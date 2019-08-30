Кибервойны. Как создаются и применяются сегодня компьютерные системы вооружения?

Раньше все просто было. Примерно как в старой советской песне пелось: «артиллеристам Сталин дал приказ». Как он его отдавал? Наверно, позвонил кому-нибудь по телефону. Ну, не простому артиллеристу, конечно, а какому-нибудь маршалу. И дальше по цепочке пошли выполнять приказ. Сейчас все управляется компьютерами и системами связи между ними. Достаточно эти связи нарушить, и вся система «обороны – нападения» просто остановится.

Связующие сети

В стратегических вооружениях нынче полная цифровизация. К локальным конфликтам это, конечно, не относится. Там все проще, все, немного, по-старому. Хотя, тоже не совсем. Интернет и основанные на нем социальные сети и мессенджеры оказывают все большее влияние на происходящие в мире и на войне события. Вот, например, как иракские террористы вербовали своих единомышленников? Через социальные сети. А как происходили исламские революции в северной Африке? А точно также. Сегодня киберпространство становится важнейшим фактором, влияющим на геополитические ситуации и военные действия.

Сейчас даже при проведении военных операций тактического характера, огромное значение имеет организация взаимодействия между частями, принимающими участие в том или ином конфликте. А это те же системы связи, основанные на компьютерах. Выведите их из строя, и ваш противник окажется дезорганизованным. То, что делает левая рука, не будет знать правая нога. Именно поэтому в России создают и уже протестировали на учениях в июле новейшие системы связи – так называемый «военный интернет».

Звездные войны

А в США еще в 2010 году было создано кибернетическое командование на базе Второй армии, которая сосредоточилась на операциях в киберпространстве и ведении соответствующих исследований и разработок.

Казалось бы, а нам-то что? Отключим «мировую паутину», будем жить автономно. Вон уже и закон о суверенном Рунете приняли. И Вторая армия США до нас не доберется! Но «гладко было на бумаге, да забыли про овраги». А овраги эти расположены не на земле, а в космосе.

По поводу космического оружия сейчас много чего пишут. Все началось еще при Рональде Рейгане, с его программой стратегической оборонной инициативы (СОИ). Напомним, что эта программа предусматривала вывод на околоземную орбиту системы спутников, которые, используя лазерное оружие, должны были сбивать советские межконтинентальные баллистические ракеты. СССР на это «не развелся», аналогичную систему создавать не стал. И начал готовить «ассиметричный ответ». Спустя десятилетия этот асимметричный ответ привел к созданию гиперзвукового оружия, о котором мы поговорим в последующих публикациях. Впрочем, у американцев ничего не получилось - СОИ так и не была создана.

С тех времен воды много утекло. О размещении оружия, в том числе и ядерного, в космосе до сих пор говорят достаточно много. Но, представляется, что это только разговоры. Во-первых, чтобы народ попугать, во-вторых, деньжат из бюджета получить. При этом надо понимать, что использования космоса в военных целях – это не очередная «страшилка». Просто речь идет не о каких-то бомбах, а о создании глобального спутникового интернета. Но это – тема последующего разговора.

Кибернетическое и космическое пространство

А сейчас о насущном, о том что реально и серьезно. То есть о создании комплексов, способных подавлять или создавать серьезные помехи системам связи и компьютерному обеспечению потенциального противника. Это все называется кибероружием.

Сейчас под этим термином понимаются различные программные и технические средства, направленные на эксплуатацию уязвимостей в системах передачи и обработки информации потенциального противника. А это – страшная штука. Представьте себе, что вам удалось вывести из строя компьютеры, управляющие системой противовоздушной обороны (ПВО) страны-противника. Это значит, что, можно лететь и эту страну бомбить почем зря. Хотя бы теми же стратегическими бомбардировщиками. То же относится и к системам противоракетной обороны (ПРО), которая при таком раскладе тоже превратится в груду бесполезного металла. Как и все системы нападения, включая стратегические. Вот, например, всплывает атомная подводная лодка, чтобы получить целеуказание (под водой она находится в автономном плавании – радиосигналы через толщу вод не проходят). Ну, всплыла. А тут ни ответа, ни привета. Связи нет. И что делать?

Да бог бы с ними с вояками! Но ведь достаточно вывести из строя управляющие компьютеры – и вся энергетика остановится. И случится коллапс, полный блэкаут. Связи нет, света нет, города погружены во тьму. Воды нет и даже канализация и та толком не работает.

Вроде и войны-то нет - солнышко светит, птички летают. А жить невозможно. Это, на самом деле, глобальная проблема. Человечество с ней еще вплотную не столкнулось. Но час «Х» все ближе и ближе. Технический прогресс делает цивилизацию все более и более уязвимой.

Насколько все реально?

Кибероружие – одна из самых засекреченных тем. Насколько оно эффективно сегодня общество не знает - то ли пустые разговоры, то ли действительно работает.

Можно, разве что, сослаться на недавнюю публикацию в «The New York Times», в которой утверждается, что 20 июня США провели секретную кибератаку против Ирана. По данным издания Иран до сих пор не может восстановить свои компьютерные системы и наладить взаимодействия между военными подразделениями. Результатом является невозможность атаковать танкеры в Персидском заливе. По словам издания, проведение атаки было одобрено Дональдом Трампом. Помимо прочего, вся эта затея должна была продемонстрировать силу американского кибероружия. Чтобы, наверно, всем другим неповадно было.

Кибероружие – это не ядерная кнопка, после нажатия которой останется лишь выжженная, безжизненная планета. Кибероружие никого напрямую не убивает, не наносит невосполнимого вреда экосистеме планеты. Но оно может привести целые страны в состояние каменного века.