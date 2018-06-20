«Карточный налог». Будут ли «неопознанные поступления» на карты россиян облагаться налогом с 1 июля?

С прошлой пятницы СМИ пишут о поправках в ст. 86 Налогового кодекса, по которым с 1 июля этого года банки будут обязаны предоставлять в налоговую инспекцию всю информацию о движении средств на платежных картах физлиц. И делать они это будут обязаны по первому требованию. При этом все неопознанные поступления, которые могут расцениваться как доход, будут подвергаться налогообложению или штрафу в 20% от суммы. Глава Сбербанка Герман Греф отреагировал на новость и поспешил заверить, что ничего подобного не будет.

Неверная трактовка?

Согласно первоначальной информации, которая начала распространяться в прошлую пятницу, чтобы поступившая на карту сумма не облагалась налогом, клиенту надо будет доказать, что она не является доходом. Если человек не сможет этого доказать, он будет вынужден заплатить подоходный налог или, в случае отказа, штраф в размере 20% от суммы неоплаченного налога, кроме этого с него будут взыскивать пени. Еще одна версия гласила: при переводе средств с карты на карту между физическими лицами информация об этом «будет автоматически отправляться в налоговую», либо же с суммы перевода в автоматическом режиме будет списываться налог в размере 13%.

Как считают аналитики, подобные нововведения больше всего ударили бы по самозанятым гражданам, многие из которых получают переводы, как правило, в неофициальном порядке. Доказать факт того, что банковский перевод – это не прибыль, которая облагается налогом, будет можно. Однако для этого надо будет предоставить в налоговую документы, что данная сумма – это долг или что-то другое.

Сбербанк опровергает

Глава Сбербанка Герман Греф заверил в обратном: с 1 июля Сбербанк не собирается менять свою политику по индивидуальным перечислениям средств на карточные счета. Более того, по его словам, банк ничего не знает о том, что российское правительство планирует изменить регулирование личных платежей клиентов банка. Проще говоря, как заявил глава крупнейшего банка России, подобные сообщения являются вымыслом, и поспешил успокоить клиентов Сбербанка.

«Информация о каких-либо предстоящих изменениях политики Сбербанка по индивидуальным перечислениям средств на карточные счета является не чем иным, как нелепым вымыслом. Авторы этой «новости», появившейся несколько дней назад в одном из интернет-изданий, случайно или намеренно все перепутали и неверно истолковали статью Налогового кодекса, действующую еще с 1 июля 2014 года», – отметил Греф.

Дела давно минувших дней

О том, что новость о «карточном налоге» не соответствует действительности, пишут и профильные СМИ. Так, издание Klerk.ru поясняет, что так называемые поправки, о которых идет речь, вступили в силу уже давно. В частности речь идет о подпункте 1.1 ст. 86, который появился в Налоговом кодеке еще 1 сентября 2016 года. А правило о том, что банки обязаны сообщать об открытии и закрытии счетов физических лиц действует вообще с июля 2014 года (оно было прописано в другом пункте статьи 86).

С того же времени, то есть, с 1 июля 2014 года, на банковских организациях уже лежит обязанность о предоставлении в налоговые органы выписок по счетам физических лиц. Однако это может произойти не просто так, а только при камеральных проверках, а также при наличии согласия руководителя вышестоящего налогового органа либо руководителя (замруководителя). Либо по запросу документов, согласно пункту 1 ст. 93.1 Налогового кодекса.

То есть, по факту получается, что нормы закона, о которых внезапно стали говорить некоторые СМИ, действуют в России уже несколько лет. Таким образом, никаких изменений с 1 июля 2018 года в этих статьях Налогового кодекса не появится.