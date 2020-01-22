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Коллекторам отдадут долги за ЖКХ. К чему это приведет?
22 Января 2020 136 0 Экономика
Власти собираются предоставить коллекторам право взыскивать коммунальные долги. Положение об этом может быть закреплено в новом варианте законопроекта о деятельности по возврату просроченных задолженностей физических лиц. Ситуацию подобная «новация» может только ухудшить, убеждены эксперты.
Мутный законопроект
- Источник из рабочей группы, обсуждающей изменение закона о долгах, рассказал «Коммерсанту», что обсуждается предложение предоставить коллекторам возможность взыскивать задолженность по оплате услуг ЖКХ и аренде жилого помещения.
- Этому будет посвящена отдельная статья закона. В предварительном тексте статьи говорится, что досудебный порядок взыскания долга не будет обязательным. Однако эта версия законопроекта не итоговая. Документ будет меняться и проходить утверждение.
- Минюст опубликовал в декабре 2019 года полную версию законопроекта о взыскании долгов. В нем не было положении о коллекторах, которым позволят собирать долги по коммуналке. Возвращать долги имели право только управляющие организации, товарищества собственников жилья, жилищные кооперативы, а также ресурсоснабжающие организации и региональные мусорные операторы.
- Новая версия закона – доработанная. Представитель Минюста сказал, что законопроект был изменен с учетом замечаний и предложений рабочей группы. Однако, по словам сопредседателя рабочей группы, президента СРО НАПКА Эльмана Мехтиева, никаких решений по тексту принято не было, что отражено в протоколе заседания.
Какие могут быть последствия?
- Однако не все позитивно оценивают доступ коллекторских агентств к долгам россиян по ЖКХ. Как считает руководитель социального проекта «Стоп коллектор» Вячеслав Курилин, подобный шаг может привести ухудшению ситуации для малообеспеченных граждан и пенсионеров.
- В разговоре с «URA.RU» Курилин отметил, что пенсионеры выражаю тбеспокойство только от слова «коллекторы» из-за негативного фона. Поэтому, скорее всего, если такие люди услышат коллектора, который напомнит им о задолженности, то пенсионеры сами «нарисуют» страшное развитие событий.
- По словам эксперта, пенсионеры рискуют попасть на высокие проценты по микрозаймам. Это приведет к еще большей закредитованности бедных слоев населения. При этом неважно, будут ли коллекторы законными или нет.
- Если коллекторским агентствам будет поручено работать с долгами по ЖКХ, то делать это смогут только официальные службы. «Взысканием долгов по ЖКХ будут заниматься те коллекторские агентства, которые находятся в реестре службы судебных приставов, то есть только законные», – заявил Курилин.
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