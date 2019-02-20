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«Клоун, объяви выборы!» Мадуро сделал заманчивое предложение Гуаидо после слов Трампа

20 Февраля 2019 251 0 Политика
«Клоун, объяви выборы!» Мадуро сделал заманчивое предложение Гуаидо после слов Трампа

Президент Венесуэлы Николас Мадуро обратился с неожиданным призывом к оппозиционеру и спикеру парламента Хуану Гуаидо – провести выборы в стране, но сделать это, соблюдая требования конституции. Сам Гуаидо не спешит отказываться или соглашаться на предложение оппонента. До этого к военным Венесуэлы обратился президент США Дональд Трамп. Он посоветовал им как можно скорее признать спикера законным президентом либо готовиться к последствиям.

«Клоун Гуаидо»

Предложение провести выборы в стране Мадуро озвучил в своем выступлении перед выпускниками медицинского университета на торжественной церемонии вручения дипломов, передает El Universal. «Есть клоун, который претендует на пост временного президента. Что ж, если вы временный президент, то первое, что вы должны сделать – назначить выборы», – заявил действующий президент Венесуэлы.

При этом Мадуро задался вопросом, по какой причине он не проводит выборы. По его убеждению, итоги народного голосования покажут один результат: поражение лидера оппозиции.

Напомним, что оппозиционер и спикер парламента Хуан Гуаидо решил провозгласить себя временным президентом Венесуэлы 23 января. Это произошло на фоне массовых протестов, прокатившихся по всей стране. Лидер оппозиционеров открыто заявил, что он будет главой страны до тех пор, пока не пройдут новые выборы.

Поддержку самопровозглашенному президенту Венесуэлы поспешили оказать США. Их примеру последовало более сорока стран, в том числе государства Латинской Америки и страны ЕС. Мадуро поддержали Россия, Иран, Индия, Китай, ЮАР, а также Турция и Боливия.

«Мирный Вашингтон»

Со совей стороны США продолжают не только открыто поддерживать Гуаидо, но и «вести переговоры» с военными Венесуэлы, которые считаются основной опорой действующего президента.

В частности, выступая в Майями глава США Дональд Трамп заявил, что венесуэльские военные должны заявить о своем признании Хуану Гуаидо, объявив его законным президентом Венесуэлы. В противном случае, как подчеркнул Трамп, они «рискуют потерять все». При этом, по его словам, Вашингтон не только выступает «за мирное разрешение кризиса», но и не исключает более жесткие варианты.

«Мы считаем, что венесуэльские вооруженные силы и их командование играют жизненно важную роль в этом процессе. Если вы выберете этот путь, у вас появится возможность помочь создать безопасное и благополучное будущее для всего народа Венесуэлы. Вы можете выбрать второй путь, продолжая поддерживать Мадуро», – заявил Трамп.

При этом президент США также призвал военных воспользоваться предложением Гуаидо об амнистии. Таким образом они смогут «прожить свою жизнь в мире со своими семьями». В этом плане, как подчеркивает Трамп, Николас Мадуро не представляет интересов своего народа и является «кубинской марионеткой».

«Куба все видит»

Глава МИД Кубы Бруно Родригес в свою очередь опроверг «мирные намерения» Вашингтона, заявив, что США начали переброску войск к Венесуэле.

«У меня есть все данные, которые позволяют утверждать, что осуществляются полеты с американских баз, где действуют подразделения специальных операций и морская пехота, используемые для таких акций, в рамках подготовки действий против Венесуэлы», – отметил Родригес.

Кубинский министр подчеркивает: эти полеты не имеют никакого отношения к гуманитарной помощи для Венесуэлы, о которой США так активно говорят.

Редакция
Редакция "Капитала Страны"

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