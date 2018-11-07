«Картельное соглашение». Правительство заморозило цены на бензин, но цены все равно растут – что происходит?

Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал постановление, которое закрепляет договоренность между властями и нефтяниками о заморозке цен на бензин. Целью документа является стабилизация ситуации на рынке топлива. Его исполнение поручено Минэнерго и Федеральной антимонопольной службе. В документе обозначены конкретные компании, которые будут обязаны исполнить поручение правительства.

Угрозы Медведева

В разговоре с представителями СМИ 7 ноября премьер-министр Дмитрий Медведев сообщил:

«Я вот только что подписал постановление о соглашении между федеральными органами исполнительной власти и хозяйствующими субъектами. На базе вот этого постановления Министерству энергетики вместе с антимонопольной службой вменяется в обязанность заключить с хозяйственными субъектами соглашение о принятии мер по стабилизации и развитию внутреннего рынка нефтепродуктов».

Глава правительства отметил, что документ вступает в силу с момента его подписания, а подписание прошло в Китае, где Медведев находится с официальным визитом. В нем указываются конкретные компании, которые должны взять на себя обязательство сохранить цены на уровне мая до конца текущего года. В числе данных компаний – «Газпромнефть», ЛУКОЙЛ, «Роснефть», «Русснефть», «Сургутнефтегаз», «Татнефть».

Комментируя подписанный документ, Дмитрий Медведев заявил, что власти будут следить за исполнением соглашения.

«Если я увижу, что все-таки эти соглашения не действуют или, во всяком случае, размываются… ну, тогда придется принять решение именно о том, о чем я сказал, и подписать постановление о введении вот этих заградительных экспортных пошлин», – сказал премьер. Он выразил надежду, что до такой ситуации дело не дойдет, и все соглашения будут исполняться.

…А цены растут

Несмотря на то, что власти и нефтяники достигли соглашения, цены на бензин продолжили свой рост. Так, 6 ноября на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже их уровень поднялся на 1,7-2,2%. Как пояснили источники, близкие к участникам торговли топливом, скачок цен объясняется тем, что к тому моменту уровень стоимости топлива понизила только компания «Газпромнефть». Плюс ко всему формально соглашение нефтяников с властями еще не было подписано. Кроме этого, был заметен недостаток предложения на рынке на фоне высокого спроса.

Ранее о своем протесте против заморозки цен на бензин заявляли независимые трейдеры и АЗС. Они отмечали, что подобные меры грозят им банкротством. Те компании, которые состоят в партнерстве «Совет по товарным рынкам» (примерно 35% биржевого оборота), заявили о том, что не планируют продавать бензин со станций отправления НПЗ. Так они собираются добиться того, чтобы цены на бензин были разморожены.

«Картельное соглашение»

В итоге, как пишут СМИ, правительство де-факто повторяет опыт 20-летней давности первого вице-премьера Николая Аксененко, когда власти заключали с нефтяниками так называемое «картельное соглашение». Согласно тем договоренностям, цены на нефть удерживались в обмен на договоренности о фиксировании тарифов госмонополий для нефтекомпаний.

Однако, как отмечает «Коммерсант», «картельное соглашение» 1999 года от сегодняшнего соглашения принципиально отличается: новые соглашения, которые тоже де-факто являются исключением из общих антимонопольных правил ценообразования на нефтепродукты, не предусматривается так называемый «пряник». И компании входят в них под угрозой введения «заградительных экспортных пошлин на нефтепродукты». И эти пошлины, как и заявил Медведев, будут приниматься, если соглашения будут нарушены. Стоит отметить, что, как заявил премьер, не играет роли, кто из компаний нарушит соглашение. По сути, для нефтяников действует своеобразный режим круговой поруки.