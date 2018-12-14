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Китайцы изучат обратную сторону Луны, Европа готовится к стихийным бедствиям и другие новости науки и техники

14 Декабря 2018 939 0 Наука и технологии
Китайцы изучат обратную сторону Луны, Европа готовится к стихийным бедствиям и другие новости науки и техники

Миссия Chang'e 4, предназначенная для изучения обратной стороны Луны, была запущена в Китае 7 декабря этого года. Это первый в мире проект такого рода. Его сложность состоит в том, что сигналы станции не могут непосредственно передаваться на Землю. Это происходит потому, что период вращения Луны вокруг Земли и период ее вращения вокруг своей оси практически совпадают. Отсюда и возник термин «обратная сторона» – мы не можем с Земли наблюдать эту «обратную сторону» нашего спутника. Поэтому для связи с объектом нужно иметь специальный ретранслятор в виде спутника, который будет вращаться вокруг Луны по определенной траектории. В числе задач миссии проверка возможности создания в космосе замкнутой экологической системы, в которой личинки шелкопряда будут вырабатывать углекислый газ, а растения преобразовывать его в кислород.

В 2019 году будет проведен эксперимент, который должен подтвердить или опровергнуть возможность охлаждения Земли. Эта тема стала весьма актуальной в связи с ожиданиями глобально потепления и катастрофических последствий этого явления для нашей цивилизации. Эксперимент пройдет в стратосфере. В процессе эксперимента в атмосферу будет выброшено небольшое количество вещества, способного отражать солнечные лучи. Остается открытым еще один вопрос. Не смогут ли подобные действия негативно повлиять на озоновый слой Земли.

К концу XXI века возможно трехкратное увеличение стихийных бедствий в Европе, утверждают английские ученые. Причина этого – антропогенные изменения климата, а именно, внетропические циклоны. Их поведение и частота появления зависят от выбросов парниковых газов. Некоторые из этих циклонов могут превращаться в ураганы и приводить к увеличению числа крупных наводнений.

Теплый феномен «Эль-Ниньо» может сформироваться в ближайшее время. Об этом заявила Всемирная метеорологическая организация (ВМО). В 2015-2016 годах это явление, периодически повторяющееся у северо-западных берегов Южной Америки, привело к тому, что около 100 млн человек на юге Африки, в Азии и Латинской Америке столкнулись с дефицитом продуктов питания и питьевой воды. Теплый феномен «Эль-Ниньо» и сменяющий его холодный феномен «Ла-Нинья» представляют собой две фазы так называемой «Южной осцилляции». Эль-Ниньо и Ла-Нинья влияют на глобальную температуру, осадки и погоду в целом во многих частях света. Природа и периодичность их появления пока неизвестны.

Российская космическая программа вызывает много вопросов. Об этом заявил научный руководитель Института космической политики РФ Иван Моисеев. Он считает, что «Роскосмос» анонсирует нереализуемые проекты типа создания орбитальной космической станции на Луне, разработку сверхтяжелой ракеты, проект «Сфера» (орбитальная группировкой в составе 640 спутников). Моисеев считает, что «Роскосмосу» следовало бы сосредоточиться на решении насущных задач. А с ними дело обстоит худо. Экспертное сообщество утверждает, что половина спутников для «народного хозяйства» не запущена, что на орбите до сих пор нет анонсированного пилотируемого модуля «Наука». А ведь подобные программы реализуют сейчас Китай и Индия, которые никогда ранее не относились к «космическим державам». И еще: по данным Счетной палаты, «Роскосмос» является рекордсменом по масштабам финансовых нарушений.

Редакция
Редакция "Капитала Страны"

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