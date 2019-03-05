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Китайцы рвутся на авторынок России. Через AliExpress можно будет купить автомобиль, но не российский

5 Марта 2019 68 0 Экономика
Китайцы рвутся на авторынок России. Через AliExpress можно будет купить автомобиль, но не российский

Известная китайская торговая площадка AliExpress начинает в России онлайн-продажу автомобилей. Первым партнером выступит китайский бренд Chery, а не АвтоВАЗ, как можно было предположить. В будущем площадка собирается значительно расширить автомобильную линейку. По общему мнению экспертов, торговая площадка вряд ли станет серьезным конкурентом автодилерам, а вот показатель общих продаж AliExpress может существенно вырасти из-за «веса» покупки.

Старт продаж – распродажа

Автомобильные продажи AliExpress в России уже стартовали. Произошло это сегодня, 5 марта. Об этом в разговоре с «Коммерсантом» сообщил представитель интернет-компании. Пока в онлайн-магазине можно купить только китайский кроссовер Chery Tiggo. Зато в вариациях 3, 4, 5 и 7. К нему прилагаются комплектующие и аксессуары. При этом все задумано так, что старт продаж стал еще и распродажей.

По заверениям представителей компании, в текущей стратегии AliExpress заложено расширение числа автобрендов и привлечение покупателей автомобилей всевозможными способами. Такое решение гендиректор AliExpress в России Лю Вей объяснил повышенным интересом россиян к товарам для автомобилей и мотоциклов. Действительно, если ими интересуется публика, то почему бы не предложить вместо автомобильного крыла новый автомобиль?

Естественно, российские автомобили китайцы продавать не собираются. Только отечественный производитель, в смысле китайский. Уступки китайская площадка сделают в одном: сначала россияне будут покупать китайские авто китайской же сборки, а потом китайские авто российской сборки. Вероятно, первый вариант для большинства россиян будет предпочтительнее. Первым на российские производственные площадки попадет автомобиль Chery.

Без серьезной конкуренция

Для самой торговой площадки запуск автомобильных продаж является показателем того, что в компании настроены серьезно, и в планах продажа не только «мелочовки на сдачу». По словам партнера Data Insight Федора Вирина, автопродажи подстегнут продажи менее дорогостоящих товаров, в том числе бытовой техники и электроники.

Если говорить об онлайн-продажах автомобилей как о явлении, то оно сейчас пребывает в начальной стадии. Не исключено, что в будущем они смогут завоевать свое место под солнцем. Как отметил исполнительный директор «Автостата» Сергей Удалов: «Одно дело купить онлайн товар за несколько долларов, другое – за десятки тысяч».

Да, в этом случае AliExpress может стать конкурентом для традиционных автодилеров. Но есть одно «но»: потребность автовладельцев в техобслуживании, ремонте, а также тест-драйве, традиционно предоставляемые привычными дилерами. Поэтому серьезной конкуренцией это вряд ли можно будет назвать.

Однако, как напоминает эксперт, в августе 2018 года Chery запустила в российской столице каршеринг на базе компании YouDrive, что дает возможность попробовать этот автомобиль в деле. «Таким образом, есть возможность протестировать автомобиль в каршеринге, а уже потом приобрести через интернет. Такие кросс-платформенные истории тоже могут иметь место»,– отмечает специалист.

Для ограниченного круга

Правда, все не так радужно на деле. На момент публикации материала, раздел автокомпании интернет-магазина был недоступен. Выяснилось, что речь на самом деле пока что идет о тестовом режиме. Об этом в разговоре с «РГ» подтвердил PR-директор AliExpress & Tmall в России Антон Пантелеев. «Да, мы начинаем этот процесс в тестовом режиме», – сказал он.

Представитель компании заверил: «Страница вот-вот должна появиться. Но, к сожалению, так как это тест, она начнет появляться не у всех, а у ограниченного круга покупателей. Постепенно раскатываясь на всех пользователей».

Редакция
Редакция "Капитала Страны"

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