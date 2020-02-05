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Китайский вирус обнулит социальные инициативы Путина. Какой ущерб он нанесет России?
5 Февраля 2020 231 0 Экономика
Российская экономика потеряет 0,28% ВВП от вспышки коронавируса, считают аналитики банка Citi. По мнению главы Счетной палаты Алексея Кудрина, в первом квартале года резко снизится выручка от продажи нефти. В результате эпидемия в Китае обнулит положительный эффект социальных инициатив Владимира Путина для российской экономики.
Обнуление эффекта
- Влияние эпидемии коронавируса в Китае на российскую экономику будет носить опосредованный характер – в связи с падением спроса на топливо в Китае на 20% нефтяные цены уже потеряли 13% и могут, по некоторым прогнозам, упасть до 47 долларов за баррель. Аналитики банка Citi уже пересмотрели свой прогноз по нефти на 2020 года и снизили среднегодовую цену на 11 долларов.
- Таким образом ВВП России потеряет около 0,28% ВВП – по итогам 2020 года аналитики ожидают роста не на 2%, как раньше, а на 1,72%.
- При этом, как пишут «Ведомости», примерно на такую же величину ВВП увеличили бы социальный инициативы Владимира Путина, а именно – на 0,24%. Получается, что коронавирус обнулит эффект от президентских предложений.
- Минэкономразвития так же оценивало вклад в рост экономики президентских инициатив по увеличению пособий и выплат – в районе 0,3% ВВП. В связи с этим был увеличен прогноз по общему росту экономики – до 2%.
- На социальные инициативы в 2020 году правительство потратит 383 млрд руб. А до 2024 года все меры, предложенные Путиным, потребуют дополнительных 4 трлн руб.
- По мнению экспертов, если эпидемия коронавируса не спадет до конца февраля, то новые расходы бюджета будут контрциклической поддержкой экономической активности.
Сокращение импорта
- Как оценили экономисты Citi, сокращение китайского импорта нефти достигнет 3 млн баррелей в сутки. Это произойдет из-за падения пассажиропотока на 70% и грузопотока на 40%. Сокращение спроса на нефть уже привело к падению стоимости нефти до 54 долларов за баррель.
- Что касается России, то на нее приходится около 15% китайского импорта.
- По мнению экономиста Альфа-банка Наталии Орловой, эпидемия коронавируса не приведет к замедлению роста ВВП, однако может ограничить его потенциал. Сохраняются риски для туристического сектора, но они не такие серьезные. Бюджетное правило, в свою очередь, приводит к сокращению чувствительности курса рубля к ценам на нефть. При этом зависимость от закупок китайского продовольствия невелика.
- В итоге, как подчеркивает Орлова, переориентация на другие рынки вообще может привести к тому, что в некотором роде инфляция даже ускорится, однако только в случае серьезных долгосрочных ограничений закупок китайских товаров.
- Между тем глава Счетной палаты Алексей Кудрин считает, что Россия гарантировано лишится части выручки от экспорта нефти в первом квартале. Он обращает внимание на то, что в 2019 году впервые за десять лет доля чистого экспорта товаров и услуг России сократилась до 7,7% ВВП.
Дело не в вирусе?
- Как считает руководитель центра экономических исследований Института глобализации и социальных движений Василий Колташов, на российском ВВП коронавирус не скажется. В эфире НСН эксперт пояснил, что на снижение ВВП гораздо большее влияние оказывают проблемы, которые давно назрели не только в Китае, но и в мировой экономике.
- «На ВВП влияет не вирус, на ВВП влияет все, что происходит в экономике, на рынках. Не было в истории таких страшных случаев, когда бы вирус или эпидемия предшествовали экономическому падению. Наоборот, экономические проблемы предшествовали приходу вирусов всегда. Кризисы совпадали с эпидемиями», – пояснил Колташов.
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