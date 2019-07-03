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Катастрофа может повториться. Ученые назвали причины разрушительного паводка в Иркутской области

3 Июля 2019 633 0 Общество
Катастрофа может повториться. Ученые назвали причины разрушительного паводка в Иркутской области

В Иркутской области из-за последствий паводка сохраняется сложная обстановка: подтоплено три района, 31 поселок, 3,4 тысячи жилых домов, где живет около 8,2 тысячи человек. Число госпитализированных остается прежним: 200 человек, в том числе 41 ребенок. Число пропавших сократилось с 13 до 8 человек. Также, согласно последней информации, погибло 18 человек. Несмотря на то, что вода продолжает снижаться, в Приангарье до сих пор действует режим чрезвычайной ситуации. Ученые предупреждают: из-за глобальных изменений климата ситуация может повториться.

Плачевные последствия

К катастрофическому паводку и подъему рек привели сильные дожди в Иркутской области. Уровень воды превысил все имевшиеся до сих пор критические отметки. В зоне бедствия оказались десятки населенных пунктов и тысячи жилых домов, дорожная инфраструктура также частично оказалась разрушенной. Сотни фотографий с охваченных паводком территорий поражают масштабностью катастрофы, самым  печальным последствием которой стала, конечно же, гибель людей.

К утру  3 июля сообщалось о 18 погибших. Пострадавших – 200, все они находятся в медицинских учреждениях.  В общей сложности из затопленных зон было эвакуировано около 2,6 тысячи человек, включая около 600 детей. Подсчет причиненного паводком ущерба, вероятно, займет еще какое-то время, но уже сейчас можно понять, что  речь может идти о колоссальных потерях.

Как уточняет РИА Новости, режим Чрезвычайной ситуации продолжает действовать на территории шести районов: Тулунском, Чунском, Нижнеудинском, Тайшетском, Зиминском и Куйтунском. Люди не остались один на один с бедой: помощь им оказывают всей  страной. В частности, собирается гуманитарная помощь от граждан и в регион уже поступила первая партия груза из государственного материального резерва. Кроме этого, началась выплата материальной помощи из федерального и регионального бюджетов.

Военные помогают

Одними из первых свою помощь предложили военнослужащие Центрального военного округа (ЦВО). Как передает ТК «Звезда», они стали выпекать хлеб на передвижном заводе, который был доставлен в пострадавший от паводка  Тулун. В планах – испечь несколько тонн хлеба, который безвозмездно будет передан областным властям. Хлеб раздадут всем жителям региона, он также будет доставлен в труднодоступные районы.

До этого поступала информация о втором передвижном механизированном хлебозаводе. Как сообщается, каждый такой завод может производить до трех тонн хлеба за одни сутки. Для начала для выпечки хлеба военные будут использовать ингредиенты, которые привезли с собой. После этого муку и дрожжи будут доставлять власти Иркутской области.

Ученые объясняют

Причиной катастрофических паводков стали атмосферные аномалии и глобальные изменения климата – об этом заявили исследователи Иркутского государственного университета. Более того, эксперты уверены, что такая ситуация с большой долей вероятности может повториться. Как пишет «Российская газета», сотрудники кафедры метеорологии и физики околоземного космического пространства географического факультета ИГУ проанализировали несколько факторов, которые предшествовали разрушительным паводкам.

Так, на западе региона была зафиксирована уникальная ситуация – тесное взаимодействие трех воздушных масс: арктической, субтропической и «крайне редкого в регионе выноса влажного воздуха с Тихого океана на высотах нижней и средней тропосферы». В итоге произошло совпадение периода максимального объема осадков и подъема уровня рек (25-26 июня) и выхода первого тропического циклона сезона ураганов 2019 года. Циклоны, как пояснила, доцент кафедры, кандидат географических наук Инна Латышева, определяют самые интенсивные потоки тепла и влаги с океанов.

Также, по словам эксперта, еще одной причиной глобального наводнения оказался холодный циклонический вихрь, который уже давно образовался над Западной Сибирью, и после этого надолго «замерший» на юге Иркутской области. Ученые утверждают, что глобальные изменения климата могут привести не только к продолжительным осадкам, но и к наступлению засухи.

Редакция
Редакция "Капитала Страны"

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