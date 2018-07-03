Китайцы разработали лазерный АК-47, в Британии вспомнили о деле Скрипалей и другие новости вторника

Дональд Трамп хочет поговорить с президентом России Владимиром Путиным один на один до того, как к ним присоединятся другие члены делегаций, пишет «Коммерсантъ». В таком же формате проходила ранее в Сингапуре встреча Трампа с Ким Чен Ыном.

Британские полицейские пришли к выводу, что к покушению на Скрипаля и его дочь причастны два человека. Они покинули территорию Великобритании в течение суток, после совершения преступления. Ожидается, что официальное заявление о подозреваемых будет сделано в ближайшее время.

14,5 лет для мужчин 23 года для женщин составит ожидаемая продолжительность жизни на пенсии после повышения пенсионного возраста. По сведениям «РБК», такой прогноз дали эксперты Высшей Школы Экономики. В настоящее время средняя продолжительность жизни после выхода на пенсию оценивается в 16,1 года для мужчин и в 25,8 года для женщин.

Завершены государственные испытания дальнобойной ракеты 40Н6Е для зенитной ракетной системы С-400 «Триумф». По данным Минобороны, 40Н6Е способна поражать цели на максимальную дальность 400 км, тогда как сейчас этот показатель не превышает 250 км.

Лазерную штурмовую винтовку создали ученые из Китая. Она способна поражать цели на расстоянии до 800 метров, ослепляя противника и прожигая ткань и кожу.

Мощности батареи винтовки хватает на более чем тысячу выстрелов длительностью не более двух секунд, при этом аккумулятор можно заряжать. Сам выстрел из винтовки невозможно заметить невооруженным глазом. По сведениям «РИА Новости», стоимость одной винтовки составит около 15 тыс. долларов.