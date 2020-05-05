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Китай готовится к войне с США из-за коронавируса. Россия на стороне Пекина
5 Мая 2020 893 0 Политика
Главная разведывательная структура Китайской Народной Республики (КНР) спрогнозировала вооруженный конфликт Китая и США. Поводом для него могут стать обвинения Пекина в том, что он замалчивал информацию о коронавирусе и не предотвратил его распространение по миру. В закрытом докладе для китайской компартии и председателя КНР Си Цзиньпина, о котором пишет Reuters со ссылкой на источники, говорится об усилении антикитайских настроений на Западе до уровня 1989 года, когда США ввели санкции против Китая.
Телеграмма Новикова 2.0
- Пекин рассматривает возможность открытого вооруженного конфликта с США из-за коронавируса. Институт современных международных отношений (CICIR), работающий на Министерство национальной безопасности Китая и считающийся главной разведывательной структурой страны, подготовил секретный доклад для членов компартии и председателя Си Цзиньпина. В нем утверждается, что антикитайские настроение на Западе достигли уровня 1989 года, когда по причине бойни на площади Таньаньмэнь США и западные страны ввели санкции против Китая, в частности ограничили продажу оружия и поставку технологий.
- В 2020 году США и их западные союзники, по мнению разведки Китая, могут увеличить присутствие в Азии и сорвать геополитический проект «Один пояс – один путь», а также усугубить ситуацию с безопасностью в регионе. Поэтому Китаю необходимо готовиться к вооруженному столкновению с американской армией.
- По словам одного из источников Reuters, доклад китайских разведчиков напоминает телеграмму советского посла в США Новикова, которую он послал в Москву в 1946 году. Она оповестила советское руководство о начале холодной войны. В Пекине считают, что Запад видит Китай в качестве экономической угрозы и вызова западным ценностям. При этом Запад стремится подорвать доверие к коммунистической партии и идеологии.
«Ужасная ошибка»
- Доклад вышел после заявлений президента США Дональда Трампа о том, что Китай после появления коронавируса «совершил ужасную ошибку» и попытался ее скрыть, в том числе проводя репрессии против врачей и журналистов, которые об этом говорили.
- Трамп утверждает, что у него есть доказательства появление вируса в китайской лаборатории. Хотя спецслужбы США, Великобритании, Канады, Австралии и Новой Зеландии пришли к выводу, что Китай уничтожил доказательства опытов с коронавирусом в лаборатории. По версии Министерства внутренней безопасности США, Пекин пытался сокрыть эпидемию для того, чтобы запастись лекарствами и масками.
- Глава МИД Германии Хайко Маас предоставил Китаю шанс доказать прозрачность – Пекину достаточно не препятствовать расследованию по установлению происхождения вируса. Но китайские власти не допускают международных экспертов в Ухань, откуда пошел вирус, и всячески противодействуют мировому сообществу в выяснении фактов.
Россия снова не на той стороне
- США уже разрабатывают санкции в отношении Китая за ситуацию с коронавирусом, пишет The Washington Post. Во-первых, могут быть введены пошлины на китайские товары. Во-вторых, часть долга перед Китаем, который составляет больше 1 трлн долларов, может быть списана в качестве оплаты ущерба американской экономике. В-третьих, Китай будет лишен суверенного иммунитета в американских судах и будет отвечать перед пострадавшими американцами.
- Россия в конфликте Китая с развитыми странами выступает на стороне Пекина. По мнению главы МИД Сергея Лаврова, недопустимо возлагать на Китай материальную ответственность за эпидемию коронавируса. Однако Россия не меньше западных стран пострадала от китайского вируса и последние два месяца закрывает глаза на антироссийские настроения в Китае, где считают, что вторая волна коронавируса приходит из соседней страны.
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