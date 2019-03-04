Китайские ракеты не угроза для России? Почему Германия беспокоится, а в Москве говорят о «дружбе»

Китайские ракеты малой и средней дальности представляют для России большую угрозу. В связи с этим участие Китая в новом соглашении по ракетам средней и меньшей дальности (РСМД) является непреложным условием. С таким заявлением выступила глава Минобороны Германии Урсула фон дер Ляйен. Однако в России с подобной точкой зрения не согласны – Китай угрожает Евросоюзу, от которого его отделяет Россия, но России почему-то нет.

Германия переживает

Москве выгодно, чтобы Китай вошел в новый Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), поскольку китайские ракеты напрямую угрожают России, убеждена глава Минобороны Германии Урсула фон дер Ляйен. «Россия находится в зоне поражения китайских ракет средней дальности. Поэтому Москва должна быть заинтересована в привлечении Пекина к ДРСМД. Единственный способ выстроить отношения с Китаем – интенсивный диалог», – заявила она в интервью журналу FOCUS.

«Россия должна проявить интерес к тому, чтобы вовлечь Китай в новый договор о ракетах. Потому что как российские ракеты представляют угрозу для Европы, так и китайские – для России», – подчеркнула фон дер Ляйен, отвечая на вопрос о необходимости участия Пекина в ДРСМД. Чиновница выразила довольно радикальную точку зрения для Москвы – до сих пор россиян пугали исключительно ракетами НАТО, а о китайской угрозе высшее руководство умалчивает.

Напомним, что в первых числах февраля США приостановили свои обязательства в рамках ДРМСД. И, если Вашингтон не изменит свои намерения, то автоматически через шесть месяцев США покинут Договор. Американцы заявляют, что Россия нарушает Договор, в том числе и из-за ракеты 9М729, дальность полета которой, как заявляет Вашингтон, выше 500-километрового «норматива» ДРСМД. При этом Дональд Трамп несколько раз открыто заявлял, что новый договор может быть заключен, но туда необходимо включить Китай.

А что Китай

Урсула фон дер Ляйен знают как чиновника, известного своими жесткими и прямолинейными заявлениями о «российской агрессии», которые она может делать по поводу и без повода. Поэтому ее заявление о российской безопасности и угрозе китайских ракет, как минимум, выглядят странно. Однако этому есть простое объяснение. В разговоре с «МК» член президиума Общероссийской организации «Офицеры России» генерал-майор запаса Михаил Макарук заявил, что у Берлина в этом есть свой интерес.

«Германия не заинтересована в дальнейшем развитии дружеских отношений между Москвой и Пекином, между китайским и российским народами. Поэтому любым способом в информационной войне, которая ведется против России, пытаются вбить клин между Китаем и Россией», – сказал Макарук.

При этом, как считает эксперт, не стоит серьезно оценивать заявление немецкого министра, поскольку Китай вряд ли пойдет на это: «Думаю, в ближайшей перспективе такого прогресса не будет. У Китая свои внешнеполитические цели, и своими интересами он жертвовать не собирается». Таким образом, защиты от китайских ракет у России нет и не будет. Кроме абстрактной «дружбы».

Зондаж

Еще один аналитик, военный эксперт Алексей Леонков считает, что заявление фон дер Ляйен «немножко нелогично». «Потому что отношения России и Китая гораздо лучше выглядят, чем ее слова. Понятное дело, что у Китая есть ракеты средней и меньшей дальности. Но они направлены не в сторону России», – подчеркнул Леонков в беседе с ФАН. Он добавил, что Китай размещает свои ракеты в зонах, которые недоступны для удара со стороны Тихого океана, поэтому, по его словам, «министр обороны ФРГ «пытается совместит ужа с ежом».

Заявление главы Минобороны прокомментировали и в Совфеде. Как заявил первый зампред комитета СФ по международным делам Владимир Джабаров, это заявление ничего не значит. «Это просто слова, китайские ракеты не несут никакой угрозы для России», – отметил Джабаров. По его словам, подобное заявление можно объяснить желанием ряда европейских стран «реанимировать ДРСМД», а для этого необходимо большее участников Договора. Как считает Джабаров, таким образом Германия «запускает зондаж в отношении Китая».