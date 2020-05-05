Китай готовится к войне с США из-за коронавируса. Россия на стороне Пекина 893 0 Политика

Главная разведывательная структура Китайской Народной Республики (КНР) спрогнозировала вооруженный конфликт Китая и США. Поводом для него могут стать обвинения Пекина в том, что он замалчивал информацию о коронавирусе и не предотвратил его распространение по миру. В закрытом докладе для китайской компартии и председателя КНР Си Цзиньпина, о котором пишет Reuters со ссылкой на источники, говорится об усилении антикитайских настроений на Западе до уровня 1989 года, когда США ввели санкции против Китая.