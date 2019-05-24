Киев отказывается от переговоров с Москвой, Россия отправляет в космос «Сатану» и другие новости

На Украине сегодня началась избирательная кампания в Верховную Раду. Накануне в Верховный суд Украины поступил иск о признании недействительным указа о роспуске парламента, подписанного Владимиром Зеленским, передает «ТАСС». В то же время собрала более 25 тысяч подписей, необходимых для рассмотрения, электронная петиция с призывом к Зеленскому добровольно уйти в отставку. Но новый президент Украины отказался на все это реагировать.

Владимир Зеленский назвал Россию агрессором и исключил возможность ведения переговоров с, сообщает «ТАСС». И это при этом, что еще в понедельник во время своей инаугурации Президент Украины заявил, что ради установления мира на Донбассе готов «пойти на все». Видимо это «все» не включает такой естественный и неизбежный шаг как диалог с Москвой. Примечательно, что еще два дня назад Зеленский рассматривал возможность проведения референдума о переговорах Украины с Россией. Но, похоже новому лидеру Украины и без украинского народа есть с кем посоветоваться.

Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин заявил, что в рамках конверсии. тяжелая ракета Р-36 («Сатана» по терминологии НАТО), будет использоваться для выведения «полезных нагрузок» в космос. Кроме того, готовится «наш ответ Илону Маску». Рогозин сообщил, что Россия начинает работу над ракетой с возвращающимися ступенями, которая будет выводить на орбиту до 9 тонн полезной нагрузки, пишут «ТАСС» и «Интерфакс».

Не более 15% от совокупного дохода семьи должна составлять предельная плата за услуги ЖКХ. Госдума предложила Минстрою рассмотреть возможность принять такой закон, сообщает «Интерфакс». Какое решение примут органы власти, пока непонятно.

Росстат работает над ошибками. Ведомство, которое недавно перевели «под крыло» Минэкономразвития РФ сначала опубликовало данные о промышленном росте в этом году 4,9%, а потом понизило оценку до 4,6%, извившись за то, что в расчетах «ошибочка вышла». Максим Орешкин, министр экономического развития РФ, выразил большое недовольство, передает «РБК». Ранее его претензии к работе Росстата привели к смене руководства статистиков и утрате статуса независимой организацией. Напомним, претензии были к тому, что Росстат неправильно считал реальные доходы россиян - по данным ведомства они падали, а по мнению Орешкина должны были расти. За показатели промышленного роста отвечает именно Минэкономразвития, так что недовольство министра вполне объяснимо.

Акции «Газпрома» обновили максимум с июля 2011 года, сообщает «Интерфакс». Рыночная капитализация концерна превысила 5 триллионов рублей. Аналитики связывают это с решением совета директоров компании резко повысить размер выплат дивидендов своим акционерам.