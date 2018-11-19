Колбаса и сосиски рискуют стать деликатесом? В России придумали новый налог

В России колбаса, сосиски, бекон могут значительно подорожать. Акциз на продукты переработки красного мяса может составить порядка 160 руб. на 1 килограмм. В конечном итоге цена колбасы и колбасных изделий может вырасти на тридцать процентов. Вместе с этим, как заявляет ряд экспертов, в обозначенных продуктах присутствуют канцерогены, что увеличивает риск появления рака. Деньги, которые будут получены от акцизов, возможно, будут направлены на снижение стоимости здорового питания. Что касается Минздрава, то в министерстве идею о колбасном акцизе поддержали. А вот мясные производители выступили против такого акциза.

Колбасные сборы

Новую систему сборов и субсидий для производителей продуктов питания предложили в Экспертном совете при правительстве, где был составлен отзыв на программу «Укрепление общественного здоровья», которая входит в национальный проект «Демография». Соответствующий документ от 17 октября и с подписью члена совета Дарьи Халтуриной, который оказался в распоряжении «Известий», направили в Минтруд.

Его авторы считают, что в России необходимо ввести новый акциз на переработанные мясопродукты, то есть, на колбасу, сосиски и бекон. А вырученные средства можно будет направить на удешевление продуктов здорового питания. Согласно задумке, подобная мера поможет оздоровить россиян и внести вклад в увеличение продолжительности жизни граждан страны.

В беседе с изданием Дарья Халтурина привела в пример работу оксфордских ученых, оценивших глобальные потери от избыточного потребления данных продуктов в 2,4 млн смертей в год. Относительно стран, где граждане имеют доходы российского уровня, эксперты предлагают ввести акциз на переработанные мясопродукты, размер которых будет составлять около 2,41 доллара (примерно 160 руб.) за 1 кг. Для примера: средняя стоимость одного килограмма докторской колбасы сегодня составляет около 600 руб. Если акциз будет введен, то стоимость в этом случае увеличится минимум до 760 руб. (+26%).

Опасно для здоровья?

Три года назад эксперты Агентства по борьбе с раком ВОЗ причислили переработанное красное мясо к канцерогенам. По их словам, подобные продукты ведут к увеличению риска появления злокачественных опухолей. Об этом в разговоре с «Известиями» рассказала ведущий специалист отделения профилактики факторов риска ФГБУ «Центральный научно-исследовательский институт организации и информатизации здравоохранения» Минздрава Татьяна Зубкова.

Кроме рака, как она сообщила, есть еще ряд заболеваний, которым способствуют мясные продукты. В частности, речь идет об ишемической болезни сердца, инсульте и сахарном диабете второго типа. Зубкова подчеркивает, что итоги этих исследований приводят к идее о регулировании данных продуктов так же, как и других канцерогенов, в числе которых находятся алкоголь и сигареты.

В Экспертном совете считают, что средства, которые будут получены от акцизов, стоит направить на субсидии для производителей наиболее полезных продуктов питания. В частности, можно будет либо отменить, либо сократить НДС на орехи, бобовые, а также свежие овощи, зелень и фрукты, цельнозерновые продукты, оливковое масло и так далее. К слову говоря, эксперты отмечают, что последнее время в России заметно снизилось потребление свежих овощей и фруктов.

Минздрав – за, производители – против

Как сообщили изданию в Минтруде, отзыв Экспертного совета отправили в Минздрав, который отвечает за проект «Укрепление общественного здоровья». В пресс-службе Минздрава отметили, что введение таких акцизов в министерстве поддерживают, и они рекомендованы ВОЗ в качестве эффективной меры при борьбе с неинфекционными заболеваниями. Однако, как отметил собеседник, конкретные меры пока только обсуждаются.

А вот что касается точки зрения самих производителей мясопродуктов, то они выступают против такой меры. Руководитель исполкома Национальной мясной ассоциации Сергей Юшин заявил, что фискальные инструменты никак не способствуют укреплению здоровья нации, а также ее увеличению продолжительности ее жизни. Плюс ко всему, по словам эксперта, «нужно учитывать и тот факт, что не все граждане готовы перейти на салатик». Вместе с этим он отмечает, что только чрезмерное употребление копченостей, как считают в ВОЗ, повышает риск возникновения некоторых видов рака на 18%.