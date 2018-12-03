Катар покидает ОПЕК. Чем это грозит рынку нефти

Катар принял решение покинуть ОПЕК, отправив в организацию соответствующее уведомление. Министр энергетики страны объяснил решение планами сконцентрироваться на добыче газа. Членом картеля, который насчитывает сегодня 14 стран, Катар официально перестанет быть с 1 января 2019 года. В суммарной добыче доля нефти этой страны в прошлом году составила 1,85%. Эксперты считают, что это никак не повлияет на деятельность самого альянса, поскольку Катар, как и другие страны, которые не входят в ОПЕК, будут продолжать выполнять свои обязательства.

Акцент на газ

О решении покинуть ОПЕК сообщил министр энергетики Катара Саад аль-Кааби во время пресс-конференции, которая прошла в столице Катара Дохе. Комментируя это решение, министр заявил: «Решение о выходе [из ОПЕК] отражает желание Катара сосредоточить свои усилия на планах по развитию и увеличению добычи природного газа с 77 млн т в год до 110 млн т в ближайшие годы». Позднее сообщения о том, что страна покидает картель, подтвердили и в государственной катарской компании Qatar Petroleum.

Как заявил Аль-Кааби, решение о выходе из картеля не имеет никакого отношения к блокаде Катара странами ОПЕК (Саудовская Аравия и Арабские Эмираты), а также государствами, которые в картель не входят (Египет и Бахрейн). О выходе из организации Катар объявил за несколько дней до заседания ОПЕК, которое запланировано на 6 декабря.

В общем объеме добычи нефти доля Катара в прошлом году составляла 1,85%. Суточная добыча королевства равняется примерно 600 тыс. баррелей, при этом суммарная добыча нефти государствами, которые входят в ОПЕК, превышает отметку 32 млн баррелей в сутки.

В состав картеля Катар вошел в 1961 году, спустя год после ее официального создания. На сегодняшний день в ОПЕК входит 14 стран. Больше всего количество нефти из суммарной добычи картеля приходится на Саудовскую Аравию (30%), а также Ирак (13%), Иран (11%) и ОАЭ (9%).

Удар по Саудовской Аравии?

Факт ухода Катара из ОПЕК никак не повлияет на мировые цены на нефть, а также объем предложения. Об этом в разговоре с РБК заявил аналитик «Брокеркредитсервис» Кирилл Таченников. «Добыча нефти Катара составляет порядка 600 тыс. баррелей в сутки, это немного. Если бы страна оставалась в картеле в условиях нового соглашения о снижении добычи нефти, ей пришлось сократить бы и эти небольшие объемы. А это Катару не выгодно финансово», – пояснил он, отметив также, что возможности наращивать добычу у Катара нет.

Со своей стороны президент Центра стратегических коммуникаций Дмитрий Абзалов пояснил, что за счет выхода из картеля Катар, как и планировал ранее, будет наращивать экспорт своего ключевого топливного ресурса – СПГ (сжиженный природный газ). Политолог напомнил, что о своем решении Катар объявил перед встречей ОПЕК+ между Саудовской Аравии и Россией. Сегодня, как объясняет Абзалов, у страны очень сложные отношения с саудитами.

«В отношении Катара были введены санкционные составляющие: ограничения на перелеты, экономические меры, его обвиняли в активном взаимодействии с Ираном. Выход Катара из ОПЕК – попытка снять ограничения по активному наращиванию поставки газа, в который вкладываются большие средства. С другой стороны, это попытка ударить по Саудовской Аравии», – резюмирует эксперт.

Без последствий

Выход Катара не скажется на самом альянсе, так как страна и дальше планирует выполнять свои обязательства в рамках сделки – так же как и другие страны-участники, которые не являются членами организации. Таким мнением в разговоре с РИА Новости поделилась эксперт Центра энергетики Московской школы управления «Сколково» Екатерина Грушевенко.

«Выход Катара из ОПЕК не должен повлиять на коалицию ОПЕК+, поскольку, по заявлению катарской стороны, они будут, как и другие страны, не входящие в ОПЕК, выполнять свои обязательства. Однако даже если Катар начнет наращивать добычу, то это будет не столь существенно для рынка – объем сокращения для Катара составлял 30 тыс. баррелей в сутки, в октябре он составил почти 40 тыс. баррелей в сутки, что указывает на определенные трудности и барьеры для увеличения добычи», – пояснила эксперт.

Грушевенко также считает, что причина ухода Катара из ОПЕК – это экономический бойкот, который с июня 2017 года ему объявили страны Персидского залива во главе с Саудовской Аравией. И это несмотря на то, что в Дохе подчеркивают, что это не является главной причиной решения о выходе из альянса.