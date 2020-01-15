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Казахстан, Украина или Польша? Кто будет поставлять нефть в Белоруссию вместо России

15 Января 2020 56 0 Политика
Казахстан, Украина или Польша? Кто будет поставлять нефть в Белоруссию вместо России

Белоруссия продолжает нефтяной спор с Россией – за последние несколько дней Минск ввел экологический сбор на транзит нефти через свою территорию, а также обратился к Украине, Казахстану, Азербайджану и Польше с предложением о закупках «черного золота». Президент Белоруссии Александр Лукашенко провел отдельное закрытое совещание с правительством на тему нефтяных поставок, на котором еще раз заключили – переплачивать России за топливо «не целесообразно».

Альтернативные поставки

  • Россия и Белоруссия не могут договориться о поставках нефти с конца прошлого года. После недавнего закрытого совещания с участием Лукашенко, представители белорусского правительства заявляют, что закупать нефть у России «экономически нецелесообразно». Поэтому Минск «отрабатывает схему альтернативных поставок», заявил 15 января первый вице-премьер Белоруссии Дмитрий Крутой.
  • Соглашение о поставках нефти из России на белорусские НПЗ истекло 1 января 2020 года. После этого российские поставщики предложили, по словам белорусской стороны, цены «выше мировых» и начались перебои с поставками. Это подтолкнуло Минск разослать коммерческие предложения Украине, Казахстану, Азербайджану и Польше.
  • Министр энергетики Нурлан Ногаев заявил, что правительство Казахстана получило предложение белорусских компаний и обсудит его с «ресурсодержателями», если кто-то из компаний «изъявит желание при экономически выгодной цене». Белорусская делегация собирается посетить Казахстан для решения этого вопроса 20 января.
  • Польская компания PERN, выступающая оператором нефтепровода «Дружба», так же ответила Минску: по словам ее представителей, поставлять белорусской стороне нефть по трубопроводу невозможно из-за технических особенностей – прокачка на востоке снизит прокачку западным клиентам.

Ответные меры Минска

  • Безответными действия Москвы не остаются. В Минске, по информации «Независимой газеты», решили увеличить тариф на прокачку российской нефти не только на размер инфляции, но и включить в цену прошлогодние потери от снижения объемов прокачки. Российское правительство выступает резко против увеличения тарифа на 16,6%. Но чтобы договориться о нем, у сторон есть время до 1 февраля.
  • Также 10 февраля Лукашенко подписал постановление о введении экологического налога на транзит нефти, который позволит «устранить экологические последствия» в случае возможных аварий на нефтепроводе. Собранные средства пойдут и на поддержку белорусских нефтегазовых компаний в форс-мажорных обстоятельствах.
  • Экологический сбор повышает налог на прибыль для компаний, транспортирующих нефть. Сбор составит 35 белорусских копеек (0,17 доллара) за 1 тонну нефти на расстояние 100 км.

Тонкая налоговая дипломатия

  • Сразу после введения сбора в Минске заговорили о том, что Россию он не коснется. По идее новый налог будет выплачивать «Гомельтранснефть Дружба», которая занимается транзитом нефти через Белоруссию. В Минске сравнили экологический сбор с нефтяным маневром России, подчеркнув, что это сугубо внутреннее дело.
  • Тем не менее, пишет «Новая газета», экологический налог, вероятно, все-таки коснется российских компаний, так как кроме «Гомельтранснефть Дружбы» транспортировкой нефти и нефтепродуктов по нефтепроводам занимается компания «Запад Транснефтепродукт», являющаяся дочкой российской «Транснефти».
  • Также эксперты говорят о возможном росте расходов белорусского транзитера, который после того, как будет введен новый налог, превратится в аргумент на переговорах о повышении транзитного тарифа. Белорусский Минфин подсчитал: благодаря новым налогам в бюджет может поступить примерно 100 млн долларов. Однако введение новых налогов в Минфине Белоруссии отказываются связывать с нефтяным конфликтом.

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Редакция
Редакция "Капитала Страны"

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