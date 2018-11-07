Климатическое оружие. Миф или реальность?

Начнем с того, что сам термин «климатическое оружие» не совсем корректен. Дело в том, что климат – это многолетний (порядка нескольких десятилетий, тысячелетий или миллионов лет) режим погоды на Земле. Климат характеризует статистический ансамбль состояний, через который проходит система «атмосфера – гидросфера – суша – биосфера». Понятно, что вот просто так изменить климат на Земле невозможно. Если только, не устроить ядерную катастрофу. Поэтому правильно было бы говорить не о «климатическом», а о «погодном» оружии. Но термин уже прижился. Так что, бог с ним.

В чем идея этого оружия

Основная идея здесь состоит в следующем: а нельзя ли небольшими затратами энергии инициировать природные процессы, которые будут поддерживаться и развиваться естественным путем, приобретут огромную силу и обрушаться на неприятеля?

Откуда возникают такие идеи? Дело в том, что в малых масштабах это все осуществимо. В том смысле, что малое воздействие может приводить к огромным (в рамках этих малых масштабах) последствиям. Вот, например, возникла в квартире протечка газа. Пришла бабушка на кухню, поставила чайник на плиту и спичку зажгла. Если к тому моменту концентрация утекшего газа и воздуха находится в определенных пропорциях, то произойдет взрыв. Полдома может разнести. Всего от одной спички.

Или собралась в лес на пикник веселая компания. Посидели, выпили, а костер, как следует, потушить забыли. Погода сухая. Вот ветерок подул, искры разлетелись, и на тебе – лесной пожар. То же самое: воздействие минимальное, а последствия огромные. Но это все, опять-таки, локально.

Глобализация

Но возникают соблазны: а не глобализовать ли подобные процессы, направив их в сторону потенциального противника? Например, инициировать возникновение ураганов? Которые обрушивались бы на «вражескую» территорию, нанося катастрофические ущербы для экономики супостатов. Заманчиво. Но тут такая проблема возникает. Вот инициировали вы возникновение этого урагана. Но потом он будет развиваться сам по себе. И куда атмосферные процессы его понесут – на территорию вашего противника или к вам? А управлять этими глобальными атмосферными процессами невозможно. Делать этого мы не умеем, а если даже и научимся, сколько на это потребуется энергии? И куда денется эта идея «спички», которую, как мы говорили выше, зажгли, и весь дом рухнул?

Или инициирование проливных ливней, чтобы все там у них залило. Ну, кое-что в этом направлении делалось и делается. Но, опять-таки, в сугубо локальных масштабах. Например, в дни больших государственных праздников, над Москвой «разгоняют облака». Это, значит, чтобы дождь не омрачал всенародные гуляния и торжества. Хотя термин «разгонять облака» не имеет к действительности никакого отношения. Облака, если они есть, не разгоняют, а опыляют с самолетов особыми веществами, которые провоцируют выпадение осадков. Осадки выпали – и на следующий день солнце светит. И можно спокойно парад на Красной площади смотреть, не прячась под зонтиками.

Хотя пионерами в этом деле были американцы, которые во время вьетнамской войны пытались сбрасывать подобные реагенты над так называемой «тропой Хо Ши Мина», по которой доставлялось оружие партизанам. Мол, пойдут проливные дожди и дорогу в джунглях размоет. Это же не какая-нибудь шоссейка была, а действительно тропа. Попытались, но быстро отказались. Во-первых, дорого очень было. А, во-вторых, неэффективно. Просто в силу кратковременного действия. Нет, дожди-то шли, но заканчивались быстро, а других дождевых облаков было взять неоткуда.

Не погода, а экология

Влиять на погоду, или, точнее на экологию, конечно, можно. Как в положительную, так и в отрицательную стороны. И примеров тому масса. Вот, например, в СССР озаботились повышением урожаев хлопка в среднеазиатских республиках. И стали строить оросительные каналы, по которым вода из Амударьи и Сырдарьи – двух рек, бравших начало в горах Памира и стекавших в Аральское море, направлялась на хлопковые поля. В результате реки катастрофически обмелели. И Аральское море (оно, на самом деле, большое озеро с соленой водой), стало высыхать. Были уничтожены огромные запасы рыбы. Соль с высохших участков моря разносилась ветрами по окрестным территориям, вызывая засоление почв и убивая все живое. Так возникла одна из величайших экологических катастроф второй половины XX века. Да и сейчас поделать с этим никто ничего не может. Мировое сообщество, да и Россия, внимание на это не обращают – какая-то Тьму-Таракань. А люди, которые там веками жили? Это их проблемы.

Или вот. «Издалека долго, течет река Волга». На самом деле реки как таковой уже давно нет. Ну, не совсем, конечно. Есть в самом верховье и устье, а в остальном – цепь водохранилищ, которые образовались после строительства каскада волжских электростанций. В результате осетровые рыбы из Каспийского моря не смогли проходить к местам нереста. Вот и нет теперь у нас черной икры. Хотя это так, мелочи.

Но есть и положительные примеры. В 50-х и начале 60-х годов прошлого века в Швеции обнаружили массовую гибель хвойных лесов. Стали разбираться, в чем тут дело. «А ларчик-то просто открывался». Возродилась тяжелая промышленность Германии. А местная «роза ветров» была устроена так, что выбросы из труб немецких заводов переносились на север – как раз в Швецию. Теплый дым из труб поднимался в высокие слои атмосферы. Там происходили химические реакции и над шведскими лесами проливались так называемые «кислотные дожди», которые и уничтожали хвою. Поставили на трубах фильтры. И жизнь наладилась. Сейчас хвойные леса Швеции в полном порядке.

Кстати, по сей день в Европе действует научная программа, которая изучает европейскую «розу ветров», перенос выбросов промышленных предприятий, влияние всего этого дела на экологию тех или иных стран, и вырабатывает соответствующие рекомендации.

Климатическое оружие

Но вернемся к климатическому оружию. Начнем с того, что разработка его была запрещена конвенцией ООН, принятой аж в 1977 году по инициативе СССР и поддержанной США.

Тем не менее, надо сказать, что тема климатического оружия весьма популярна в «желтой прессе», и периодически там возникает. И то правда: согласно социологическим опросам, многие «простые» американцы искренне верят в то, что ураганы и торнадо, периодически обрушивающиеся на Америку, особенно на южные штаты, являются следствием экспериментов, которые проводят над погодой секретные службы и прикормленные ими ученые.

В настоящее время доказательств существования климатического оружия или следов его применения не существует. Но когда на эту тему в очередной раз заходят разговоры, упоминаются американский комплекс HAARP, который находится на Аляске и объект «СУРА» в России, недалеко от Нижнего Новгорода.

Комплекс HAARP был построен в 90-е годы на Аляске и занимает площадь 13 гектар, где расположены антенны. Официально этот объект предназначен для изучения ионосферы, где протекают процессы, оказывающие существенное влияние на погоду в глобальных масштабах. Напомним, что ионосфера – это часть верхних слоев атмосферы, начинающаяся примерно в 50 километрах над поверхностью Земли. Ионосфера состоит из ионов и свободных электронов, защищающих Землю от космического излучения. Как ионосфера влияет на погоду, достоверно неизвестно. Непонятно также, какой должна быть мощность воздействия, для того чтобы в ионосфере произошли какие-то заметные изменения.

Но вернемся к комплексу HAARP. В реализации проекта кроме ученых принимали участие и военные, а также знаменитая DARPA (Агентство передовых оборонных исследовательских проектов). DARPA является частью Министерства обороны США, на его содержание ежегодно выделяется более трех миллиардов долларов. Цель DARPA – разработка новейших технологий, которые обеспечивали бы технологическое преимущество армии Америки. Но и добрые дела они сделали, например, «подарили» миру интернет, который, первоначально, был чисто военной разработкой.

Такая концентрация военных и участие DARPA породили массу слухов о том, что HAARP является экспериментальным климатическим оружием. Нам представляется, что более вероятным являются попытки использовать комплекс с целью создания помех в работе спутников связи и других электронных систем потенциального противника, например, загоризонтных радиолокационных станций, использующих отражение посланного ими сигнала от ионосферы и играющих важную роль в системе предупреждения о ракетном нападении. Действительно, сегодня эффективные средства создания электронных помех и вывод из строя электронных коммуникаций потенциального противника, является намного более эффективным и страшным оружием, чем что-то такое климатическое. Вспомните все истерики США о якобы хакерских атаках России с целью повлиять на результаты американских выборов.

Заключение

Подводя итоги, представляется, что климатическое оружие – это очередная «страшилка», которая времени от времени вытаскивается из «пыльного чулана», чтобы попугать «почтенную публику». Человечество для реализации этой идеи, пока, слава богу, не доросло. А вот другие проблемы есть. И они намного более актуальные и опасные. Вот, например, упоминаемые выше системы предупреждения о ракетном нападении, которые есть и у России и у США. А, может быть, теперь и у Китая. Вот, не приведи господь, даст одна из них какой-нибудь сбой. Причины этого сбоя могут быть разные. В том числе, воздействия на ионосферу. И что тогда? Успеют ли ядерные державы, за оставшиеся у них 15-30 минут разобраться в сложившейся ситуации? Или, по словам Владимира Путина, «кто-то попадет в рай, а кто-то просто сдохнет». Не хотелось бы ни того, ни другого.