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«Капитуляция перед агрессором». Зачем кандидат в президенты Украины встретился с Медведевым в Москве

25 Марта 2019 266 0 Политика
«Капитуляция перед агрессором». Зачем кандидат в президенты Украины встретился с Медведевым в Москве

В конце прошлой недели в Москве состоялась встреча премьер-министра России Дмитрия Медведева с кандидатом в президенты Украины Юрием Бойко. Главной темой встречи стали поставки российского газа на Украину. Что показательно, на переговорах также присутствовали известный украинский оппозиционный политик, глава политсовета «Оппозиционной платформы – За жизнь» Виктор Медведчук и глава «Газпрома» Алексей Миллер. Президента России Владимира Путина на встрече не было.

Странная встреча

Встреча прошла в резиденции российского премьера в Горках. За столом переговоров – премьер-министр России Дмитрий Медведев, кандидат в президенты Украины Юрий Бойко, глава политического совета партии «Оппозиционная платформа – За жизнь», экс-руководитель администрации президента Украины Леонида Кучмы Виктор Медведчук и глава «Газпрома» Алексей Миллер. Тема встречи – «газовое взаимодействие» России и Украины. Примечательно, что стороны даже пришли к договоренности. Так, Алексей Миллер заявил, что «Газпром» может продлить контракт на транзит газа через Украину, а в случае нового контракта цены на газ для украинцев могут быть снижен на четверть.

Если на Украине эту встречу оценили как предательство со стороны украинских политиков, то в России ряд экспертов сочли ее попросту странной. Как минимум потому, что так называемый «пророссийский» кандидат Бойко не сможет подняться по итогам выборов выше четвертого места. Однако, как считает гендиректор Фонда национальной энергетической безопасности Константин Симонов, не исключено, что здесь речь может идти о своеобразной «операции прикрытия», более хитрой по своему замыслу.

«Главная задача Москвы – хоть бы кто, лишь бы не Порошенко. Бог с ним, с Бойко, Бойко, понятно, непроходная фигура сейчас. Оптимальный вариант – попытаться способствовать тому, чтобы во второй тур вышла Юлия Тимошенко», – цитирует BFM эксперта. Симонов пояснил, что цель этой встречи – отвлечь от Тимошенко внимание: сейчас все «бросятся на Бойко» и Тимошенко будет выглядеть «не такой пророссийской и кремлевской».

Истерика Киева

А на Украине, действительно, началась едва ли не истерика. В сторону Бойко и Медведчука посыпались обвинения в государственной измене и прочих «грехах». Так, партия «Народный фронт» обратилась с требованием к СБУ (Службу безопасности Украины) провести в отношении «двух московских гостей» расследование, поскольку в их действиях можно увидеть признаки госизмены. Партийцы просят также расследовать деятельность СМИ, которые «обслуживают» Бойко и Медведчука.

В заявлении подчеркивается, что партия «резко осуждает» поездку Бойко и Медведчука в российскую столицу, где прошла встреча с премьер-министром России. Переговоры называются «публичной попыткой договориться о капитуляции Украины перед агрессором», поэтому «предатели должны быть наказаны».

Московскую встречу не мог не прокомментировать и сам Петр Порошенко, который выступил с заявлением по телевидению, обвинив своих политических оппонентов в том, что они хотят посадить Украину на «газовую иглу» и «подорвать единство страны». «Вы видели вчера новости и видео из Кремля? Побежали к Путину, они экономику обсуждают, они обсуждают, как повесить снова Украину на российскую газовую иглу! Они уже союзы обсуждают, которые будут созданы после президентских выборов и парламентских выборов, и уже сейчас утверждают, что они все объединятся. Против кого они объединятся? Против Украины, против каждого из нас», – заявил глава Украины.

«Реальные диалоги»

Российская власть встречается с теми, кто хочет с Москвой диалога – такую точку зрения на «России 1» озвучил лидер движения «Суть времени» Сергей Кургинян. «Другая часть откололась и все больше и больше майданизируется, с ней никто встречаться не будет», – отметил эксперт. Он добавил, что в России видят смысл проводить реальные переговоры только с теми, кто открыто говорит о том, что диалог с Москвой – это правильное и обязательное условие «с точки зрения выполнения национальных интересов Украины».

«Это как раз и есть Бойко и Медведчук. С ними как раз и встретились, что абсолютно естественно, поскольку естественное желание встречаться с теми, кто отвечает примерно тому, как ты представляешь диалог национальных интересов, ни с кем не встречаться – это абсолютный бред», – заявил Кургинян. Он отметил, что сразу же после московской встречи обоих политиков признали персонами нон грата.

Редакция
Редакция "Капитала Страны"

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