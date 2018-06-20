Капитал страны
Капитал Страны
ENGLISH
20 ИЮН, 16:13 МСК
USD (ЦБ)    63,6175
EUR (ЦБ)    73,6118
Подпишись на рассылку КС
ИЗМИР

«Карточный налог». Будут ли «неопознанные поступления» на карты россиян облагаться налогом с 1 июля?

20 Июня 2018 260 0 Тренды Экономика
«Карточный налог». Будут ли «неопознанные поступления» на карты россиян облагаться налогом с 1 июля?

С прошлой пятницы СМИ пишут о поправках в ст. 86 Налогового кодекса, по которым с 1 июля этого года банки будут обязаны предоставлять в налоговую инспекцию всю информацию о движении средств на платежных картах физлиц. И делать они это будут обязаны по первому требованию. При этом все неопознанные поступления, которые могут расцениваться как доход, будут подвергаться налогообложению или штрафу в 20% от суммы. Глава Сбербанка Герман Греф отреагировал на новость и поспешил заверить, что ничего подобного не будет.

Неверная трактовка?

Согласно первоначальной информации, которая начала распространяться в прошлую пятницу, чтобы поступившая на карту сумма не облагалась налогом, клиенту надо будет доказать, что она не является доходом. Если человек не сможет этого доказать, он будет вынужден заплатить подоходный налог или, в случае отказа, штраф в размере 20% от суммы неоплаченного налога, кроме этого с него будут взыскивать пени. Еще одна версия гласила: при переводе средств с карты на карту между физическими лицами информация об этом «будет автоматически отправляться в налоговую», либо же с суммы перевода в автоматическом режиме будет списываться налог в размере 13%.

Как считают аналитики, подобные нововведения больше всего ударили бы по самозанятым гражданам, многие из которых получают переводы, как правило, в неофициальном порядке. Доказать факт того, что банковский перевод – это не прибыль, которая облагается налогом, будет можно. Однако для этого надо будет предоставить в налоговую документы, что данная сумма – это долг или что-то другое.

Сбербанк опровергает

Глава Сбербанка Герман Греф заверил в обратном: с 1 июля Сбербанк не собирается менять свою политику по индивидуальным перечислениям средств на карточные счета. Более того, по его словам, банк ничего не знает о том, что российское правительство планирует изменить регулирование личных платежей клиентов банка. Проще говоря, как заявил глава крупнейшего банка России, подобные сообщения являются вымыслом, и поспешил успокоить клиентов Сбербанка.

«Информация о каких-либо предстоящих изменениях политики Сбербанка по индивидуальным перечислениям средств на карточные счета является не чем иным, как нелепым вымыслом. Авторы этой «новости», появившейся несколько дней назад в одном из интернет-изданий, случайно или намеренно все перепутали и неверно истолковали статью Налогового кодекса, действующую еще с 1 июля 2014 года», – отметил Греф.

Дела давно минувших дней

О том, что новость о «карточном налоге» не соответствует действительности, пишут и профильные СМИ. Так, издание Klerk.ru поясняет, что так называемые поправки, о которых идет речь, вступили в силу уже давно. В частности речь идет о подпункте 1.1 ст. 86, который появился в Налоговом кодеке еще 1 сентября 2016 года. А правило о том, что банки обязаны сообщать об открытии и закрытии счетов физических лиц действует вообще с июля 2014 года (оно было прописано в другом пункте статьи 86).

С того же времени, то есть, с 1 июля 2014 года, на банковских организациях уже лежит обязанность о предоставлении в налоговые органы выписок по счетам физических лиц. Однако это может произойти не просто так, а только при камеральных проверках, а также при наличии согласия руководителя вышестоящего налогового органа либо руководителя (замруководителя). Либо по запросу документов, согласно пункту 1 ст. 93.1 Налогового кодекса.

То есть, по факту получается, что нормы закона, о которых внезапно стали говорить некоторые СМИ, действуют в России уже несколько лет. Таким образом, никаких изменений с 1 июля 2018 года в этих статьях Налогового кодекса не появится.

Редакция
Редакция "Капитала Страны"

Написать комментарий

правила комментирования
  1. Не оскорблять участников общения в любой форме. Участники должны соблюдать уважительную форму общения.
  2. Не использовать в комментарии нецензурную брань или эвфемизмы, обсценную лексику и фразеологию, включая завуалированный мат, а также любое их цитирование.
  3. Не публиковать рекламные сообщения и спам; сообщения коммерческого характера; ссылки на сторонние ресурсы в рекламных целях. В ином случае комментарий может быть допущен в редакции без ссылок по тексту либо удален.
  4. Не использовать комментарии как почтовую доску объявлений для сообщений приватного характера, адресованного конкретному участнику.
  5. Не проявлять расовую, национальную и религиозную неприязнь и ненависть, в т.ч. и презрительное проявление неуважения и ненависти к любым национальным языкам, включая русский; запрещается пропагандировать терроризм, экстремизм, фашизм, наркотики и прочие темы, несовместимые с общепринятыми законами, нормами морали и приличия.
  6. Не использовать в комментарии язык, отличный от литературного русского.
  7. Не злоупотреблять использованием СПЛОШНЫХ ЗАГЛАВНЫХ букв (использованием Caps Lock).
Отправить комментарий

Статьи

Шутки про Навального и личная неприязнь. Почему Слуцкий и Уткин покинули Первый канал

Шутки про Навального и личная неприязнь. Почему Слуцкий и Уткин покинули Первый канал
События и факты 1

Научиться ничего не знать. Как адаптироваться к тому, чего никогда не было в вашем опыте

Научиться ничего не знать. Как адаптироваться к тому, чего никогда не было в вашем опыте
Бизнес и психология

«Попытка наладить стабильный доход казны». Зачем власти затеяли пенсионную реформу и поднимают НДС

«Попытка наладить стабильный доход казны». Зачем власти затеяли пенсионную реформу и поднимают НДС
Интервью и комментарии

Победа сборной России, странные жесты Путина и восторг журналистов. Как прошел первый день Чемпионата мира по футболу

Победа сборной России, странные жесты Путина и восторг журналистов. Как прошел первый день Чемпионата мира по футболу
События и факты

Узнай, страна

Омских предпринимателей бесплатно обучили основам экспортного маркетинга

Омских предпринимателей бесплатно обучили основам экспортного маркетинга

В Тамбовский области сельских жителей обследуют на современных медицинских мобильных комплексах

В Тамбовский области сельских жителей обследуют на современных медицинских мобильных комплексах

Новости компаний

Процессам коммерциализации интеллектуальной собственности в науке требуется общественный мониторинг

Процессам коммерциализации интеллектуальной собственности в науке требуется общественный мониторинг

Со «100 надеждами бизнеса» ТПП РФ попала прямо в точку, считает Владимир Гищенко

Со «100 надеждами бизнеса» ТПП РФ попала прямо в точку, считает Владимир Гищенко

Новости СМИ

Новости дня

15:44 Песков рассказал о реакции президента на победу России в матче с Египтом Песков рассказал о реакции президента на победу России в матче с Египтом
Балансируя на грани торговой войны. Как Россия ответит США на «алюминиевые пошлины»
Балансируя на грани торговой войны. Как Россия ответит США на «алюминиевые пошлины»
15:37 Матвиенко заявила о невозможности отсрочки принятия пенсионной реформы Матвиенко заявила о невозможности отсрочки принятия пенсионной реформы
15:15 Единоросы обсудят с Медведевым вопросы соц. защиты граждан в рамках пенсионной реформы Единоросы обсудят с Медведевым вопросы соц. защиты граждан в рамках пенсионной реформы
14:54 Счетная палата будет публично обсуждать нарушения чиновников Счетная палата будет публично обсуждать нарушения чиновников
14:31 Брюссель вводит ответные ограничения на пошлины США Брюссель вводит ответные ограничения на пошлины США

Узнай, страна!

12:28 Омских предпринимателей бесплатно обучили основам экспортного маркетинга Омских предпринимателей бесплатно обучили основам экспортного маркетинга
Путин снова обратиться к Федеральному собранию, сборная России по футболу начинает и выигрывает и другие новости среды
Путин снова обратиться к Федеральному собранию, сборная России по футболу начинает и выигрывает и другие новости среды
19 ИЮН, 22:09 В Тамбовский области сельских жителей обследуют на современных медицинских мобильных комплексах В Тамбовский области сельских жителей обследуют на современных медицинских мобильных комплексах
19 ИЮН, 17:52 В текущем году за время работы «Вахты памяти» подняты останки 19 советских солдат В текущем году за время работы «Вахты памяти» подняты останки 19 советских солдат
19 ИЮН, 13:36 Российские журналисты посетят отели турецкой сети Ali Bey Hotels & Resorts Российские журналисты посетят отели турецкой сети Ali Bey Hotels & Resorts
19 ИЮН, 03:23 Ярославская область одной из первых в России вводит маркировку продукции на фармпредприятиях Ярославская область одной из первых в России вводит маркировку продукции на фармпредприятиях
19 ИЮН, 02:20 Сельский дом культуры в Тульской области превратили в «Жуковский-Центр» Сельский дом культуры в Тульской области превратили в «Жуковский-Центр»
Тест на благосостояние. Сколько нужно зарабатывать, чтобы быть средним классом в России
Тест на благосостояние. Сколько нужно зарабатывать, чтобы быть средним классом в России
19 ИЮН, 02:18 В Липецкой области собирают большую «овощную корзину» В Липецкой области собирают большую «овощную корзину»
15 ИЮН, 14:38 Центр СПО в Орле Центр СПО в Орле
13 ИЮН, 17:06 Фонд развития моногородов проводит серию семинаров-конференций "Академия развития моногородов" Фонд развития моногородов проводит серию семинаров-конференций "Академия развития моногородов"

Наши
партнеры

«Деловая Россия» — союз предпринимателей нового поколения российского бизнеса
«Терралайф» - рекламное агентство полного цикла
Dawai - Австрия на русском: новости, туризм, недвижимость, объявления, афиша
МЭЛТОР - мастер электронных торгов
Капитал страны
ВКонтакте Нашли ошибку на сайте? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter