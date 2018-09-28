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Климатическая катастрофа приближается, прогулки спасают от инсульта и другие новости науки и техники

28 Сентября 2018 399 0 События и факты
Климатическая катастрофа приближается, прогулки спасают от инсульта и другие новости науки и техники

Японский космический аппарат «Хаябуса-2» осуществил сближение с астероидом «Рюгу» и высадил на его поверхность два небольших спускаемых модуля Rover-1A и Rover-1B, каждый из которых представляет собой шестиугольную конструкцию высотой около 8 сантиметров, а в поперечнике достигающие 18 сантиметров. Они оснащены несколькими видеокамерами и другим оборудованием для изучения поверхности космического объекта. На борту зонда пока что остается десятикилограммовый спускаемый аппарат под названием MASCOT, который будет отправлен на поверхность астероида несколько позднее. Предполагается, что в декабре будущего года космический аппарат отправится на Землю с образцами грунта, а еще год спустя достигнет нашей планеты.

Ученые Альбертского университета (Канада) выяснили, что количество углекислого газа, выделяемого в атмосферу при таянии вечной мерзлоты, недооценено из-за выветривания освободившихся ото льда пород с участием серной кислоты. По словам специалистов, термокарстовое выветривание в будущем может нарушить глобальный цикл углерода в пресной воде Арктики. Таким образом, таяние вечной мерзлоты может способствовать большему выделению парниковых газов, чем считалось ранее. Однако влияние этого механизма на изменение климата остается недостаточно изученным. Ранее в сентябре международная группа ученых из Австрии, Франции, Великобритании, Германии и Швейцарии пришла к выводу, что таяние вечной мерзлоты и связанные с этим выбросы углерода уменьшили эмиссионный бюджет углекислого газа почти до нуля. В результате превышение допустимых объемов выбросов парниковых газов, которое может привести к климатической катастрофе, оказывается неизбежным.

Группа шведских ученых, обнаружила взаимосвязь между ежедневными прогулками и пониженной вероятностью преждевременной смерти от инсульта. По мнению специалистов, связь эта с немалой вероятностью является именно причинно-следственной. Ученые проанализировали информацию примерно о 2 300 пациентах, которые перенесли инсульт. Как оказалось, среди людей, которые вели сидячий образ жизни и не посвящали времени физическим упражнениям, риск кровоизлияния в мозг был приблизительно на 20% выше, чем те, кто делал зарядку и не отказывался от пеших прогулок.

Из-за злоупотребления алкоголем каждый год в мире умирает около трех миллионов человек, что превосходит число умерших от СПИДа, насилия и дорожных происшествий, сообщила Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ). Три четверти всех смертей, связанных с алкоголем, приходится на мужчин. Кроме того, большая доля смертей (13,5%) среди молодых людей в возрасте 20-29 лет также связана с последствиями злоупотребления спиртными напитками. По оценкам ВОЗ, около 237 млн мужчин и 46 млн женщин страдают зависимостью от алкоголя. В среднем, 2,3 млрд человек выпивают 33 грамма чистого спирта в день. Это эквивалентно примерно двум бокалам вина или большой бутылке пива.

Американская компания Amazon, крупнейшая в мире по обороту среди продающих товары и услуги через Интернет, анонсировала новое технологическое решение. До 2021 года она собирается открыть до 3 тыс. универсамов без кассиров и продавцов. Для входа в универсам покупатель должен скачать бесплатное приложение на свой смартфон и приложить его к считывающему устройству. После этого покупатель выбирает все интересующие его товары и выходит из магазина. Сумма покупки автоматически спишется с его счета. Первый такой магазин был открыт в Сиэтле, где расположена штаб-квартира Amazon, в январе этого года.

Редакция
Редакция "Капитала Страны"

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