Коллекторам отдадут долги за ЖКХ. К чему это приведет? 136 0 Экономика

Власти собираются предоставить коллекторам право взыскивать коммунальные долги. Положение об этом может быть закреплено в новом варианте законопроекта о деятельности по возврату просроченных задолженностей физических лиц. Ситуацию подобная «новация» может только ухудшить, убеждены эксперты.