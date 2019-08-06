Капитал страны
Капитал Страны
ENGLISH
06 АВГ, 13:34 МСК
USD (ЦБ)    65,2030
EUR (ЦБ)    72,3732

06 АВГ, 13:34 МСК
USD (ЦБ)    65,2030
EUR (ЦБ)    72,3732
﻿

Китай и Россия отказываются от импортных сельхозпродуктов, Россия не отправляет Украине угля и другие новости

6 Августа 2019 441 0 События и факты
Китай и Россия отказываются от импортных сельхозпродуктов, Россия не отправляет Украине угля и другие новости

Китайские компании приостановили закупки американской сельхозпродукции. Как сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление министерства коммерции КНР, это произошло из-за нарушения со стороны США договоренностей, достигнутых ранее лидерами двух стран в Осаке. Решение американской стороны ввести дополнительные пошлины в 10% на китайский экспорт объемом 300 миллиардов долларов китайцы сочли серьезным нарушением консенсуса. Дональд Трамп на прошлой неделе заявил о намерении США с 1 сентября ввести 10-процентную пошлину на товары из Китая. Примечательно, что американский президент озвучил свое решение по пошлинам после того, как представители США вернулись из Китая, где 30-31 июля прошел очередной раунд торговых переговоров.

В России за четыре года уничтожили более 32 тысяч тонн санкционной сельхозпродукции, незаконно ввезенной в страну. Россельхознадзор сообщил, что с августа 2015 года, когда начало действовать  продовольственное эмбарго, утилизировано 31,1 тысячи тонн продукции растительного происхождения и 1,09 тысячи тонн продукции животного происхождения. Указ Президента РФ об уничтожении продуктов, запрещенных к ввозу в страну в рамках антисанкционных мер, действует с 6 августа 2015 года. Данная мера не распространяется на товары, ввозимые гражданами для личного пользования.

Экспорт российского угля на Украину сводится к нулю. С 1 июня 2019 года  поставка угля российскими компаниями осуществляется только по специальному разрешению Правительства РФ. За июнь экспорт угля из России на Украину снизился на 85,3% или на 750 тысяч тонн по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. По данным Центрального диспетчерского управления топливно-энергетического комплекса (ЦДУ ТЭК), за последние полгода экспорт угля сократился на 556 тысяч тонн или на 11,1%, - до 4,9 миллиона тонн. А в июне крупнейшие российские экспортеры либо совсем остановили поставки на Украину, либо снизили их в несколько раз. Угольный поток перенаправляется в Белоруссию. За первую половину 2019 года экспорт угля из России в Республику Беларусь вырос в 4,5 раза - до 951,3 тысяч тонн.

C космодрома Байконур успешно произведен запуск ракеты-носителя "Протон-М" и выведен на орбиту спутник Минобороны РФ. Тип спутника, который  уже принят на сопровождение наземными средствами Космических войск ВКС, не называется. Как передает РИА Новости, эксперты полагают, что речь идет о четвертом военном спутнике серии "Благовест". Группировка этих аппаратов предназначена для высокоскоростной передачи данных и обеспечения наземных потребителей телефонной и видеоконференцсвязью. Заместитель командующего космическими войсками ВКС Игорь Морозов ранее заявил, что в 2019 году состоится последний запуск военного спутника с Байконура. После этого все запуски в интересах Минобороны РФ будут осуществляться с российского космодрома Плесецк.

Генпрокуратура РФ получила  прямой  доступ к данным о вкладах российских чиновников в зарубежных банках. Сегодня вступил в силу закон, согласно которому в ходе антикоррупционных проверок Генпрокуратура может сотрудничать с государственными органами других стран и по ее требованию Банк России будет запрашивать у иностранных центробанков и финансовых регуляторов данные о наличии за границей финансовых активов у российских  граждан. Запрет на  открытие счетов в иностранных банках ранее был установлен для федеральных чиновников, депутатов Госдумы и членов Совета Федерации.

Средняя зарплата россиян выросла в 20 раз за последние 20 лет. По данным социологического исследования, на которое ссылается ФедералПресс, в целом за два десятилетия среднестатистическая чистая зарплата выросла в 20 раз, и в 2019 году она находится на уровне 30 тысяч рублей. Но на  сегодняшний  день только 12 % граждан России получают зарплату от 75 тысяч рублей и более. Проанализировав 27 отраслей, эксперты пришли к выводу, что самая высокооплачиваемая работа  - в добывающей промышленности. 75 тысяч рублей и больше получают 37 % работников газо- и нефте- и угледобывающих компаний.

Редакция
Редакция "Капитала Страны"

Написать комментарий

правила комментирования
  1. Не оскорблять участников общения в любой форме. Участники должны соблюдать уважительную форму общения.
  2. Не использовать в комментарии нецензурную брань или эвфемизмы, обсценную лексику и фразеологию, включая завуалированный мат, а также любое их цитирование.
  3. Не публиковать рекламные сообщения и спам; сообщения коммерческого характера; ссылки на сторонние ресурсы в рекламных целях. В ином случае комментарий может быть допущен в редакции без ссылок по тексту либо удален.
  4. Не использовать комментарии как почтовую доску объявлений для сообщений приватного характера, адресованного конкретному участнику.
  5. Не проявлять расовую, национальную и религиозную неприязнь и ненависть, в т.ч. и презрительное проявление неуважения и ненависти к любым национальным языкам, включая русский; запрещается пропагандировать терроризм, экстремизм, фашизм, наркотики и прочие темы, несовместимые с общепринятыми законами, нормами морали и приличия.
  6. Не использовать в комментарии язык, отличный от литературного русского.
  7. Не злоупотреблять использованием СПЛОШНЫХ ЗАГЛАВНЫХ букв (использованием Caps Lock).
Отправить комментарий

Статьи

Польза ограничений. Что получила Россия за пять лет продовольственного эмбарго?

Польза ограничений. Что получила Россия за пять лет продовольственного эмбарго?
Экономика

Юные азербайджанские актеры покоряют российскую публику

Юные азербайджанские актеры покоряют российскую публику
Культура

Дозвониться до зарплаты. В России заработанные деньги можно будет получить по номеру телефона

Дозвониться до зарплаты. В России заработанные деньги можно будет получить по номеру телефона
Экономика

Точно в цель. Россия вновь показывает блестящие результаты на международных играх АрМИ-2019

Точно в цель. Россия вновь показывает блестящие результаты на международных играх АрМИ-2019
События и факты

Узнай, страна

В Тюменской области построили кондитерскую фабрику за 1 млрд рублей

В Тюменской области построили кондитерскую фабрику за 1 млрд рублей

В Ростовской области открыли новую автодорогу, ведущую к аэропорту, а также в Крым и на Кубань

В Ростовской области открыли новую автодорогу, ведущую к аэропорту, а также в Крым и на Кубань

В Адыгее приступили к созданию новой инфраструктуры связи по нацпрограмме «Цифровая экономика»

В Адыгее приступили к созданию новой инфраструктуры связи по нацпрограмме «Цифровая экономика»

В Москве ученые разработали способ создания хрящей для коленных суставов, не имеющий аналогов в мире

В Москве ученые разработали способ создания хрящей для коленных суставов, не имеющий аналогов в мире

Новости дня

13:31 Россия столкнулась с дефицитом рабочей силы Россия столкнулась с дефицитом рабочей силы
Вступил в силу закон о страховании жилья от ЧС
Вступил в силу закон о страховании жилья от ЧС
12:56 В Панаме возбуждено уголовное дело о возможном сокрытии доходов Порошенко В Панаме возбуждено уголовное дело о возможном сокрытии доходов Порошенко
12:20 Генсек НАТО заявил, что присоединение Крыма к России – это результат конкуренции великих держав Генсек НАТО заявил, что присоединение Крыма к России – это результат конкуренции великих держав
11:22 Вилли Токарев будет похоронен 7 августа Вилли Токарев будет похоронен 7 августа
10:32 Фермеры Испании жалуются на проблемы из-за российского продэмбарго Фермеры Испании жалуются на проблемы из-за российского продэмбарго
09:46 Названа возможная причина пожара на складе под Ачинском Названа возможная причина пожара на складе под Ачинском
Безопасный полет. Зачем серверы с персональными данными авиапассажиров требуют перенести в Россию?
Безопасный полет. Зачем серверы с персональными данными авиапассажиров требуют перенести в Россию?
09:08 Китай отказался от закупок сельхозпродукции из США Китай отказался от закупок сельхозпродукции из США

Узнай, страна!

12:52 В Тюменской области построили кондитерскую фабрику за 1 млрд рублей В Тюменской области построили кондитерскую фабрику за 1 млрд рублей
Наводят мосты. Какого прогресса добились в Минске в урегулировании конфликта на Донбассе?
Наводят мосты. Какого прогресса добились в Минске в урегулировании конфликта на Донбассе?
05 АВГ, 16:42 «Россети Центр» ввела в эксплуатацию первый в мире электросетевой объект в виде герба «Россети Центр» ввела в эксплуатацию первый в мире электросетевой объект в виде герба
01 АВГ, 12:16 На Ильинке пройдет праздник «Ильин день/День ВДВ» На Ильинке пройдет праздник «Ильин день/День ВДВ»
31 ИЮЛ, 15:17 Более трёх тысяч женщин Удмуртии пройдут обучение в рамках нацпроекта «Демография»
31 ИЮЛ, 08:50 В Астраханской области начался основной этап конкурса «Губернаторский резерв» В Астраханской области начался основной этап конкурса «Губернаторский резерв»
29 ИЮЛ, 11:30 В Астраханской области моряки отпраздновали День ВМФ вместе с врио губернатора Игорем Бабушкиным В Астраханской области моряки отпраздновали День ВМФ вместе с врио губернатора Игорем Бабушкиным
Свернуть МФО. Как в России зачищают рынок микрофинансирования и от чего защищают россиян?
Свернуть МФО. Как в России зачищают рынок микрофинансирования и от чего защищают россиян?
26 ИЮЛ, 11:44 В Астраханской области поддержат промышленные предприятия и решат основные проблемы жителей региона В Астраханской области поддержат промышленные предприятия и решат основные проблемы жителей региона
05 АПР, 19:58 ТОП-10 достижений недели: как в российских регионах развивали экономику и боролись за экологию? ТОП-10 достижений недели: как в российских регионах развивали экономику и боролись за экологию?
31 МАР, 09:36 ТОП-10 достижений марта: что впервые в России и в мире сделали в российских регионах? ТОП-10 достижений марта: что впервые в России и в мире сделали в российских регионах?

Наши
партнеры

«Деловая Россия» — союз предпринимателей нового поколения российского бизнеса
«Терралайф» - рекламное агентство полного цикла
Dawai - Австрия на русском: новости, туризм, недвижимость, объявления, афиша
Капитал страны
ВКонтакте Нашли ошибку на сайте? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter