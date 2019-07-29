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Китай закупает сою у США и России, Россия хочет продлить на год газовый транзит через Украину и другие новости

29 Июля 2019 558 0 События и факты
Китай закупает сою у США и России, Россия хочет продлить на год газовый транзит через Украину и другие новости

Россия планирует заключить с Украиной лишь краткосрочный  контракт о транзите газа в Европу, передает Reuters. Действующий договор об украинском транзите газа истекает в конце 2019 года. Российская сторона заинтересована в продлении сделки на один год, чтобы выиграть время для завершения строительства двух трубопроводов в обход Украины. Украинская сторона намерена добиваться десятилетнего контракта на выгодных для себя условиях. Евросоюз поддерживает позицию Киева. Как ранее сообщали «Ведомости», вице-президент Еврокомиссии Марош Шефчович предложил 16 сентября провести в Брюсселе трехстороннюю встречу с участием представителей России и Украины, посвященную продлению газового контракта. Для того чтобы заработал второй «Турецкий поток» нужно еще построить газопроводы на маршруте Болгария – Сербия – Венгрия – Австрия. «Северный поток-2» готов на 60%, а Дания пока не дала разрешение на стройку в своих территориальных водах.

Оператор строительства газопровода "Северный поток — 2" подал иск в Европейский суд. Как сообщает "Интерфакс», компания Nord Stream 2 AG требует аннулировать дискриминационные меры в отношении проекта, который предусматривает прокладку двух газовых ниток от побережья России через Балтийское море до Германии. По сути, в иске речь идет о ранее принятой в новой редакции Газовой директиве Еврокомиссии (ЕК), под действие которой подпадает участок газопровода "Северный поток — 2" в территориальных водах Германии.

В Грузии прошел митинг за налаживание отношений с Россией. Как сообщает РИА Новости, участники акции в центре Батуми, организованной парламентской оппозиционной партией "Альянс патриотов Грузии", потребовали от правительства Грузии отказаться от воинственной антироссийской риторики и восстановить российско-грузинские отношения. "Главное требование — чтобы наше руководство наконец-то увидело то, чего хочет народ", — заявила лидер партии Ирма Инашвили на митинге. Она также призвала власти Грузии к прямому диалогу с Россией, Абхазией и Южной Осетией.

США отправили миллионы тонн сои в Китай. Поставки возобновились после встречи лидеров двух стран на саммите G20 в Осаке, в ходе которой они обсудили торгово-экономические вопросы, сообщает агентство Синьхуа. Сообщается, что еще  19 июля китайские компании обратились с запросами цены к американским поставщикам сои, хлопка, свинины и других сельскохозяйственных продуктов, а также в комитет по тарифам Госсовета с запросом отменить ввозные пошлины на эту часть американского импорта. Ранее Китай заявлял, что готов начать активно наращивать импорт американской сельскохозяйственной продукции и энергоресурсов для сокращения дисбаланса в торговле. Очередной раунд китайско-американских консультаций по торговым вопросам пройдет 30-31 июля в Шанхае.

Китай разрешил импортировать соевые бобы из всех регионов России. Как сообщает ТАСС, ссылаясь на опубликованное на сайте Главного таможенного управления КНР заявление, импортируемые из России соевые бобы могут перевозиться водным, железнодорожным, автомобильным, воздушным транспортом. При этом как сама соя, так и погрузочные транспортные средства должны соответствовать требованиям карантинного и эпидемиологического надзора. В Россельхознадзоре считают, что это очень большой прорыв, потому что китайская сторона по другим культурам на отмену регионализации никак не идет.

Ракету «Союз-2.1а» и корабль «Прогресс МС-12» установили  на стартовом комплексе космодрома Байконур. Как  ранее сообщали в Роскосмосе, этот корабль 31 июля доставит грузы для экипажа Международной космической станции по сверхбыстрой схеме – за два витка вокруг Земли или за три часа. До сих пор российские космические корабли «Союз» и «Прогресс» выполняли полёты к МКС по стандартной двухсуточной схеме либо по быстрой шестичасовой. А ракеты «Союз-2.1», по словам гендиректора «Роскосмоса» Дмитрия Рогозина в будущем могут оснастить российскими двигателями РД-180,  от поставок которых в 2022 году планируют отказаться США.

Редакция
Редакция "Капитала Страны"

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