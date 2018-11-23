Китайцы создадут искусственную Луну в 2020 году, на Земле погибает крупнейший организм и другие новости науки и техники

Погибает крупнейший организм Земли

Это колония из 47 тыс. одинаковых деревьев, которая находится в американском штате Юта. Уникальность этого леса состоит в том, что все составляющие его осины генетически идентичны друг другу. Возраст леса, по оценкам ученых, составляет тысячи лет. Он занимает площадь в 0,42 кв. км и считается единым целостным организмом с общей подземной корневой системой. Сокращение числа деревьев ученые объясняют тем, что новым осинам мешают прорастать фекалии оленей, популяция которых резко возросла после истребления волков и медведей гризли. Вот к каким последствиям могут приводить действия человека. И что теперь делать? Хищников заселять в реликтовый лес?

На Аляске заметили последствия климатической катастрофы

Ученые обнаружили повторное появление аномально теплой воды в северо-восточной части Тихого океана. Причиной этого называется глобальное потепление. Подобный процесс может привести к появлению экстремальных погодных условий на Аляске и других регионах США. Так, например, наступление осенней погоды замедлилось на четыре недели для южной и юго-восточной части Аляски. В Анкоридже до сих пор не наблюдались заморозки. В прошлом самые поздние минусовые температуры фиксировались на 10-14 дней раньше.

«Искусственная Луна» появится в 2020 году. И сделает это Китай

Искусственная луна – это спутник, предназначенный для освещения Земли. Его яркость будет в 8 раз выше, чем у настоящей Луны. Он сможет освещать районы диаметром 10-80 км и станет альтернативой обычным уличным фонарям. Разработчики отмечают, что свет «Искусственной луны» будет мягким и рассеянным и не окажет негативного влияния на людей и животных.

Российские космонавты высадятся на Луне после 2030 года

Об этом заявили в РКК «Энергия». Миссия продлится 14 суток. На Луну планируется высадить трех космонавтов. О целях этой миссии пока не сообщается.

Какие диеты продлевают жизнь

Ученые Сиднейского университета выяснили, что низкобелковая диета с высоким содержанием углеводов способствует высокой продолжительности жизни у мышей. Это противоречит распространенному утверждению, что ограничение калорийности уменьшает риск преждевременной смерти и возрастных заболеваний.

Программа «Сфера»

Владимир Путин сообщил, что в ближайшее время Россия планирует запустить 600 спутников связи и дистанционного зондирования Земли в рамках программы «Сфера». Потенциальными конкурентами «Сферы» считаются европейский проект OneWeb и американский Starlink. Оба эти проекта финансируются не только государством, но и частными компаниями. И конкуренция будет довольно жесткой. Так, в ноябре этого года Федеральная комиссия по связи США разрешила компании Илона Маска SpaceX запустить 7518 спутников проекта Starlink.