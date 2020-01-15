Казахстан, Украина или Польша? Кто будет поставлять нефть в Белоруссию вместо России 56 0 Политика

Белоруссия продолжает нефтяной спор с Россией – за последние несколько дней Минск ввел экологический сбор на транзит нефти через свою территорию, а также обратился к Украине, Казахстану, Азербайджану и Польше с предложением о закупках «черного золота». Президент Белоруссии Александр Лукашенко провел отдельное закрытое совещание с правительством на тему нефтяных поставок, на котором еще раз заключили – переплачивать России за топливо «не целесообразно».