Касса-банкомат. В России расширяют эксперимент по снятию наличных в магазинах

В ближайшее время крупнейшие банки России расширят эксперимент, суть которого состоит в снятии наличных денег с банковских карт в кассах магазинов. Как напомнил «Известиям» заместитель главы Ассоциации банков России (АБР) Алексей Войлуков, сегодня такую возможность исследуют в тестовом режиме у отдельных банков, а также ритейлеров в малонаселенных пунктах, где практически отсутствую банкоматы.

Поддержка Центробанка

Как рассказал Алексей Войлуков, после того как сервис по снятию денег в кассах магазинов распространиться на всю страну, этот сервис будет оцениваться и в небольших населенных пунктах. Торговые точки будут брать с каждой операции небольшую комиссию. Кроме этого, как добавил глава АБР, у них будет возможность реже инкассировать наличность. Эксперт убежден, что данная услуга будет востребована повсеместно. При этом у банков есть заинтересованы в том, чтобы потребитель пользовался возможностью снимать наличные в кассах любых магазинов во всех российских магазинах.

Есть одно «но»: воспользоваться таким сервисом можно будет при совершении какой-либо покупки – в противном случае для магазинов это будет невыгодно. Представители АБР задали вопрос Роспотребнадзору, не окажется ли это нарушением прав потребителей. Но официального ответа от ведомства пока не дали.

Что касается мнения Банка России, то регулятор поддерживает эту инициативу, о чем сообщил руководитель службы по защите прав потребителей ЦБ РФ Михаил Мамута. Центробанк, как он напомнил, реализует на территории Дальнего Востока пилотный проект, целью которого является повышение уровня финансовой доступности, в том числе и через выдачу наличных в кассах магазинов. Мамута отметил, что функция снятия денег в первую очередь должна быть доступна в отдаленных населенных пунктах, где порой отсутствует развитая сеть банкоматов.

Кто экспериментирует

Экспериментальные проекты были запущены еще в прошлом году несколькими крупными финансовыми организациями. В частности, Сбербанк предоставил возможность выдавать деньги в торговых точках малого и среднего бизнеса в некоторых удаленных населенных пунктах. При этом, как прокомментировали представители банка, в крупных торговых сетях эту возможность планируется внедрить в сентябре.

Услугу по выдаче наличных денег в прошлом году запустил банк «Русский стандарт». Пока что проект реализуется в тестовом режиме в Москве, и только в одном магазине группы METRO Cash&Carry. Россельхозбанк тоже пошел на эксперимент, но выдает наличные пока что только в сыроварне в Истре. А вот в банке «Возрождение» эта возможность только рассматривается. В Промсвязьбанке эксперимент собираются начать в конце этого года.

Представители Ак Барс банка проинформировали, что эта функция была запущена в апреле в 29 населенных пунктах Татарстана, а в июне зафиксирована юбилейная тысячная операция. Как сообщается, средняя сумма, которую снимают клиенты, составляет 3,5 тыс. рублей. Однако примерно половина клиентов делали запрос на выдачу максимальной суммы в 5 тыс. рублей.

А нужно ли?

При всех возможностях и перспективах, эксперты задаются вопросом: будет ли эта услуга востребована на рынке? Как считает аналитик компании «Открытие Брокер» Тимур Нигматуллин, возможность снимать наличные деньги в кассах магазинов – это не только удобство для населения, но и способ решения ряд проблем,свойственных российским регионам. В частности, речь идет об отдаленных населенных пунктах, где редко встречаются банкоматы или, например, нет компаний, которые работают в сфере услуг.

«Если регуляторы позволят кредитным организациям обеспечить возможность снятия наличных на кассах, это будет, наверное, очень значимым драйвером для развития финансовых услуг в России... Если будет возможность снимать наличные при необходимости на кассе, я думаю, это радикально снизит издержки банков, издержки населения», - цитирует «Коммерсант эксперта.