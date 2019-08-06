Китай и Россия отказываются от импортных сельхозпродуктов, Россия не отправляет Украине угля и другие новости

Китайские компании приостановили закупки американской сельхозпродукции. Как сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление министерства коммерции КНР, это произошло из-за нарушения со стороны США договоренностей, достигнутых ранее лидерами двух стран в Осаке. Решение американской стороны ввести дополнительные пошлины в 10% на китайский экспорт объемом 300 миллиардов долларов китайцы сочли серьезным нарушением консенсуса. Дональд Трамп на прошлой неделе заявил о намерении США с 1 сентября ввести 10-процентную пошлину на товары из Китая. Примечательно, что американский президент озвучил свое решение по пошлинам после того, как представители США вернулись из Китая, где 30-31 июля прошел очередной раунд торговых переговоров.

В России за четыре года уничтожили более 32 тысяч тонн санкционной сельхозпродукции, незаконно ввезенной в страну. Россельхознадзор сообщил, что с августа 2015 года, когда начало действовать продовольственное эмбарго, утилизировано 31,1 тысячи тонн продукции растительного происхождения и 1,09 тысячи тонн продукции животного происхождения. Указ Президента РФ об уничтожении продуктов, запрещенных к ввозу в страну в рамках антисанкционных мер, действует с 6 августа 2015 года. Данная мера не распространяется на товары, ввозимые гражданами для личного пользования.

Экспорт российского угля на Украину сводится к нулю. С 1 июня 2019 года поставка угля российскими компаниями осуществляется только по специальному разрешению Правительства РФ. За июнь экспорт угля из России на Украину снизился на 85,3% или на 750 тысяч тонн по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. По данным Центрального диспетчерского управления топливно-энергетического комплекса (ЦДУ ТЭК), за последние полгода экспорт угля сократился на 556 тысяч тонн или на 11,1%, - до 4,9 миллиона тонн. А в июне крупнейшие российские экспортеры либо совсем остановили поставки на Украину, либо снизили их в несколько раз. Угольный поток перенаправляется в Белоруссию. За первую половину 2019 года экспорт угля из России в Республику Беларусь вырос в 4,5 раза - до 951,3 тысяч тонн.

C космодрома Байконур успешно произведен запуск ракеты-носителя "Протон-М" и выведен на орбиту спутник Минобороны РФ. Тип спутника, который уже принят на сопровождение наземными средствами Космических войск ВКС, не называется. Как передает РИА Новости, эксперты полагают, что речь идет о четвертом военном спутнике серии "Благовест". Группировка этих аппаратов предназначена для высокоскоростной передачи данных и обеспечения наземных потребителей телефонной и видеоконференцсвязью. Заместитель командующего космическими войсками ВКС Игорь Морозов ранее заявил, что в 2019 году состоится последний запуск военного спутника с Байконура. После этого все запуски в интересах Минобороны РФ будут осуществляться с российского космодрома Плесецк.

Генпрокуратура РФ получила прямой доступ к данным о вкладах российских чиновников в зарубежных банках. Сегодня вступил в силу закон, согласно которому в ходе антикоррупционных проверок Генпрокуратура может сотрудничать с государственными органами других стран и по ее требованию Банк России будет запрашивать у иностранных центробанков и финансовых регуляторов данные о наличии за границей финансовых активов у российских граждан. Запрет на открытие счетов в иностранных банках ранее был установлен для федеральных чиновников, депутатов Госдумы и членов Совета Федерации.

Средняя зарплата россиян выросла в 20 раз за последние 20 лет. По данным социологического исследования, на которое ссылается ФедералПресс, в целом за два десятилетия среднестатистическая чистая зарплата выросла в 20 раз, и в 2019 году она находится на уровне 30 тысяч рублей. Но на сегодняшний день только 12 % граждан России получают зарплату от 75 тысяч рублей и более. Проанализировав 27 отраслей, эксперты пришли к выводу, что самая высокооплачиваемая работа - в добывающей промышленности. 75 тысяч рублей и больше получают 37 % работников газо- и нефте- и угледобывающих компаний.