
Набор социальных услуг
- Также с 1 февраля увеличится размер набора социальных услуг (НСУ), предоставляемый получателям ежемесячной денежной выплаты (ЕДВ). Он включает следующие пункты: лекарственные препараты, медицинские изделия, спецпродукты лечебного питания для детей-инвалидов; путевки на санаторно-курортное лечение; бесплатный проезд на пригородном железнодорожном транспорте, а также на междугородном транспорте к месту лечения и обратно.
- В случае, если гражданин, у которого есть право на эти социальные услуги, решит не получать их в натуральной форме, а вместо этого получать денежную компенсацию, то ее сумма будет составлять 1 155 рублей (раньше был 1 121 рубль).
- Обещанная прибавка, как отмечает директор экспертной группы Veta Дмитрий Жарский, несущественная. «В среднем индексация произойдет на суммы от 50 до 500 руб., поэтому с поправкой на регулярный рост цен на товары и услуги это компенсация за низкий уровень жизни», – цитирует Газета.ру аналитика. Кроме того, с 1 февраля повышаются тарифы для автомобильных грузоперевозок, что приведет к новому витку роста цен на товары и продукты питания.
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