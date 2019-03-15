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Китай «засохнет» без Байкала? Возобновится ли строительство завода по розливу воды

15 Марта 2019 288 0 События и факты
Китай «засохнет» без Байкала? Возобновится ли строительство завода по розливу воды

В поселке Култук приостановлено строительство завода по розливу байкальской воды, которую планировалось продавать в Китай. Причиной этого стали нарушения, выявленные природоохранной прокуратурой и Росприроднадзором. Стройку приостановили с 15 марта, согласно решению иркутского Кировского районного суда. Возобновят ее только после устранения нарушений. Планировалось, что завод будет запущен в конце этого года, с мощностью 528 тыс. литров воды в сутки или 190 млн литров в год.

В чем претензии

Как сообщается в иске природоохранной прокуратуры, при выдаче разрешения государственная экспертиза не учла несколько факторов. В частности, речь идет о том, что на территории завода находятся растения из «Красной книги Иркутской области». Кроме этого, не учитывалось, что эти земли – место обитания перелетных птиц и пернатых, которые подлежат особой охране. Кроме этого, как сообщали СМИ, во время проверки на территории был найдены следы нефтепродуктов, а также локальные свалки отходов производства.

Завод, который планировалось специализировать на розливе воды и дальнейшей продаже ее в Китай, хотели запустить уже в конце этого года. Примечательно, что против строительства этого объекта массово выступили жители региона. Петиция с соответствующим содержанием набрала более миллиона подписей. Этого не могли не заметить в правительстве, и премьер-министр Дмитрий Медведев отдал поручение – заняться проверкой проекта. Аналогичное обращение в Генеральную прокуратуру направил и депутат Госдумы Владимир Бурматов.

На что закрыли глаза

О нарушениях, которые были допущены во время проведения экспертизы рассказала старший помощник Байкальского межрегионального природоохранного прокурора Наталья Рягузова. В беседе с ТАСС она уточнила, что составители документа не полной мере оценили «воздействие завода на окружающую среду».

По ее словам, положительное заключение экологической экспертизы на проект выдали в 2016 году сотрудники управления Росприроднадзора по Иркутской области. Получатель экспертизы –строящий завод «Аквасиб». Зарегистрирована компания в Иркутске, основной владелец – Дацинская водная компания с ограниченной ответственностью «Озеро Байкал» (Китай).

Кроме природных и экологических моментов, нарушения были выявлены и в предоставлении ложных сведений об участии населения в общественных слушаниях по проекту. Выяснилось, что не все граждане, о которых речь идет в протоколе, на само деле принимали участие в обсуждении.

После выявленных нарушений прокуратура направила все соответствующие материалы в Следственный комитет для решения вопроса о возбуждении уголовного дела по ст. 286 УК РФ (в связи с превышением должностных полномочий при проведении слушаний).

Что говорит застройщик

Ситуацию с приостановкой строительства завода прокомментировал юрист компании-застройщика «Аквасиб» Алексей Азаров. Он заявил, что это стандартная процессуальная практика, а со стороны застройщика нет никаких нарушений. «Претензии прокуратуры адресованы Росприроднадзору и администрации поселка Култук. Наша компания действовала в рамках закона, все работы велись в соответствии с проектом», – подчеркнул юрист.

При этом, как отметил Азаров, те незначительные нарушения, за которые отвечает уже компания (например, строительные отходы на площадке) скоро будут устранены. «Мы не сомневаемся в благополучном исходе дела и не находимся в конфликте ни с одной из сторон, имеющих отношение к возведению завода», – подчеркнул он.

Что касается негативного отношения местных жителей к строительству завода, то это можно объяснить «несправедливостью по отношению к ним со стороны государства», заявил Азаров. Он добавил, что в поселке, который находится в центральной экологической зоне Байкала, администрация, согласно законодательству, не может выделить землю даже «льготным категориям граждан», а вот для строительства завода место здесь нашлось.

Редакция
Редакция "Капитала Страны"

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