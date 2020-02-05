Китайский вирус обнулит социальные инициативы Путина. Какой ущерб он нанесет России? 231 0 Экономика

Российская экономика потеряет 0,28% ВВП от вспышки коронавируса, считают аналитики банка Citi. По мнению главы Счетной палаты Алексея Кудрина, в первом квартале года резко снизится выручка от продажи нефти. В результате эпидемия в Китае обнулит положительный эффект социальных инициатив Владимира Путина для российской экономики.